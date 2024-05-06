تحليل: إبراهيم العرجاني .. رجل النظام "بفتح الراء وكسرها"

إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية والذي برز اسمه في عالم الأعمال مؤخرا، يجد نفسه الآن تحت الأضواء لأسباب مختلفة جميعها يثير التساؤلات حول دوره الحقيقي وعلاقته بالنظام ، وعن تلك المكانة الاستثنائية التي جعلته يتقاسم الأدوار الأمنية والاقتصادية والسياسية مع السلطات المصرية فهو المكلف للقيام بالأدوار التي تعجز عنها.

AP Photo/Nariman El-Mofty

تزايدت المخاوف من تأسيس اتحاد قبلي لديه قدرة على حمل السلاح، خارج إطار الدولة، وهو ما اعتبره البعض تهديدًا للأمن القومي المصري، ويرسخ فكرة الانفصال العشائري بدلًا من الاندماج الوطني، وهو ما يهدد السلام والاستقرار بالبلاد، كما أن الخطوة تعد خرقا للدستور المصري في مادته رقم 200 والتي تحظر تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

مخاوف وتحديات

ويرى مراقبون أن النظام المصري حوّل اتحاد القبائل بزعامة العرجاني من دوره ككيان مسلح مساند للجيش المصري في سيناء لمواجهة الجماعات المتطرفة، إلى شريك اقتصادي في ادارة معبر رفح والتجارة في سيناء، إضافة إلى شراكة المشروعات العمرانية والبنية التحتية، ثم إلى مرحلة التوظيف السياسي بمحاولة جمع هذه القبائل وجعلها في خدمة النظام وداعمة له بما توفر لها من قوة.

وبينما يتواصل الانتقاد والغضب حول تأسيس الاتحاد والمخاوف المتزايدة بشأن تداعياته على الدولة المصرية، حاول المتحدث الرسمي باسم الاتحاد وهو الإعلامي القريب من السلطة، مصطفى بكري نفي أي اتهامات تطاله، مؤكدًا عبر فضائية "صدى البلد" أنه يمكن اعتباره فصيل تابع للقوات المسلحة ويعمل لصالحها، وهو التصريح الذي أثار المزيد من التساؤلات والمخاوف بدلا من التطمينات.

وأضاف بكري خلال لقاءه على فضائية "CBC" المصرية، أن العرجاني يتعرض لهجمة إعلامية شرسة من قِبل جماعات الإرهاب، وأنه مُستهدف وتم اطلاق النار عليه أكثر من مرة سابقا.

https://twitter.com/i/web/status/1786471072369455516 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

اتحاد القبائل ووظيفته

وحول ماهية اتحاد القبائل العربية ووظيفته، قال أحمد رسلان نائب رئيس اتحاد في تصريحات صحفية "لسنا ميليشيا أو مجموعة مسلحة ولن نكون. نحن كيان قبلي كبير يعمل كظهير شعبي خلف القيادة السياسية والجيش المصري"، مضيفا أن الكيان عبارة عن جمعية أهلية تعمل في إطار القانون".

كما أوضح أن الاتحاد سيكون داعما للجيش في حماية الأمن القومي المصري ولقرارات القيادة السياسية فيما يختص بسيناء وأهلها. ويلعب دورا بارزا في تنمية سيناء وإقامة مشاريع تخدم سكانها. وأنه بدأ بإنشاء مدينة السيسي التي كانت قبل ذلك وكرا للتكفيريين.

وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن اتحاد القبائل العربية سيعمل جنباً إلى جنب مع الدولة المصرية، في معركة البناء والتعمير، وسيكون داعماً لها في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات تهدف للحفاظ على أمن الوطن وصون استقراره، وسيكون له دور في متابعة تنفيذ المشاريع القومية في سيناء ومطروح وباقي المحافظات وحل المشاكل العرفية والتعاون مع الدولة في توفير متطلبات الحياة لأبناء سيناء.

وأكد رسلان أن "اختيار العرجاني لرئاسة الاتحاد أتى تقديرا لدوره في مواجهة التكفيريين بسيناء، ومساهماته الكبيرة في تقديم الخدمات لأهالي الجزيرة من خلال مشروعات كبيرة

العرجاني رجل النظام

يمكننا القول أن اتحاد القبائل العربية ككيان ليس بجديد، ولكن ما حدث هو اعادة استُخدامه من قِبَل نظام الحالي والذي بدأ بأصدار بين التأييد لما حدث في 3 من تموز/يوليو 2013، حيث قاد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الانقلاب العسكري كوزير دفاع وقائد للجيش، ضد الرئيس المنتخب آنذاك محمد مرسي.

وفيما يبدو، أن الهدف الواضح في المرحلة الحالية هو تحقيق السيطرة الكاملة على التجمعات القبلية صاحبة اليد العليا على الأراضي الصحراوية المصرية وخاصة تلك الواقعة بالمناطق الحدودية، وتوجيه قراراتها وفقًا لمخططات المشروعات الحكومية وفي مقدماتها مشروعات مؤسسة الجيش، حيث تبنى هذه المشروعات الجديدة في الظهير الصحراوي للمحافظات القديمة، وهناك يأتي نفوذ القبائل.

تجربة النظام المصري في إعادة هيكلة وتطوير المناطق القديمة المأهولة داخل المحافظات في الوادي والدلتا، هي الصدام مع المواطنبن حيث تواجه أغلب المشروعات مشكلة رفض السكان للمغادرة أو التنازل مقابل التعويضات المقررة حكومياً حسب كل منطقة، وفي المشروعات بالمدن الجديدة والساحلية يواجه النظام سيطرة القبائل العربية، ومن ثم تأتي ضرورة الـى ايجاد "مرجعية" لانجاز هذه الصفقات بطريقة تفاوضية "عرفية" عبر شخصية كالعرجاني، دون صدام مع أجهزة الدولة.

ويأتي توقيت الإعلان عن تأسيس الاتحاد بعد صفقة رأس الحكمة التي جرت قبل شهرين بتمويل الإمارات، ويعتبر هذا الاتحاد استجابة للتحديات التي تواجهها الدولة ومحاولة لضبط الأمور وضمان الاستقرار والأمن على هذه الأراضي ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة.

AP Photo/Nariman El-Mofty

أصوات معارضة

من جانبه، حذر السياسي المصري، خالد الشريف، من خطورة ظهور الميليشيات في غياب الدولة، واصفًا فكرة اتحاد القبائل بقيادة "العرجاني" بأنها قريبة جدًا من أن تصبح ميليشيا لملء الفراغ في سيناء. وأشار الشريف إلى أن هذه الميليشيات، التي تمتلك السلاح والأموال، ستشكل في المستقبل خطرًا كبيرًا على الدولة المصرية والمنطقة بأسرها، مشبها "العرجاني" بالخطر الأكبر من حميدتي قائد قوات الدعم السريع في السودان.

وعبرت الأكاديمية المصرية علياء المهدي، عن قلقها من أن الاتحاد يمثل عودة إلى فكرة العشائر والقبائل، وتخشى من أن يؤدي ذلك إلى تشكيل اتحادات قبلية أخرى في مصر، مما قد يؤدي إلى التفتت القبلي والطائفي.

أين البرلمان المصري؟

وسأل البرلماني السابق محمد أبوحامد، عبر حسابه على موقع "إكس" عن السر في غياب المساءلة البرلمانية ، لماذا لم يتقدم نواب البرلمان ببيان حول طبيعة اتحاد القبائل العربية؟ وما دوره؟ وكيف تحدد حدود نفوذهم وصلاحياتهم؟ وهل هو جزء من الدولة أم لا؟

وأثار موكب إبراهيم العرجاني بعد تنصيبه رئيسًا لاتحاد قبائل سيناء، جدلا واسعا بوسائل التواصل الإجتماعي حيث اعتبره البعض أكثر فخامة من موكب السيسي رئيس مصر، من حيث فخامة السيارات من نوع "كاديلاك اسكاليد ٢٤" والقوات الخاصة المصاحبة له، وقال البعض انها سيارات فارهة ومصفحة.

وقارن البعض بين موكب العرجاني وموكب الرئيس الأمريكي جو بايدن من حيث التأمين والتكاليف، وسئلوا عن مصدر هذه الثروات التي ينفقها هذا الرجل. وتساءل الناشط المصري تامر شوقي عن السر في غياب الأجهزة الرقابية: "أين أجهزة الدولة؟"، مشيرًا إلى تجارب مماثلة للعرجاني في السودان وروسيا والعراق، ومستنكرًا عدم تعلم المصريين من دروسها.

الخلاصة

يمكننا القول إن هناك هناك آراء متعارضة حول شخصية العرجاني. فمن ناحية، يُنظر إليه كشخصية وطنية ساهمت في تنمية سيناء ودعم الدولة المصرية في مواجهة "الإرهاب" واعادة السيطرة الأمنية على سيناء. ومن ناحية أخرى، هناك من يشير إلى ماضيه المتعلق بالتهريب والعلاقات المعقدة مع الأمن المصري. وقد تحولت هذه العلاقات إلى تعاون رسمي مع لجيش والمخابرات بعد انقلاب / ثورة 2013.

وتُظهر هذه الآراء المتباينة تعقيدات الوضع في سيناء والدور الذي يلعبه الرجل كشخصية مؤثرة في المنطقة. ومع ذلك، يظل العرجاني شخصية محورية ولغزا في مواجهة التحديات الأمنية هناك.