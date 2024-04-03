تحليل: " في الخفاء" أوروبا ترحب بهزيمة حزب إردوغان!

في كل موعد انتخابي تشهده تركيا تتجه أنظار الأوروبيين لنتائجها لأسباب عدة. منها كون تركيا شريك وثيق للغرب داخل حلف شمال الأطلسي، وأيضا لمراقبة المزاج الانتخابي للأتراك خصوصا فيما يتعلق بنسبة شعبية إردوغان المثير للجدل داخل دول الاتحاد الأوربي بسبب الكثير من الأزمات التي كان وراءها، وآخرها مماطلته في المصادقة على التحاق فنلندا والسويد للناتو، والضغوطات التي مارسها في هذا الصدد على الغرب قبل رفع الفيتو التركي.

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"تقية" أوروبية تجاه الرئيس التركي !

ينتقد الكثير من الأوروبيين والأتراك المعارضين في أوروبا موقف الاتحاد الأوروبي من الانتخابات البلدية الأخيرة، بعد أن وصفها التكتل الأوروبي بأنها مرت "ُفي أجواء هادئة ومهنية". ووصف علي إرتان توبراك الخبير والسياسي الألماني من أصل تركي في حوار مع I24News الأمر بـ"الوقاحة وازدواجية المعايير" في الاتحاد الأوروبي. ويوضح السياسي الألماني موقفه قائلا: "هنا قتلى في تركيا، واعتقالات جماعية، حظر للأحزاب، وتضييق على وسائل الإعلام، نظام الاحتلال التركي في كردستان ومع ذلك، هناك حديث عن انتخابات نزيهة". ويبرر آخرون غياب انتقادات رسمية أوروبية لمجريات الانتخابات في تركيا بـ" عدم الرغبة في إثارة غضب الرئيس التركي، خصوصا بسبب حاجة الأوروبيين للتعامل معه في الوقت الراهن في العديد من الأزمات".

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الأوروبيون يتفاءلون خيرا بهزيمة حزب إردوغان

تأتي ألمانيا على قائمة الدول الأوروبية التي تتابع باهتمام كبير المشهد السياسي في تركيا. ليس فقط لأن برلين وأنقرة "مرتبطان بشكل وثيق في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية"، حسب علي إرتان توبراك الخبير والسياسي الألماني، بل أيضًا "بسبب الجالية التركية الكبيرة في ألمانيا، ما يجعل جميع الأحداث والاضطرابات السياسية لها تأثيرها أيضًا على هذا المجتمع وبالتالي على ألمانيا أيضًا"، يضيف علي إتران توبراك في حوار مع I24News .

ورغم أن الساسة الأوروبيين لا يصرحون بها علنا، إلا أن السعادة تغمرهم كلما تكبد الرئيس التركي وحزبه خسارة في الانتخابات. وينتظر الكثيرون بشغف كبير تكرار سيناريو الانتخابات البلدية في الرئاسيات القادمة، ونجاح مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أمام طيب رجب اردوغان. وبالنسبة لصحيفة "لوموند" الفرنسية فان مقولة الرئيس التركي "من يفوز بإسطنبول يفوز بتركيا"، قد تنطبق على عمدة إسطنبول إمام أغلو في الانتخابات الرئاسية عام 2028.

وعنونت مجلة "فوكوس" الألمانية احدى مقالاتها بتاريخ 1 أبريل / نيسان بـ"الهزيمة في إسطنبول أو بداية النهاية لرجب طيب أردوغان؟". وترى المجلة أن تصريح الرئيس التركي في كلمته بأن الانتخابات البلدية “ليست النهاية”، يمكن أن تكون بداية نهاية الرئيس التركي.

حذر من تحالف اردوغان مع والقوميين والإسلاميين

وفيما يشبه انتشاء بفوز المعارضة التركية، وصف الموقع الاخباري الفرنسي "فرانس أنفو" في مقال صدر يوم فاتح أبريل/ نيسان الحالي هزيمة مرشحي حزب العدالة والتنمية بـ"الهزيمة الثقيلة لأروغان". والسبب هو أن الرئيس التركي كان منخرطا بشكل كبير في هذه الانتخابات، حيث كان يعقد اجتماعات يومية ويستفيد من وقت البث غير المحدود على شاشة التلفزيون العام بينما كان خصومه محرومين منه تقريبا. ويرى الموقع أن مستقبل اردوغان سيصبح "أكثر قتامة بالنسبة للرئيس الحالي مع ظهور قوة جديدة على يمينه". ولفت الموقع الانتباه الي "خطورة" فوز الحزب الإسلامي الرفاه، الذين يرفض مثلا الحفاظ على العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل، في خضم الحرب في قطاع غزة. وفرض حزب رفاه نفسه كقوة ثالثة في هذه الانتخابات بحصوله على 6.2 بالمائة من الأصوات.

AP Photo/Francisco Seco

أكرم إمام أوغلو بصيص أمل في أعين الأوروبيين

بسبب تجاربهم السلبية مع الرئيس التركي ينظر الكثير من الأوروبيين الى فوز منافسه إمام أوغلو بصيص أمل للمستقبل من أجل يمكنها تحسين العلاقات المضطربة مع تركيا. وتربط بإمام أوغلو علاقة وطيدة بالأحزاب الاشتراكية في دول الاتحاد الأوروبي خصوصا في ألمانيا. لكن أخرين يحذرون من المبالغة في الأمل والرهان على إمام أوغلو الذي قد يختلف نهجه مع الأوروبيين في حال صار رئيسا لتركيا. ومن بين الأمثلة على ذلك مدى استعداده لمراجعه نهج تركيا في سوريا، حيث أن إمام أوغلو لا يظهر أي تفهم لانتقادات تركيا، ثم ملف اللاجئين، حيث سبق له أن وصف بعيد انتخابه بأن اللاجئين " أحدثوا خللاً في التركيبة السكانية لمدينة اسطنبول". رغم ذلك فالأوروبيون يعتقدون أن إمام أوغلو لن يتجاوز حدود اللباقة الديبلوماسية عكس إردوغان.

إردوغان لن يستسلم بسهولة !

ومنذ الآن لا يستبعد الكثير من الأوروبيين يعود الرئيس التركي إلى موضوعات السياسية الخارجية من أجل حشد الأتراك خلفه، خصوصا وأنه يعلم أن السياسية الداخلية هي من بين أهم الأسباب وراء فشله. وفي حديث مع I24News يقول علي إرتان توبراك الخبير والسياسي الألماني من أصل تركي: " قد يكون أردوغان مقاتلاً، لكنه مقاتل متعب. ومع ذلك، لا ينبغي الاستهانة به. إنه مستعد لتحمل أي غضب للبقاء في السلطة".

رغم أنه ليس من المؤكد بأي حال من الأحوال أن الأتراك سيصوتون في الانتخابات الرئاسية بنفس الطريقة التي فعلوا بها في انتخاب رؤساء البلديات، يرى الصحفي المختص في الشأن التركي أولريش فون شفيرين في مقال له بصحيفة "نويه تسوريشغ تسايتونغ" السويسرية بتاريخ ١ أبريل /نسيان الجاري أن "النصر الأخير يمنح المعارضة أملاً جديداً. وهذا يظهر أن حزب العدالة والتنمية ليس حزبا لا يقهر. ولم يعد من الممكن أيضًا التغاضي عن أن الرئيس المسن قد تجاوز ذروته".

ورغم السعادة غير المعلنة للأوروبيين بخسارة حزب العدالة والتنمية للبلديات، الا أن سعادتهم لن تكتمل حتى يكون أردوغان من الماضي.