تعيش العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة ضبابية تتداخل فيها مؤشرات الانفراج مع احتمالات العودة إلى المواجهة العسكرية، في وقت لم تتعافَ فيه المنطقة بعد من تداعيات الحرب الأخيرة بين الطرفين، وما رافقها من إغلاق لمضيق هرمز وارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية.

وبينما تتحدث واشنطن وطهران عن إمكانية استئناف المحادثات والتوصل إلى تفاهمات جديدة، تتواصل في الخلفية الاستعدادات العسكرية وخطط التصعيد، ما يعكس حالة “اللا حرب واللا اتفاق” التي تحكم المشهد الحالي.

مؤشرات التهدئة.. مرونة أميركية وحذر إيراني

وتبرز مؤشرات التهدئة من خلال تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال إنه لا يعارض تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاماً، شرط وجود التزام “حقيقي” من جانب طهران، في تحول لافت مقارنة بمواقفه السابقة التي ركزت على وقف التخصيب بالكامل وتفكيك المنشآت النووية الإيرانية الرئيسية.

ويُنظر إلى هذا الطرح باعتباره محاولة لفتح نافذة تفاوض جديدة، تقوم على تجميد طويل الأمد للبرنامج النووي بدل السعي إلى تفكيكه الكامل، خصوصاً أن إيران سبق أن وافقت في اتفاق عام 2015 على قيود زمنية مشابهة.

وفي السياق نفسه، ألمح ترامب إلى احتمال تخفيف الضغوط الاقتصادية على طهران، عبر دراسة رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، وهو ما قد يشكل عملياً تخفيفاً للحصار النفطي المفروض على إيران، خاصة أن الصين تستورد معظم صادرات النفط الإيرانية.

وتعتبر طهران أن تخفيف القيود على صادراتها النفطية شرط أساسي للعودة إلى أي مسار تفاوضي، وهو ما يفسر الترحيب الإيراني الحذر بالإشارات الأميركية الأخيرة، رغم استمرار انعدام الثقة بين الطرفين.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده تلقت رسائل من واشنطن تشير إلى استعداد أميركي لمواصلة الحوار، لكنه شدد على أن طهران “لا تثق” بالولايات المتحدة، وأنها لن تدخل مفاوضات جديدة ما لم تظهر واشنطن جدية واضحة في تغيير سياساتها.

إعادة تموضع عسكري أميركي

وفي مؤشر إضافي على خفض مستوى التوتر، أعلنت وزارة الحرب الأميركية إعادة حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" من المنطقة بعد مهمة استمرت 11 شهراً، في واحدة من أطول المهمات البحرية الأميركية خلال العقود الأخيرة، شاركت خلالها الحاملة في العمليات المرتبطة بالحرب ضد إيران.

خطط التصعيد.. الحرب خيار قائم

لكن في المقابل، تتزايد مؤشرات التصعيد بشكل متوازٍ مع الحديث عن التهدئة. فقد أكد ترامب أن صبره تجاه إيران "أوشك على النفاد"، محذراً من أن على طهران التوصل إلى اتفاق سريعاً.

وكشفت تقارير أميركية أن مساعدي ترامب أعدّوا خططاً عسكرية جديدة تتضمن العودة إلى قصف أهداف داخل إيران، في حال قرر الرئيس إنهاء حالة الجمود الحالية عبر التصعيد العسكري، مع بحث خيارات تشمل استهداف منشآت عسكرية وبنى تحتية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وتتضمن السيناريوهات المطروحة أيضاً عمليات أكثر تعقيداً، مثل السيطرة على جزيرة خرج الحيوية لتصدير النفط الإيراني، أو تنفيذ عمليات خاصة تستهدف منشآت نووية مدفونة تحت الأرض، رغم إقرار مسؤولين أميركيين بصعوبة تحقيق “نصر حاسم” داخل إيران.

إسرائيل تراقب وتستعد

وفي إسرائيل، تتحدث التقديرات الأمنية عن حالة تأهب تحسباً لاحتمال استئناف الحرب، وسط غموض بشأن قرار ترامب النهائي بين العودة إلى المواجهة أو مواصلة المفاوضات. ووفق تقارير إسرائيلية، فإن أي ضربات مستقبلية قد تشمل استهداف منشآت الطاقة والجسور والبنية التحتية الإيرانية، مع بقاء خيار العملية البرية الأقل ترجيحاً حتى الآن.

مضيق هرمز.. العقدة الأكثر حساسية

ويبقى مضيق هرمز في قلب الصراع بين الطرفين، باعتباره أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. فبينما تسعى إيران إلى فرض سيطرة أكبر على حركة الملاحة وطرح ترتيبات جديدة تشمل الإشراف والتأمين البحري، تدفع الولايات المتحدة ودول الخليج باتجاه تثبيت مبدأ حرية الملاحة ومنع أي قيود إيرانية على عبور السفن.

وفي هذا الإطار، أعلنت إيران أنها بدأت تطبيق "بروتوكولات قانونية" جديدة لعبور السفن عبر المضيق بالتنسيق مع بحرية الحرس الثوري، في خطوة تعكس مساعي طهران لتحويل سيطرتها العسكرية إلى نفوذ تنظيمي واقتصادي دائم في الممر البحري.

في المقابل، يجري داخل الأمم المتحدة تداول مشروع قرار أميركي ـ خليجي يطالب إيران بوقف تهديد الملاحة وعدم زرع ألغام في المضيق، وسط مؤشرات إلى احتمال استخدام الصين وروسيا حق النقض "الفيتو" ضد المشروع، وهو ما يعكس استمرار الانقسام الدولي بشأن كيفية التعامل مع الأزمة الإيرانية.

منطقة رمادية مفتوحة على كل الاحتمالات

وتشير هذه المعطيات إلى أن المنطقة لا تزال عالقة في “المنطقة الرمادية” بين التسوية والانفجار، حيث يحاول الطرفان استخدام الضغط العسكري والاقتصادي لتحسين شروط التفاوض، دون الوصول حتى الآن إلى صيغة تضمن استقراراً دائماً أو تمنع عودة المواجهة العسكرية في أي لحظة.