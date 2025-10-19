انعقدت الجلسة الأخيرة للكنيست الخامس والعشرين. فهل سيُكمل الائتلاف دورته؟ هذا قراره وحده. المعارضة غير ذات صلة بقرار حل الائتلاف. مع مرور الأيام واقتراب موعد الانتخابات الأصلي، أكتوبر/تشرين الأول 2026، سيزداد تهافت أعضاء الائتلاف على حله. التحديات التي يُتوقع أن يواجهها الائتلاف كثيرة.

أولاً وقبل كل شيء، قانون التجنيد – الحريديم حاضرون غائبون في الائتلاف: يشاركون من الخارج لكن لهم تأثير من الداخل. رغم أنهم ليسوا جزءًا رسميًا من الائتلاف، فإنهم أيضًا لا يدعمون حل الكنيست. كلما فهموا أن رئيس لجنة الخارجية والأمن الجديد، بوعاز بيسموت، يماطل عمدًا، قد يكونون هم من يقرّر مصير الحكومة..

لكن ربما تكون حماس هو العامل الحاسم؟ نعم، هل حماس هي التي ستحدد إن الائتلاف سيكمل فترته أم لا؟ إيتمار بن غفير حدد موعدًا لنزع سلاح حماس، وإذا لم يتحقق ذلك، لدى بن غفير أسباب كافية لإعلان خروجه من الحكومة وكسب الأصوات من اليمين إلى اليمين. لكن لا تخلطوا الأمور، حتى لرئيس الحكومة، الذي يجب عليه من الناحية الظاهرية الحفاظ على الائتلاف، وربما خاصة له، ستكون له التأثير الأكبر في تحديد موعد حل الكنيست. وحاليًا، هذا ليس ما يفعله.

ينوي نتنياهو إكمال عدد من الخطوات الدبلوماسية الكبيرة الأخرى قبل الانتخابات، من بينها تطبيع العلاقات مع السعودية، إندونيسيا وربما دولة أخرى. وأيضاً خطوات سياسية، منها إعادة انتخابه لرئاسة الليكود في الانتخابات التمهيدية الشهر القادم، حيث لا ينوي أحد الترشح ضده.

في هذه الأثناء، إلى أن يحدث ذلك. تمسكوا جيدًا. ستُطرح مشاريع قوانين "مجنونة" أسبوعيًا. سيسعى كل عضو في الكنيست للتميز قبل الانتخابات التمهيدية. مشاريع قوانين ليس لها أي أمل في الوصول إلى خط النهاية ودخول كتاب القوانين، ولكن لماذا لا ننشر سطرًا آخر في الصحف؟ اليوم التالي للحرب العسكرية هو حرب مختلفة، حرب سياسية.