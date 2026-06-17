تترقب دول الخليج والأسواق العالمية مرحلة ما بعد الحرب، عقب الإعلان عن اتفاق سلام شامل بين الولايات المتحدة وإيران برعاية قطرية وباكستانية، في خطوة قد تعيد رسم معادلات الطاقة والتجارة في المنطقة بعد شهور من التوتر العسكري الذي هز أسواق النفط وأربك سلاسل الإمداد العالمية.

الاتفاق، المقرر توقيعه رسمياً في سويسرا نهاية الأسبوع، يتضمن وقف العمليات العسكرية ورفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، إضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً وبدء عمليات إزالة الألغام البحرية خلال ثلاثين يوماً، ما يعيد الحياة إلى واحد من أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم.

هرمز يعود إلى الواجهة الاقتصادية

يمثل مضيق هرمز شرياناً حيوياً تمر عبره نحو خُمس صادرات النفط والغاز العالمية، ما جعل إغلاقه خلال الحرب مصدر قلق مباشر للاقتصاد العالمي، خاصة للدول الآسيوية المستوردة للطاقة.

وتعد قطر والكويت والبحرين الأكثر استفادة من إعادة فتح المضيق، نظراً لاعتمادها شبه الكامل عليه في تصدير الغاز والنفط، بينما تبقى البدائل البرية وخطوط الأنابيب غير قادرة على استيعاب حجم التدفقات الحالية.

كما أن عودة الملاحة تدريجياً عبر المضيق تخفف المخاوف من ركود اقتصادي عالمي كان يلوح في الأفق مع استمرار تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة.

انتعاش متوقع في البورصات الخليجية

التحسن السياسي والأمني انعكس سريعاً على توقعات الأسواق المالية الخليجية، إذ يتوقع محللون أن تشهد البورصات في السعودية والإمارات وقطر موجة صعود جديدة، مدفوعة بتراجع "علاوة المخاطر" التي ضغطت على الأسهم الإقليمية خلال أشهر الحرب.

ومن المرجح أن تقود المصارف الكبرى والشركات الاستهلاكية وأسهم الطاقة موجة التعافي، بالتزامن مع عودة المستثمرين الأجانب واستئناف خطط الإدراجات الحكومية وبيع الحصص التي جُمّدت بسبب التصعيد العسكري.

لكن خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن انخفاض الأسعار لن يكون فورياً بالكامل، بسبب ما يعرف بظاهرة "الصواريخ والريش"، حيث ترتفع الأسعار بسرعة خلال الأزمات لكنها تتراجع ببطء بعد انتهائها، نتيجة محاولة الموردين الحفاظ على هوامش الربح المرتفعة.

قطاع النقل أمام مرحلة تعافٍ تدريجي

وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بدأت دول المنطقة إعادة فتح أجوائها بالكامل بعد أشهر من القيود الجوية، الأمر الذي يمنح شركات الطيران متنفساً لتقليص كلف الوقود ومسارات الالتفاف الطويلة.

كما يُتوقع أن تستعيد حركة الشحن البحري نشاطها تدريجياً، رغم استمرار المخاوف المتعلقة بالألغام البحرية وارتفاع تكاليف التأمين، إذ قفزت أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب خلال الأزمة إلى نحو 10% من قيمة السفينة في بعض الحالات.

ويرى خبراء الملاحة أن استعادة الثقة الكاملة في خطوط التجارة البحرية ستحتاج إلى وقت أطول حتى بعد توقيع الاتفاق، خصوصاً مع استمرار الحذر الدولي من أي انتكاسة أمنية مفاجئة.

إعادة ترميم الاقتصاد الخليجي

خبراء اقتصاديون يعتبرون أن الاتفاق يشكل خطوة أولى نحو استعادة الاستقرار الإقليمي وإعادة ترميم ما دمرته الحرب، سواء على مستوى البنية التحتية أو سلاسل الإمداد وحركة التجارة والطيران.

وبحسب تقديرات اقتصادية، تكبدت دول الخليج خسائر بعشرات المليارات خلال أشهر الحرب، بينما قُدرت الخسائر الإيرانية بما يصل إلى نحو 270 مليار دولار، ما يجعل التهدئة ضرورة اقتصادية ملحّة لجميع الأطراف.

ويتوقع الخبراء أن يؤدي الاتفاق إلى انخفاض تدريجي في أسعار النفط وكلف الشحن والتأمين والطاقة، ما يسمح بعودة النشاط الاقتصادي والمالي إلى مساره الطبيعي، خصوصاً في قطاعات النقل والتجارة والسياحة والبتروكيماويات والصناعات المرتبطة بالطاقة.

فرصة جديدة للاستثمارات الإقليمية

ويرى مراقبون أن الاتفاق الحالي لا يزال في إطار "تفاهم انتقالي" يمتد لستين يوماً، بانتظار استكمال الملفات العالقة بين واشنطن وطهران، إلا أن وجود ضمانات خليجية وباكستانية ودولية يمنح الأسواق قدراً من الثقة والاستقرار.

ويعتقد خبراء الاقتصاد أن رفع العقوبات عن إيران والإفراج عن أموالها المجمدة قد يفتح الباب أمام استثمارات خليجية داخل السوق الإيرانية، إلى جانب مشاريع إعادة إعمار محتملة في سورية ولبنان وغزة، في حال نجحت التفاهمات السياسية والأمنية.

كما أن الهدوء المتوقع قد يدفع دول الخليج إلى تعزيز التنسيق الاقتصادي الجماعي، بعد أن أظهرت الأزمة محدودية فعالية المعالجات الفردية في مواجهة التحديات الكبرى.

هدوء هش ومخاوف من التصعيد

ورغم الأجواء الإيجابية، لا تزال المخاوف قائمة من احتمال انهيار التفاهمات أو عودة التوتر العسكري، خاصة مع التحذيرات من محاولات إسرائيلية لإفشال الاتفاق عبر فتح جبهات جديدة في المنطقة.

ويحذر مراقبون من أن أي تصعيد جديد قد يعيد الأسواق سريعاً إلى دائرة الاضطراب، خصوصاً أن المستثمرين وشركات الشحن والتأمين لم يتعاملوا بعد مع الاتفاق باعتباره نهاية نهائية للأزمة.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو دول الخليج أمام مرحلة اختبار دقيقة: بين استغلال فرصة التهدئة لإعادة بناء اقتصاداتها وتعويض خسائر الحرب، وبين الاستعداد لاحتمال عودة التوتر إلى واحد من أكثر الممرات حساسية في العالم.