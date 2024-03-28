تحليل: استثمارات الإمارات في "أم الدنيا" ... للصفقة مآرب أخرى

اصداء صفقة رأس الحكمة التي وقعت بين الامارات ومصر لا تزال تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي كأكبر صفقه استثمار مباشر في تاريخ الاقتصاد المصري بلغت قيمتها 35 مليار دولار، وهي الصفقه التي وصفها جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بـ"أم الصفقات"، وجوهرة التاج للاستثمارت الاماراتية بالخارج كونها الأكثر جرأة والأكبر حجما وتأثيرا.

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تاريخيا بلغ اجمالي قيمه التبادل التجاري غير النفطي بين الامارات ومصر خلال ال22 عاما الماضية في الفترة من عام 2000 حتى عام 2022 ما قيمته 67 ونصف مليار دولار، وبعد توقيع صفقه راس الحكمه اصبحت الامارات في المرتبه الاولى بين الدول التي تستثمر في مصر وبلغت الاستثمارات الاماراتيه في مصر حوالي 65 مليار دولار.

شراكة أم استحواذ

بعد رأس الحكمة أصبحت دولة الامارات صاحبة الشراكه التجارية والاستثمارية الأكبر لمصر، لكن "رأس الحكمة" ليست الاستثمار الأوحد للامارات في مصر، حيث يوجد قرابة الـ 2000 شركة إمارتية في السوق المصري، تعمل في مختلف القطاعات من أبرزها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والنفط والغاز والزراعة والموانئ وتجارة التجزئة والطاقة المتجددة والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية وقطاع البنوك والترفيه والسياحة والفنادق والخدمات الطبية.

ويرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القطاعات الحيوية التي تستثمر بها الشركات الإماراتية في مصر تعزز من مصادر العمله الصعبه للبلاد، وتخلق ملايين الوظائف وتنقل للسوق المصرية خبرات متطوره من شركات لها استثمارات في مختلف دول العالم، ويؤكد أن العلاقات المصريه الاماراتيه تمثل نموذجا مثاليا للعلاقات الطيبة والقوية التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين".

بالأرقام، أبرز الصفقات

وتاتي الشركة القابضه اي دي كيو كاحد أكبر الكيانات التي تستثمر في مصر فصفقة راس الحكمه وحدها تمثل نحو 17.5 بالمائة من اجمالي الاصول التي تديرها الشركه وقبل تلك الصفقه دخلت القابضه اي دي كيو السوق المصريه بمحفظه استثماريه بلغت 20 مليار دولار لتشتري حصصا في خمس شركات مقيده ببورصه مصر هي البنك التجاري الدولي وشركه فوري والاسكندريه لتداول الحاويات وموكو للاسمدة وابو قير للاسمده.

واستثمرت القابضة الاماراتية "اي دي كيو" في قطاع الفنادق ودخلت شريكة بصفقة تجاوزت 800 مليون دولار، عبر الاستحواذ على 7 فنادق، كما اشترت ايضا حصصا في 3 شركات مصرية بقيمه 800 مليون دولار، ودخلت في قطاع العقارات بشرائها شركة التطوير العقاري الرائدة سوديك الى جانب شركه الدار العقاريه، وفي قطاع الادويه اشترت شركه آمون فارما.

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سيطرة ونفوذ إماراتي

وتعد شركة إعمار اهم الشركات في مجال التطوير العقاري في مصر وتتجاوز قيمه اصولها على مستوى العالم 37.6 مليار دولار ، ووصل حجم الاستثمارت في مصر قرابه 10 مليار دولار، شملت القطاع السياحي و العقاري ولاتزال هذه الاستثمارات تنمو باستمرار.

ويبرز اسم "مجموعه ماجد الفطيم" التي تدير سلسله المتاجر الكبرى في مصر ويقدر عددها ب 70 متجرا وتسعى لزيادتها الى 150 فرعا بحلول 2025 باستثمارت تزيد عن 2.5 مليار دولار، وفرت 144 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، وفق تصريح أحمد جلال ابراهيم الرئيس التنفيذي للشركة.

أما شركه الظاهرة الاماراتية التي تعتبر من الشركات الرائده في زراعه وانتاج وتوريد الاعلاف الحيوانيه والمحاصيل الغذائيه على مستوى العالم فتمتلك ثلاثه مشروعات كبرى في مصر في مناطق شرق العوينات والصالحيه وتوشكى.

وفي مجال الاتصالات يبرز اسم شركه الاتصالات الاماراتيه التي تتجاوز استثماراتها في مصر 70 مليار جنيه ( 1.5 مليار دولار تقريبا) كما سيخصص 6 مليار جنيه للاستثمار في تطوير الشبكة خلال العام 2025 وفق تصريح تلفزيوني لخالد حجازي الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال بالشبكة المصرية للاتصالات.

منافسة خليجية على مصر

ووفقا لخبراء بالاقتصاد منهم المصري د. أحمد ذكر الله، فإن هناك اختلاف في أهداف زيادة الاستثمارات بمصر بين السعودية والامارات، حيث تجمعهما الرغبة في زيادة نفوذها الاقتصادي والسياسي بمصر، لكنهما يختلفا في التوجهات، فالسعودية تبحث عن الربحية في المقام الأول، أما الإمارات فترغب في الاحتكار والاستحواذ أحيانا، ومن ذلك سيطرة الامارات على القطاع الصحي من خلال شراء سلاسل معامل تحاليل شهيرة ومستشفيات وصيدليات كبرى.

وفي سلسلة من الصفقات منذ أوائل سنة 2022، أصبحت شركة أبو ظبي القابضة أكبر مساهم في اثنتين من أكبر ثلاث شركات مدرجة في مصر، البنك التجاري الدولي والشركة الشرقية للدخان، صانع السجائر الرئيسي في البلاد.

ويرى د. زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري السابق أن صفقة رأس الحكمة تدخل ضمن رغبة الإمارات في المشاركة في حزمة الإنقاذ الاقتصادي التي وضعها المجتمع الدولي لأسباب جيوسياسية، من أجل الحفاظ على استقرار مصر والمنطقة، لكنها تُظهر موقفًا جديدًا ينظر إلى العائد من مثل هذه التدخلات الاقتصادية ويحاول التوصل إلى صيغة مربحة للجانبين.

وأوضح بهاء الدين أن صفقة رأس الحكمة دفعت السعودية لإحياء محادثات لتطوير قطعة خاصة بها من شاطئ البحر تسمى رأس جميلة، بالقرب من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، في صفقة قد تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات.

استثمار في مصر، أم في نظامها ؟

وترى ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، أن تفاقم التحديات الاقتصادية في مصر ليس في مصلحة الإمارات، والهدف هو ضمان الاستقرار، وتجنب عودة الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين.

ووفقا لتقرير بلومبيرغ والذي نشر قبل أيام، تتجلى هذه الضرورة الأوسع لدعم مصر - وهي أيضًا دولة عبور أساسية للمهاجرين إلى أوروبا - في خطط الاتحاد الأوروبي لحزمة مساعدات تبلغ قيمتها حوالي 8 مليارات دولار، بما في ذلك في مجال الطاقة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح الموقع أن استثمار أبوظبي يُعد هائلاً حتى بمعايير الإمارات؛ وربما كان مبلغ أصغر قد أبقى مصر صامدة، وتعادل حقوق تطوير رأس الحكمة البالغة 24 مليار دولار و11 مليار دولار للمشروعات الأخرى إجمالي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في شباط/فبراير، وبالنسبة لشركة أبوظبي القابضة – صندوق الثروة الذي يقود الصفقة – سيمثل حوالي 17.5 بالمائة من إجمالي أصوله الخاضعة للإدارة.

وأضاف التقرير:" إن توقيت الصفقة وحجمها وسرعة تسليم الأموال فاجأ الأسواق المالية وحتى صندوق النقد الدولي، الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يكون المورد الرئيسي للتمويل الطارئ لمصر، لكنه لم يكن على علم بالمناقشات إلا بعد وقت طويل. وطلب الجميع عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة مسائل حساسة تجاريًا وسياسيًا".

ويرى تقرير بلوبيرغ أن سجل مصر في المشاريع العملاقة متقلب في أحسن الأحوال، وقد زادت العاصمة الإدارية الجديدة التي بدأت تتشكل في الصحراء شرق القاهرة منذ سنة 2015 من مشاكل ديونها، فهي تفتخر بأطول برج في أفريقيا وأكبر مسجد وكنيسة في البلاد، وتكافح من أجل تأمين الاستثمار الأجنبي ولا ترى سوى عدد قليل من الزوار بخلاف أولئك الذين يعملون في وزاراتها الحكومية الجديدة اللامعة.

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الجيب المثقوب

ويرى الكاتب المصري المعارض جمال سلطان أن طرق خروج الاقتصاد المصري من أزمته معروفة للجميع، بما في ذلك إعادة النظر في أولويات إنفاق العملة الصعبة، واختيار الكوادر الكفؤ والقادرة، وتقليص دور الجيش في الاقتصاد، ووجود منظومة للمحاسبة تتميز بالشفافية...إلخ، لكن لابد من وجود قناعة بعدم جدوى أي إصلاح اقتصادي في مصر دون إصلاح سياسي ومناخ من الحرية والشفافية وسيادة القانون الحقيقية وقضاء مستقل بالفعل ونزيه، وبرلمان منتخب ـ من الشعب وليس من المخابرات ـ قادر على الرقابة والمحاسبة، وإعلام حر يتابع ويكشف ويفضح الفساد والانحراف ويضيء للشعب أبعاد الحقائق والمصائب التي يراد إخفاؤها عنه.

ويضيف سلطان عبر حسابه على موقع اكس:" لست متفائلا مهما ضخ "أصحاب المصالح الإقليمية والدولية" من مليارات في شرايين الاقتصاد المصري الذي يهيمن عليه العسكر، فنحن نتعامل مع "جيب مثقوب"، لا يمسك مالا ولا يثمر تنمية".