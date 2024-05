تحليل: إبراهيم العرجاني .. رجل النظام "بفتح الراء وكسرها"

إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية والذي برز اسمه في عالم الأعمال مؤخرا، يجد نفسه الآن تحت الأضواء لأسباب مختلفة جميعها يثير التساؤلات حول دوره الحقيقي وعلاقته بالنظام ، وعن تلك المكانة الاستثنائية التي جعلته يتقاسم الأدوار الأمنية والاقتصادية والسياسية مع السلطات المصرية فهو المكلف للقيام بالأدوار التي تعجز عنها.

تزايدت المخاوف من تأسيس اتحاد قبلي لديه قدرة على حمل السلاح، خارج إطار الدولة، وهو ما اعتبره البعض تهديدًا للأمن القومي المصري، ويرسخ فكرة الانفصال العشائري بدلًا من الاندماج الوطني، وهو ما يهدد السلام والاستقرار بالبلاد، كما أن الخطوة تعد خرقا للدستور المصري في مادته رقم 200 والتي تحظر تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

ويرى مراقبون أن النظام المصري حوّل اتحاد القبائل بزعامة العرجاني من دوره ككيان مسلح مساند للجيش المصري في سيناء لمواجهة الجماعات المتطرفة، إلى شريك اقتصادي في ادارة معبر رفح والتجارة في سيناء، إضافة إلى شراكة المشروعات العمرانية والبنية التحتية، ثم إلى مرحلة التوظيف السياسي بمحاولة جمع هذه القبائل وجعلها في خدمة النظام وداعمة له بما توفر لها من قوة.

وبينما يتواصل الانتقاد والغضب حول تأسيس الاتحاد والمخاوف المتزايدة بشأن تداعياته على الدولة المصرية، حاول المتحدث الرسمي باسم الاتحاد وهو الإعلامي القريب من السلطة، مصطفى بكري نفي أي اتهامات تطاله، مؤكدًا عبر فضائية "صدى البلد" أنه يمكن اعتباره فصيل تابع للقوات المسلحة ويعمل لصالحها، وهو التصريح الذي أثار المزيد من التساؤلات والمخاوف بدلا من التطمينات.

وأضاف بكري خلال لقاءه على فضائية "CBC" المصرية، أن العرجاني يتعرض لهجمة إعلامية شرسة من قِبل جماعات الإرهاب، وأنه مُستهدف وتم اطلاق النار عليه أكثر من مرة سابقا.

