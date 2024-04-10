تحليل: ألمانيا في قلب الجدل بمحكمة العدل .. دعم إسرائيل واتهامات نيكاراغوا

كما كان متوقعًا، رفضت الحكومة الفيدرالية اتهامات نيكاراغوا يوم الثلاثاء، 9 أبريل/نيسان، التي تقول فيها إن "سياسة برلين تجاه إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي". وشدد محامو نيكاراغوا في مرافعاتهم يوم الاثنين، 8 أبريل/نيسان، على أن برلين تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، الموقعة عام 1948 غداة المحرقة النازية، من خلال تزويدها إسرائيل بالأسلحة.

برلين تنفي توريد أسلحة قتالية منذ السابع من أكتوبر

وبالفعل، تُعد ألمانيا واحدة من أكبر مصدري الأسلحة إلى إسرائيل، ووفقًا لوزارة الشؤون الاقتصادية، فقد سلمت معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو في عام 2023. قال كريستيان تامس، محامي ألمانيا للمحكمة، إنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن 98 بالمئة من صادرات الأسلحة إلى إسرائيل عبارة عن معدات عامة مثل السترات والخوذات والمناظير. وأضاف أنه من بين أربع حالات تمت فيها الموافقة على تصدير الأسلحة الحربية، كانت ثلاث منها تتعلق بأسلحة غير صالحة للاستخدام في القتال ومن المقرر استخدامها في التدريبات.

AP Photo/Patrick Post

"مساعي للوفاء بالمسؤلية تجاه الإسرائليين والفلسطينيين"

تبرر برلين دعمها لإسرائيل على لسان المحامية تانيا فون أوسلار-غلايشن، مفوضة القانون الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، التي قالت لقضاة محكمة العدل الدولية بأن "أمن إسرائيل يمثل أولوية بالنسبة لألمانيا بسبب تاريخ الإبادة النازية لليهود في المحرقة". وأضافت بأن "ألمانيا تعلمت من ماضيها، الماضي الذي يتضمن المسؤولية عن واحدة من أفظع الجرائم في تاريخ البشرية، المحرقة". في نفس الوقت، فإن برلين – وفقًا للمحامية الألمانية - تبذل قصارى جهدها" للوفاء بمسؤوليتها تجاه الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني"، إذ تعد ألمانيا أكبر مانح فردي للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

ورغم أن محكمة العدل الدولية تحتاج إلى أسابيع كثيرة حتى تصدر أحكامها، ورغم أن الدول المعنية يمكنها التهرب من تنفيذ أحكامها، إلا أن برلين تأخذ القضية بجدية كبيرة. فالأمر يتعلق بصورتها وبمصداقيتها في العالم. وحتى في الداخل الألماني، أدى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وانتشار المجاعة، إلى تزايد الانتقادات لحكومة المستشار الألماني أولاف شولتس في تعاملها مع الحرب في غزة. وأمام هذا الوضع، انتقدت الحكومة الفيدرالية بشكل متزايد الوضع في قطاع غزة وعبرت عن معارضتها للهجوم البري المعلن على مدينة رفح، ودفع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للقيام بعدة زيارات للمنطقة.

تشكيك ألماني في دوافع ومصداقية نيكاراغوا

لجأت بعض الأصوات في ألمانيا إلى التشكيك في دوافع نيكاراغوا، مشيرة إلى العلاقات التاريخية للبلاد مع المنظمات الفلسطينية التي تعود إلى دعمها للثورة الساندينية خلال الحرب الباردة في عام 1979. في هذا السياق، قال الصحفي الألماني دانييل ديلان بومر في حديث مع :" I24Newsإن استهداف القيادة الاستبدادية في ماناغوا لألمانيا، من بين جميع الدول، يمكن تفسيره بالعلاقات بين البلدين وعلاقتهما بروسيا". وأضاف دانييل ديلان بومر، الصحفي في "دي فيلت"، أن "ألمانيا تُعتبر من القوى الرئيسية وراء فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نظام دانييل أورتيغا في نيكاراغوا". وبحسب بوملر، فإن الإضرار بسمعة ألمانيا قد يعود بالنفع على أورتيغا وبوتين.

AP Photo/Patrick Post

في مقال نشرته صحيفة "دي تسايت" يوم الثلاثاء، 9 أبريل/نيسان، يرى الصحفي مارتن غلينغست أن "قصر العدالة في لاهاي تحول إلى مسرح كبير للحرب بالوكالة هذه الأيام". ويقول إن القضايا التي تم رفعها مؤخرًا في لاهاي كشفت "عن معضلة الصراع في الشرق الأوسط بأكمله: المواقف المتناقضة والتي غالبًا ما تكون غير قابلة للتوفيق بين الجنوب العالمي والغرب، والإحباط المكبوت بشأن الوضع السياسي الذي ظل متوقفًا لعقود".

أسئلة قانونية عالقة تنتظر الأجوبة

من بين الانتقادات الموجهة لنيكاراغوا من الجانب الألماني، عدم اعتبارها للسابع من أكتوبر "هجومًا إرهابيًا" كما تفعل معظم دول الاتحاد الأوروبي. وقد تجنب وزير العدل السابق في نيكاراغوا، كارلوس أرغويلو غوميز، استخدام مصطلح الهجوم الإرهابي. وعلى المستوى القانونين ستواجه القضية عدة إشكالات أولها إثبات وجود ما تصفه نيكاراغوا ب"الإبادة"، وبعدها إثبات وجود نية وعلم مسبقين لدى ألمانيا بأن الأسلحة التي تم توريدها لإسرائيل ستستخدم للقيام بانتهاكات ضد المدنيين.

وسواء قبلت محكمة العدل الدولية اتهامات نيكاراغوا أو لا، فإن تعامل ألمانيا مع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس سيبقى تحت مجهر ومراقبة الكثير من الدول بدوافع مختلفة.