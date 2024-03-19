تحليل: دراما مصر .. سيناريو يكتبه السيسي وتنتجه "المتحدة"

مع دخول الأيام الأولى من شهر رمضان برز مسلسل "الحشاشين" من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية واخراج بيتر ميمي ليثير الجدل مرة أخرى بين مؤيدي السيسي ومعارضيه، فالمسلسل تاريخي لكنه يحمل في أحداثه رسائل ذات دلالات سياسية وايدلوجية، يبدو أن النظام أراد اسقاطها في وعي المشاهدين وربطها بجماعات الإسلام السياسي المعاصرة في محاولة للتقريب بين الماضي والحاضر في سياق السيناريو ورمزية الشخصيات.

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واختارت المتحدة أن تسلط الضوء على شخصية مثيرة للجدل وهي "حسن الصبّاح" مؤسس وزعيم جماعة "الحشاشين" في القرن الحادي عشر الميلادي، ورصدت ميزانية هي الأكبر في تاريخ الدراما العربية للعمل، وأسندت مهمة التأليف والمعالجة إلى السيناريست المخضرم عبد الرحيم كمال، وفي دور البطولة لممثل صاحب شعبية كبيرة هو كريم عبد العزيز.

ضربة البداية

يعتبر البعض كلمة وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي هي البداية وذلك أثناء لقائه مع عدد من قادة الجيش عام 2013، بضرورة خلق أذرع إعلامية لمؤسسات الدولة، ثم جاءت كلمته الشهيرة -عقب توليه الرئاسة عام 2014- عندما اعتبر أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان محظوظا بإعلامه، لأنه "كان يتكلم والإعلام معه".

وتلك كانت الإشارة للبدء في خطة السيطرة على المحتوى الإعلامي والفني، التي بدأت مع توليه السلطة عقب انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وتصاعدت وتوسعت الفكرة حتى أصبحت الشركة المتحدة -التي يعتقد على نطاق واسع أنها مملوكة للمخابرات- تملك أغلب وسائل الإعلام المصرية، وباتت المنتج الوحيد لمعظم الأعمال الفنية، مع ترك هامش ضئيل لشركات أخرى.

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الخلاف على التفاصيل

وفي السباق الرمضاني هذا العام برز مسلسل الحشاشين ووفقا للنقاد فإن أهم ما يمكن أن يقدمه عمل درامى يعالج موضوعات تتعلق بالتاريخ أنه يفتح الباب للأسئلة والخلافات والاختلافات حول الوقائع والأحداث والأشخاص، وهو اختلاف وارد لطبيعة موضوعات التاريخ، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بأحداث تم تسجيلها بعد وقوعها بقرون، ومنها تاريخ جماعة "الحشاشين"، اضافة إلى تفاصيل الدولة الفاطمية وامتدادها فى مصر والمغرب والشام وتأثيراتها الثقافية والاجتماعية التى تجاوزت المكان والتاريخ.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحتدم المعركة لتفسير أحداث المسلسل، حيث يرى مؤيدوا السيسي أن جماعة الإخوان المسلمين هي امتداد لجماعة "الحشاشين" وان هذه الدراما جاءت لتذكر بجرائمهم، فهي امتداد لجماعات دينية سرية تقوم على الفوضى والاغتيالات والتكفير والقتل، وعلى الجانب الآخر فإن معارضي السيسي يرون في هذه الدراما اشغال للجماهير بقصص من التاريخ في حين الواقع المصري ومايعانيه الشعب من تدهور على كافة المستويات كان أولى بالمعالجة الدرامية، وأن الاحتياجات الاساسية للمواطنين هي الأولى بالانفاق من هذه الميزانيات التي يتم صرفها على الدراما ومن المعلوم أن شركة الانتاج المتحدة تتبع بشكل مباشر لأجهزة الدولة وليست شركة خاصة.

وشم وليس وسم

في زاوية القنوات المصرية كتبوا #الجمهورية الجديدة، وهو وسم متفق عليه، تعليمات عليا وجهات أمنية رفيعة، الوسم أصبح لصيقا بكافة القنوات الاخبارية منها والترفيهية، والمتخصصة، وقنوات الطبخ، حتى ظن المشاهدون أنه أصبح وشما وليس وسما، فالمعتاد في الوسوم انها تتغير، تتجدد تتحرك، وتتوالى، وفق اهتمامات المشاهدين والمتغيرات، لكن يبدو أن التغيير في عهد الرئيس السيسي أصبح من المحظورات، حتى إنه تم ضبط شخص اراد تغيير ورقة عملة فئة مائة دولار، جاء ذلك بعد عملية أمنية معقدة وتحريات موسعة شاركت فيها عدة أجهزة وفق بيان رسمي لوزارة الداخلية تم نشره مؤخراً.

AP Photo/Amr Nabil

سوابق رمضانية

يعترف السيسي علانية بتدخله في كتابة بعض السيناريوهات، وخاصة تلك التي تروي تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وهو أول رئيس عربي ينتج مسلسلا يروي قصته الشخصية وتضحياته، وجسد شخصية السيسي بالمسلسل الفنان "ياسر جلال" وتدور احداثه حول التحديات التي واجهته لانقاذ البلاد، وحماية العباد، وكيف أزال الأخطار وحمى الأمصار، كما واجه الإخوان، وأعلن في 3 يوليو البيان، ولم يقم أبدا بتصعيد إلا بعد منحه من الشعب التفويض، وتراه في المسلسل يشخط في مرسي والشاطر وهو نفسه الرقيق جابر الخواطر، حتى استولى على قيادة السفينة وأصبحت مصر في يده كالعجينة، وشهدت البلاد في عهده الاستقرار، وانتقل الجيش لتجارة الأسماك والخضار، وهنا يتوقف المسلسل فليس للشعب بعد السيسي خيار وكانت حياته آخر اجزاء مسلسل "الاختيار3".

ياسر جلال

ولفت الأنظار الفنان ياسر جلال الذي أدى بإتقان شخصية السيسي، وأثار الجدل بالوصول إلى نسخة كاملة من السيسي حتى في نبرة الصوت، وقال: “صوتي طبعًا”، لافتا إلى أنه تمكن بعد تدريبات كثيرة من الوصول لنبرة الرئيس، واتخذت المعارضة المصرية هاشتاج ياسر جلال بديلا عن استخدام اسم السيسي في وسائل التواصل الاجتماعي كنوع من السخرية وهربا من الملاحقة الأمنية.

ووفقا لمتابعين جاءت فكرة أن يتم تجسيد السيسي ضمن جزء خاص من سلسلة الاختيار من كلمة له خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة في شهر أكتوبر من العام 2020، اشاد فيها بأبطال مسلسل الاختيار وقال وهو يخاطب المشاركين في العمل: “أقول للمسؤولين عن إنتاج الدراما في مصر، مسلسل واحد لن يكفي، أو حتى 2 و3 و4″، مطالباً إياهم بتقديم "صور ووقائع حقيقية" لأن "ما وصل للناس، هو الحق أو الصدق اللي تم بهما تقديم القضية" لأن الأجيال الحالية والقادمة لها الحق في أن ترى “ما قدمته مصر من أبطال”.وفق تعبيره.

AP Photo/Amr Nabil, File

جماعة الاخوان

وهاجمت جماعة الإخوان المسلسل واعتبرته نموذجا لإصرار “النظام المصري على توظيف الدراما سياسيا لخدمة أجندة السلطة العسكرية". كما اعتبرت أن “الهدف هو الدعاية الفجة للسيسي، وتشويه صورة الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين؛ عبر توظيف كل مؤسسات الدولة وإمكاناتها لاختطاف التاريخ والحقيقة”، في محاولة لتكريس ما وصفته بـ “رواية مزيفة عن الأحداث”.

وأدى الفنان عبد العزيز مخيون شخصية مرشد الإخوان محمد بديع ولعب الفنان صبري فواز شخصية الرئيس المعزول محمد مرسي، بينما تم إسناد شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر للفنان خالد الصاوي. وظهر الثلاثي أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا كضباط في المخابرات العامة والأمن الوطني والمخابرات الحربية، على التوالي.

عسكرة الدراما

ويعتبر الرئيس المصري صاحب فكرة مسلسل الاختيار منذ بدايتها، من خلال تعليقه على نجاح الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في اعتقال الضابط السابق المتهم بالارهاب هشام عشماوي، وطرح السيسي سؤالا بهذه المناسبة عن الفارق بين العشماوي “الإرهابي” وزميله “الشهيد البطل” أحمد المنسي، قائلًا: “يا ترى إيه الفرق بين هشام عشماوي وأحمد المنسي، ده ضابط وده ضابط، والاثنين كانوا مع بعض في فرقة واحدة”. وأضاف “الفرق بينهم إن واحد منهم اتلخبط وخان، والآخر استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر”.

ومن هنا وصلت الأوامر لشركة الانتاج بعمل سيناريو "الاختيار " وكان جزأه الأول في شهر رمضان لعام 2020 حول قصة العقيد أ.ح أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة ، الذي قتل في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء، أثناء محاولته التصدي لهجوم مقاتلي "داعش" في سيناء. ولاقى المسلسل نجاحا كبيرا وساهم في تسويق تضحيات الجيش بين فئات الشباب، وجسد شخصية المنسي بالمسلسل الفنان أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

دراما في خدمة أجهزة الأمن

وفي موسم دراما رمضان 2021 جاء "الاختيار 2"، ليؤكد تضحيات جهاز الشرطة، مع بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، من إخراج بيتر ميمي وتأليف هاني سرحان. ويتناول بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار التي تعرض لها الوطن بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في العام 2013، مع التركيز على أحداث فضّ اعتصام رابعة، وأحداث كرداسة، ومحاولة تبريرها أمام الجمهور.

وبجانب تمجيد رجال الجيش والشرطة في الدراما، كان لابد من الاشارة إلى حماة الوطن رجال الظل فرسان المخابرات، من خلال ملفات قدمتها المخابرات المصرية لمسلسل " هجمة مرتدة" حول شاب مصري يعمل في إحدى الدول الأجنبية، وتحاول إحدى أجهزة الدول المعادية تجنيده، وقام بالبطولة أحمد عز وهند صبري، وهي سابقة فريدة للمخابرات المصرية أن تكشف عن عملية قامت بها خلال السنوات العشر الأخيرة وتحديدا أثناء فترة ثورات الربيع العربي.

ويرى المؤرخ المصري د. عبد الباقي عبد الله، أستاذ الحضارة والتاريخ بالجامعة الإسلامية: "أن هناك شروطاً لتوثيق أي حقبة تاريخية في الأعمال الدرامية على رأسها الالتزام بالحيادية والواقعية والتوازن في تصوير الأحداث التاريخية".