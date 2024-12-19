"بيان غامض لجماعة النجباء!"||هل سيفكك العراق الجماعات المسلحة الموالية لايران؟

"جماعة النجباء"، التي تدعمها إيران، هي منظمة شيعية عراقية مسلحة قاتلت في السنوات الأخيرة - بغية حماية بشار الأسد في سوريا. الأسبوع الماضي، مع سقوط نظام الأسد، اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا بـ "تخطيط مؤامرة" لزعزعة الاستقرار في العراق.

البيان الغامض لـ "النجباء" وصل بضعة أيام قبل وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى بغداد، حيث التقى برئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني.

زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى الشرق الأوسط، الثانية عشرة منذ هجمات 7 أكتوبر، جاءت نتيجة لسقوط النظام السوري بسرعة. بينما كانت لقاءاته مع القادة الآخرين في الشرق الأوسط تركز على التأثيرات الإقليمية لانهيار النظام السوري الغامض، إلا أن اجتماع بلينكن مع السوداني صرح بأمور مختلفة - "أكد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق وأمنه، استقراره وسيادته".

هذه صياغة دبلوماسية معتادة بعد مثل هذه الاجتماعات. إذًا ، ما الذي دفع النجباء إلى التعبير بهذه الحدة؟ تم تقديم الإجابة على هذا السؤال الاثنين الماضي على قناة التلفزيون العراقي السومرية. بعد طلبه للشاي (بدون سكر) في منتصف البث، قال إبراهيم السميدائي، مستشار رئيس الوزراء السوداني، للمقدم حسام الحاج الكلمات التالية:

"من أجل الحقيقة، أعتقد أننا بحاجة لإعادة تقدير الوضع الحالي. لا يجب أن تكون العراق مرتبطة بـ 'محور المقاومة' بعد سقوط الأسد وحزب الله في لبنان. اليوم علينا مسؤولية واضحة للقول لإخواننا في الفصائل أن تنحل وتدمج في البنية السياسية الحالية."

ضغط الحاج على المستشار وقال إن "الأمريكان طالبوا العراق لسنوات بـ 'اتخاذ الإجراءات الطبيعية'. هناك من يقول أن الطلب هذه المرة أقوى وهناك حتى مهلة لتنفيذ هذا الخطوة". ورد المستشار قائلا: "هذه المرة ، للأسف ، سيتم تنفيذ الطلب بطريقة مختلفة. إذا لم ننفذه ، فمن المؤكد أنه سيتم فرضه بالقوة ". أضاف أن المناقشات بشأن الفصائل ، بما في ذلك جبهة الحشد الشعبي الشبة العسكرية،وكتائب حزب الله وأخرى ، "في مرحلة متقدمة".

هذا تصريح مثير بصورة كافية يأتي من مسؤول حكومي عراقي، الذي يدعي أمام الكاميرا أن الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى هددت بمهاجمة العراق نفسه، أو على الأقل الفصائل المسلحة التي تتواجد فيه، إذا لم تستجب بغداد لمطالبهم. ومع ذلك، مهما كان الأمر مثيرا - هذا لم يكن تصريحًا وحيدا.

مستشار آخر لرئيس الوزراء السوداني، حسين العواد، أكد أمس ذلك المطلب الغربي عبر قناة الحدث السعودية، وقال إن تفكيك الفصائل المسلحة هو "المفتاح للمصلحة الوطنية العراقية". تم الإبلاغ عن هذا المطلب في الأيام القليلة الماضية، ولكن الآن المسؤولون العراقيين يعلنون عنه بشكل علني - "سنفكك الفصائل المسلحة الإيرانية في أراضينا".

إيران تفقد وكيلها - هل ستظل الحوثيون وحيدين؟

يبدو أن الجماعات العراقية المرتبطة بإيران قد تراجعت في الأسابيع الأخيرة عن الهجمات على إسرائيل. في الواقع، بعد أن أطلقت سلسلة من الصواريخ الموجهة لأكثر من عام بهدف إصابة المدنيين الإسرائيليين والمواقع العسكرية، توقفت هذه الهجمات تمامًا. هذه الحالة تركت الحوثيين في اليمن وحدهم في حربهم العلنية ضد إسرائيل (باستثناء حماس في غزة، التي لا أعتبرها مبعوثا إيرانيًا)، على طريق أن يصبح الوكيل الإيراني الوحيد النشط خارج حدوده.

القلق في واشنطن واضح هنا. مع خطط لسحب قواتها من العراق بحلول نهاية 2025، تريد الولايات المتحدة التأكد من أن إيران والجماعات المسلحة التابعة لها لن تستغل الوضع الحالي لزعزعة الاستقرار في سوريا أكثر أو لزعزعة النظام الجديد والناشئ في دمشق، الذي تعارضه طهران بشدة.

social networks

ولكن الغرب ليس وحده هنا. استضاف الأمير السعودي محمد بن سلمان الأربعاء رئيس الحكومة العراقي السوداني في معسكر الشتاء الفاخر العلا. أفادت وسائل الإعلام السعودية أن الزعيمين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، حيث أعرب السوداني عن "استعداد العراق للتعاون مع أصدقائه في المنطقة، لتعزيز الأمن والاستقرار، وإتعاد المنطقة من خطر الصراعات والحروب". من المتوقع أن يكون دور الرياض أكثر وضوحًا في الأسابيع أو الأشهر القادمة.

وإذا افترضنا أن العراق لم يفشل في الامتثال أو أن واشنطن أثبتت أنها تخادع، فإن هذا يعد تطوراً دراماتيكياً على أقل تقدير. فقط للتفكير، قبل أقل من عام، حثت إيران العراق المجاور على طرد التحالف المناهض للجهاديين بقيادة الولايات المتحدة من أراضيها، بعد غارة جوية أمريكية قتلت قائدًا كبيرًا في منظمة النجباء الموالية لإيران في بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي :"لقد حان الوقت لانسحاب القوات العسكرية الأميركية من هذا البلد". وأضاف أن "العراق لديه القدرة والقوة والسلطة اللازمة للحفاظ على الأمن في أراضيه فقط".