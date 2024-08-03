"هل يجب على الأب أن يتوسل لابنته للنضال من أجله حتى لا يموت في الأسر؟" :مقالة خاصة لابن عم مختطف في غزة

السبت السابع من أكتوبر الساعة 06:29 صباحًا. أستيقظ أنا وهيلا (زوجتي) مذعورين على صوت صفارات الإنذار المشتعلة. لقد ظننا أنه حلم، حتى أدركنا أنه إذا كان لكلينا نفس الحلم، فلا بد أن يكون حقيقة. ما لم ندركه حينها، هو أن هذا الواقع سيصبح كابوس حياتنا. كابوس استمر مدة 300 يوم

لن أنسى أبدًا اللحظة التي شاهدنا فيها لأول مرة الفيديو الذي أصبح أحد رموز السابع من أكتوبر، والذي تم فيه احتجاز إيريز، ابن عوفر البالغ من العمر 12 عامًا (11 عامًا في ذلك الوقت)، على يد مخرب قاسٍ قاده عبر بوابة الخروج من كيبوتس نير عوز نحو أبواب جحيم غزة.

ولم يكن لعوفر وابنته ساهر البالغة من العمر 17 عامًا (16 عامًا في ذلك الوقت) ذكر. وبعد بضعة أيام، تلقينا دلائل تشير إلى أن ساهر وإيريز وعوفر قد اختطفوا بالفعل، وأنهم على قيد الحياة. لكن لم نعرف أكثر من ذلك شيئًا. بدأنا النضال على الفور، عائلة بأكملها تركت وراءها كل الواقع الذي عرفته من قبل وتتعامل مع شيء واحد فقط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع - وهو النضال من أجل حياتهم.

على مدار 52 يومًا وقفنا في الشوارع، وسرنا في جميع أنحاء البلاد، وهتفنا من كل منصة، وطرنا إلى كل ركن من أركان المعمورة، واجتمعنا بمئات السياسيين وصناع القرار وأصحاب النفوذ والصحفيين ورجال الدين وغيرهم، حتى في النهاية عاد إيريز وساهر إلى حضن أمهما اللبؤة هداس. في تلك اللحظة كنت على يقين من أنه في غضون أيام قليلة، أي في الأسبوع التالي، سيعود عوفر وسنعود ببطء إلى رشدنا، قدر الإمكان. وبالنظر إلى الماضي، نعرف من المختطفين الذين عادوا أن عوفر كان يعتقد ذلك أيضًا. أوه كم كنت أنا وعوفر مخطئين.

كان أعضاء مجلسنا الحربي مترددين في العودة إلى المعركة، وتخلوا عن إمكانية إعادة بضع عشرات من الرهائن أحياء. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم نحن في الجحيم على الأرض. منذ ذلك الحين، عدد المرات التي شعرنا فيها أن هذا سيحدث في لحظة، وأنه بعد لحظة سيتم التوقيع على الصفقة وسيعود الجميع إلى منازلهم، ثم ننهار في كل مرة مجددا عندما لا يحدث ذلك، هذا أمر غير إنساني.

In accordance with Israel's 27a law

بشكل عام، حقيقة أننا، أهالي المختطفين، علينا أن نناضل، أن نقاتل من أجل إنقاذ أحبائنا، هو أمر غير معقول ولا يمكن تصوره. في واقع سليم، يجب علي أن أبقى في المنزل على الأريكة وأنتظر اللحظة التي طال انتظارها عندما يعود عوفر، حين أعلم أن حكومتي تفعل كل شيء، بما في ذلك كل شيء، من أجل إعادته هو وجميع المختطفين الآخرين. . للأسف، ليست هكذا الواقع. ويبدو في كثير من الأحيان تبدو سلامة الائتلاف والحكومة أهم بكثير بالنسبة لرئيس الحكومة ووزرائه من سلامة حياة المختطفين.

بعد كل شيء، فإنهم "فقط" يعانون هناك، ولا يموتون. إذن لا! من لم يفهم بعد، هم يموتون هناك أيضا! وبشكل أكثر دقة، حتى كتابة هذه السطور، هناك ما لا يقل عن 20 مختطفًا دخلوا غزة أحياء وماتوا في الأسر. منهم من قتل على يد مخربي حماس ، ومنهم من قتل جراء عمليات الضغط العسكرية في قطاع غزة، بشكل مباشر أو غير مباشر.

قبل أقل من شهر، ومع إغتيال محمد الضيف، اعتقدت أن ذلك سيساعد على تعزيز الصفقة وإتمامها. كل الدلائل تشير إلى أن حماس منهكة ومصابة بالكدمات، وأن السنوار مهتم بالتوصل إلى صفقة. جميع المسؤولين الأمنيين وفريق التفاوض زعموا صراحة أن كل الظروف "ناضجة" لإتمام الصفقة، وأن الفترة الزمنية لتحقيقها مؤقتة وقصيرة وقد تبرم وتغلق، ربما إلى الأبد، قريباً جداً. لكن لدهشتي الكبيرة اكتشفت أن الشخص المسؤول، وهو الوحيد القادر على تحقيقها والتوقيع عليها، يؤخرها في أحسن الأحوال ويخربها في أسوأها. نفس الصفقة التي بادراليها بنفسه. يفعل ذلك باسم "المطالب المشروعة في المفاوضات، لكن الشيء الوحيد غير المشروع هو أنه في كل ثانية يكون 115 مختطفاً ما زالوا في أنفاق الجحيم ومختطفين هناك!

وحتى بعد سفره إلى الولايات المتحدة لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، لم يعد بأخبار، بل على العكس من ذلك، قال أهالي المختطفين الذين اجتمعوا به في واشنطن إنه وبخهم حرفياً وضرب بقبضته على الطاولة. وزعم أن الظروف قد نضجت، لكنها لم تنضج بعد، وكأن المخطوفين ثمرة. ونحن نعلم جميعا ماذا يحدث للفاكهة التي تنضج، ولكن لا يتم قطفها في الوقت المناسب، أليس كذلك؟ لمدة 54 دقيقة تحدث رئيس الحكومة أمام الكونجرس، لكنه لم ينطق بكلمة صفقة ولو مرة واحدة. لكن الانجليزية كيف هي؟ للموت منها...

IDF Spokesperson

ووفقا التوجه الإيجابي مع تحركات رئيس الوزراء فهو مهتم بـ"تعظيم الأرباح" في هذه الصفقة، وأسأل حتى متى؟ ما هي نهاية اللعبة؟ End game -إلى متى سيشد الخيط قبل أن ينفجر؟ كم عدد الرهائن الآخرين الذين سنفقدهم في الطريق؟ أعتقد أننا يجب أن "نخفض الخسائر" منذ وقت طويل وألا نحاول "تعظيم الأرباح"...

في وقت كتابة هذه السطور، نكون قد مر يوم تقريباً على اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر. الاغتيالات مناسبة، مهمة للردع الإسرائيلي وقيمة، وخاصة اغتيال شكر، رئيس أركان حزب الله الفعلي. لكن إذا تبين أنه بسبب هذه الاغتيالات، فإن صفقة اختطاف قد نزلت عن الطاولة، في القريب أو البعيد، أو على الإطلاق، فهذه كارثة على تحقيق الهدف الأهم في الحرب، وهي كارثة على مستقبل مجتمعنا ومستقبل البلاد

Avshalom Sassoni/FLASH90

أين الأخلاق؟ القيم؟ اليهودية التي تقوم عليها الدولة؟ ويجب أن يعلم نتنياهو أنه في كل يوم لا يوقع فيه على صفقة تنقذ المختطفين، فهو من سيوقع على شهادة وفاتهم، لا سمح الله. لن يكون هناك مغفرة ولا مسامحة لهذا وسيبقى هذا إرثه الوحيد. يا رئيس الوزراء، لم يتبق لديك سوى القليل من الوقت للتصحيح، نرجو منك القيام بذلك!

سأنتهي بطلب عوفر الأخير لسهار ابنته، قبل أن يتم إطلاق سراحها من الأسر ويبقى عوفر في أنفاق الجحيم - "من فضلك قاتلي من أجلي، اذهبي إلى الاحتجاجات وقاتلي - لأنني لا أريد أن أموت هنا". ". في أي عالم يجب أن تسمع الابنة والدها يطلب منها مثل هذا الشيء؟ في أي عالم يتعين على فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا أن تحمل مثل هذا العبء على أكتافها النحيلة؟ ربما في عالم حيث فقد 115 شخصًا مختطفًا في الجحيم لمدة 300 يوم ولا أحد يعرف متى سيخرجون.