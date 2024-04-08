تحليل: اثيوبيا والصومال .. الحرب على حافة البحر

يحاول الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، من وراء جولاته الخارجية جمع أكبر قدر من الدعم السياسي والعسكري لحكومته بهدف مواجهة الطموحات الاثيوبية في الحصول على منفذ لها على ساحل البحر الأحمر.

وازدادت حدة التوتر بين الجارتين الصومال وإثيوبيا منذ تقارب الأخيرة مع أرض الصومال، بعد توقيع "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير/كانون الثاني 2024، نصت على استئجار إثيوبيا ساحل أرض الصومال الممتد على 20 كيلومترا على خليج عدن لمدة 50 عاما.

AP Photo/Brian Inganga

ونجحت آخر زيارات الرئيس الصومالي شيخ محمود في الحصول على دعم المملكة العربية السعودية بعد قمة جمعته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض يوم الأحد، انتهت القمة بإعلان السعودية حرصها على وحدة دولة الصومال وسيادتها على كامل أراضيها.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بينهما مؤكدين سعيهما إلى تعزيز التعاون الأمني القائم حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما فيها مكافحة الجرائم بمختلف أشكالها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في منع جرائم التهريب ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتبادل المعلومات في هذا الشأن لتحييد خطر الإرهاب والتطرف، ومحاربة الغلو وخطاب الكراهية، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح.

المقاطعة الدبلوماسية

وشهد الأسبوع الماضي تصعيدا دبلوماسيا صوماليا ضد الجانب الاثيوبي باغلاق قنصلياته في أراضيها، كما طردت السفير الإثيوبي، واتهمت أديس أبابا ب "التدخل الفج" في شؤونها الداخلية، على خلفية استمرار التقارب بين أثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية.

وبرر وزير الشؤون الخارجية الصومالي علي عمر هذه الإجراءات بقوله إنه "في ضوء التدخل الإثيوبي في شؤوننا الداخلية، طلبنا من السفير الإثيوبي المغادرة في غضون 72 ساعة وسنغلق القنصليتين في هرجيسا وجروي".

وفي منشوره على منصة "إكس"، قال عمر "أن الصومال يتمسّك بسيادته، ونحن عازمون بشكل ثابت على حماية أراضينا".

وأفادت الحكومة الصومالية، في بيان، بأن وزارة الخارجية تلقت توجيهات بـ"إبلاغ سفير الحكومة الإثيوبية في جمهورية الصومال الفدرالية بالعودة إلى بلاده للتشاور".

وأضافت أنها ستأمر بإغلاق قنصليتي إثيوبيا في منطقتي أرض الصومال وبونتلاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي، وبمغادرة الدبلوماسيين والموظفين فيهما في غضون أسبوعين.

السيسي ومسافة السكة

استثمرت الصومال العداوة المصرية الاثيوبية خاصة والمتزايدة مع اصرار اديس ابابا في المضي قدما في مشروع سد النهضة دون مراعاة للمصالح المصرية كدولة مصب تتضرر بسبب هذه السدود وتقلل حصتها التاريخية في مياه النيل. ووجد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضالته في هذه الأزمة بالتعبير عن الدعم المصري الكامل المساند للصومال الشقيق بما في ذلك التدخل العسكري اذا لزم الأمر مستدعيا مصطلح "مسافة السكة" في نصرة الأشقاء، وتعني قرب المساندة والدفاع العسكري عن حقوق الصومال كدولة حليفة لمصر.

وأضاف السيسي -في مؤتمر صحفي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في القاهرة- أن محاولة "القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها.. لن يوافق أحد على ذلك".

وكانت مصر من أوائل الدول التي عبرت عن رفضها الكامل والواضح للاتفاق "غير الشرعي" بين الحكومة الإثيوبية وادارة اقليم أرض الصومال الانفصالية "صوماليا لاند" التي تبحث عن الاعتراف الدولي بها كدولة مستقلة، يبلغ عدد سكنها 4.5 ملايين نسمة- وهو ماجعلها تبرم هذه الاتفاقية مع اثيوبيا لتحصل على موافقة ودعم اديس ابابا لاستقلالها كبداية لمعركتها في طريق القبول على الساحة الدولية.

واعتبرت مصادر رسمية مصرية، أن العلاقات بين الصومال ومصر ليست مستغربة فهناك روابط وثيقة تجمع بين البلدين منذ سنوات طويلة، وتزيد التحديات الراهنة في منطقة القرن الأفريقي من قوة الدفع بالتنسيق بين البلدين إلى مستويات أكبر وأعمق. ولدى القاهرة الكثير الذي يمكن تقديمه للصومال، انطلاقاً من روابط قديمة، وعلاقات في سياقات التعاون العربية والأفريقية والإسلامية.

AP Photo/Brian Inganga

تهديد قناة السويس

إضافة إلى الاهتمام المصري البالغ بالموقع الجغرافي الذي يشغله الصومال في منطقة القرن الأفريقي التي تمثل أهمية بالغة بالنسبة لمصر بوصفها بوابة جنوبية لقناة السويس. وترى القاهرة في هذه الخطوات الاثيوبية "خطورة" كبيرة من شأنها أن تقوض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، وتشدد مصر على "ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التي تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال، وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى".

وأعلنت جامعة الدول العربية في يناير الماضي تضامنها الكامل مع حكومة الصومال في رفض وإدانة المذكرة الموقعة بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، والذي تمنح بموجبها إثيوبيا منفذًا بحريًا في نطاق ميناء بربرة. ووصفت المذكرة بأنها "انتهاك لسيادة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها".

الإمارات وتركيا

وتتمتع الإمارات بنفوذ هو الأقوى في أرض الصومال عبرقاعدة عسكرية في مطار بربرة التي بُنيت عام 2017 وتحولت عام 2019 إلى مطار متعدد الاستعمالات، ويتلقى اقليم الصومال لاند الانفصالي دعما عسكريا وتدريبيا من القوات المسلحة الإماراتية منذ عام 2018، فضلا عن استثمارات شركة موانئ دبي في إدارة ميناء بربرة. وبحسب الموقف الرسمي للحكومة الصومالية فإن مقديشو ترفض التحركات الأحادية في أرض الصومال، علاوة على قلقها بشأن التعاون الإماراتي الإثيوبي الوثيق بهذا الشأن.

وفيما يخص تركيا، فهناك وجود فعَّال لها في جمهورية الصومال الفيدرالية يتمثَّل في قاعدة "تُركسوم" العسكرية المنشأة عام 2017، والتي تُعَدُّ ثاني أكبر قاعدة عسكرية رسمية لتركيا في الخارج، فضلا عن مبادرات تنموية قدمتها أنقرة بلغت مليار دولار منذ عام 2011، حيث يُعَدُّ الصومال قاعدة أساسية تنطلق منها تركيا لممارسة دورها الإقليمي في القرن الأفريقي. وتنظر تركيا إلى الصومال ووحدته بوصفه أولوية لمصالحها، وتنضم إلى مصر والسعودية في معارضتها للاتفاق بين هرجيسا وأديس أبابا.

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أهمية الاتفاق لاثيوبيا

للاتفاق الإثيوبي مع صوماليا لاند أهمية كبيرة كونه يحقق هدفا عظيما لطالما سعت له الإدارات الإثيوبية المتعاقبة منذ تحول إثيوبيا لدولة حبيسة، وذلك بعد استقلال إريتريا عنها عام 1993، ثم حرمانها من الوصول إلى ميناءيْ عصب ومصوَّع نتيجة الحرب الإثيوبية الإريترية عام 1998.

أهمية استراتيجية وجيوسياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية كبيرة يمثلها حصول أديس أبابا على منفذ بحري مصحوبا بقاعدة عسكرية للبحرية الإثيوبية على مدخل باب المندب والبحر الأحمر ومنهما إلى قناة السويس، وما يُمثِّله ذلك لأديس أبابا من قدرة تُمكِّنها من تعزيز هدفها المنشود في أن تصبح أحد أقطاب القارة الأفريقية، وصاحبة النفوذ الأقوى في القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

كما يمثل الاتفاق مساهمة كبيرة تتجلى سياسيا في تعزيز شعبية رئيس الوزراء آبي أحمد الداخلية، وترسيخ هيمنته على مقاليد الحكم، خاصة في ظل النزاعات المسلحة مع المكونات الإثنية للمجتمع الإثيوبي التي كانت سِمة أساسية لحكمه، بدءا من الصراع مع قومية الأورومو بعد توليه السلطة عام 2018، مرورا بحرب التيغراي الدموية عام 2020، نهاية بالنزاع الحالي ضد ميليشيات فانو الأمهرية حليفه السابق في حرب التيغراي.

وظهرت بوادر النصرالسياسي لآبي أحمد بخروج مظاهرات داعمة له في أديس أبابا عشية الإعلان عن الاتفاق، ووصل الأمر إلى تعليق صور ولافتات في شوارع العاصمة تحمل صوره، كما تُكرِّس هذه الاتفاقية حالة الانقسام في الصومال، وهو هدف إستراتيجي لأديس أبابا، إذ إن الصومال الموحد يعني المطالبة بإقليم أوغادين (الخاضع لإثيوبيا) أو حرمان إثيوبيا من الوصول إلى المياه الدافئة، كما أن الصومال بموارده وموقعه الإستراتيجي سيكون منافسا قويا على زعامة القرن الأفريقي.