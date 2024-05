خاص: خطط لإقامة نظام الخلافة الإسلامية في ألمانيا !

شهدت مدينة هامبورغ شمالي غرب ألمانيا في السابع من أبريل الماضي مظاهرات شارك فيها أكثر من ألف شخص، حيث رُفعت لافتات تحمل شعارات مثل "ألمانيا = دكتاتورية القيم" و"الخلافة هي الحل". وندد المشاركون بما وصفوه بـ "تحيز الإعلام والساسة" ضد الإسلام والمسلمين، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة المرتبطة بالحرب في غزة.

ووفقًا لبيانات مكتب حماية الدستور في ولاية هامبورغ، كان الشخص الذي أعلن عن المسيرة مرتبطًا بمجموعة "مسلم إنتراكتيف" (Muslim Interaktiv )، وهي مجموعة مصنفة على أنها متطرفة وتتبنى الأيديولوجيا المقربة من "حزب التحرير" المحظور في ألمانيا منذ عام 2003.

https://twitter.com/i/web/status/1784286325929033799