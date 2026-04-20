لعبة الضغط القصوى: ماذا وراء التصعيد البحري قبل التفاوض؟

عشية الجولة الثانية من المفاوضات الأميركية–الإيرانية في إسلام آباد، شهدت الساحة البحرية تطورًا لافتًا، مع إعلان القيادة المركزية الأميركية اعتراض سفينة شحن إيرانية متجهة إلى ميناء بندر عباس، وتعطيل نظام الدفع فيها.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، التي توصف بأنها الأولى من نوعها بهذا الشكل المباشر، تحمل دلالات تتجاوز البعد العسكري، لتندرج ضمن سياسة الضغط المسبق قبل الدخول في جولة تفاوضية جديدة.

رد إيراني سريع ومعادلة "الاحتواء"

الرد الإيراني لم يتأخر، إذ اعتبرت طهران العملية "قرصنة بحرية" وانتهاكًا لوقف إطلاق النار، متوعدة بالرد. وبالفعل، تحدثت تقارير إيرانية عن تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف سفنًا عسكرية أميركية في بحر عُمان.

ويقدّر محللون أن هذا الرد يعكس تمسك إيران بمعادلة "الرد الموازي"، أي الرد في نفس المجال العملياتي دون توسيع رقعة المواجهة، في محاولة للحفاظ على التوازن بين الردع وعدم تفجير المسار السياسي.

لبنان يدخل على الخط

بالتوازي مع التصعيد البحري، تحركت الجبهة اللبنانية مع إعلان "حزب الله" عن استهداف رتل عسكري بعبوات ناسفة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف منصة صواريخ في الجنوب اللبناني.

ويرى متابعون أن هذا التطور يعكس محاولة لربط الساحات، وإرسال رسالة مفادها أن أي تفاهم محتمل بين واشنطن وطهران لن يكون معزولًا عن بقية الجبهات، خصوصًا الساحة اللبنانية.

توقيت محسوب ورسائل متعددة

يتزامن هذا التصعيد مع اقتراب انتهاء الهدنة، ومع انعقاد جولة المفاوضات، ما يمنحه أهمية خاصة.

ويرى مراقبون أن اعتراض السفينة الإيرانية يشير إلى محاولة أميركية لإعادة تعريف قواعد الاشتباك خلال الهدنة، بحيث لا تعني وقف العمليات بالكامل، بل إدارتها ضمن سقف منخفض يسمح بمواصلة الضغط دون الانزلاق إلى حرب شاملة.

في المقابل، يعتقد محللون أن طهران تسعى إلى تثبيت معادلة مفادها أن أي ضغط ميداني سيُقابل برد، لكن دون تجاوز الخطوط التي قد تؤدي إلى انهيار التفاوض.

غموض إيراني حول المشاركة

سياسيًا، لا تزال مشاركة إيران في جولة إسلام آباد غير محسومة. فرغم إعلان واشنطن إرسال وفدها، لم تؤكد طهران رسميًا حضورها، وسط حديث عن تحفظات مرتبطة باستمرار الحصار البحري والمطالب الأميركية.

ويرى متابعون أن هذا الغموض جزء من تكتيك تفاوضي يهدف إلى تحسين الشروط حتى اللحظة الأخيرة، ورفع سقف التوقعات قبل الجلوس إلى الطاولة.

الحصار كورقة ضغط مركزية

في خلفية المشهد، يبرز الحصار البحري الأميركي كأداة ضغط أساسية، خصوصًا مع استهداف قطاع النفط الإيراني.

ويقدّر محللون أن واشنطن تسعى من خلال هذه السياسة إلى دفع طهران نحو تقديم تنازلات جوهرية، بينما تحاول الأخيرة امتصاص الضغط دون تقديم تنازلات سريعة، مع الحفاظ على قدرتها على المناورة.

بين التصعيد والتسوية

تعكس التطورات الأخيرة معادلة دقيقة: تصعيد ميداني مضبوط يقابله تمسك سياسي بخيار التفاوض.

ويرى مراقبون أن ما يجري ليس خروجًا عن المسار الدبلوماسي، بل جزء منه، حيث تُستخدم أدوات القوة لتحسين شروط التفاوض، في وقت يدرك فيه الطرفان أن كلفة المواجهة الشاملة لا تزال أعلى من كلفة التسوية.