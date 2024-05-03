تحليل: مصر .. "مدبولي" وجه السيسي الجديد لطلب الدعم الخارجي

أثارت تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عاصفة من الجدل، فالرجل الذي أقر بوحشية الهجمات التي شنتها فصائل الفلسطينية على بلدات غلاف غزة في 7 من أكتوبر، هاجم في الوقت نفسه سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها إسرائيل كرد فعل لهذه الهجمات. كما حذر في الوقت نفسه من الهجوم المحتمل للجيش الإسرائيلي على رفح.

AP Photo/Ahmed Hatem

مدبولي الذي كان يتوقع البعض الاطاحة به في تشكيل وزاري جديد مع بداية فترة الرئاسة الثالثة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصبح وجها جديدا للسياسة الخارجية المصرية بجانب وزير خارجيتها سامح شكري، فالرجل الذي اشتهر بالظهور الى جانب السيسي في الفعاليات المحلية وافتتاح المشروعات ، بالتأمين على أقوال السيسي دون مناقشة، ولم يكن له أي تصريح يلفت النظر في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بالملفات الدولية، بدأ يظهر بقوة مصحوبا بعاصفة من الجدل خاصة فيما يتعلق بالتكلفة الحكومية التي تدفعها مصر كنتيجة للأوضاع المتوترة في محيطها الإقليمي.

ويمكننا تحليل خطاب مدبولي الاخير فيما يخص قضية النزوح للفلسطينيين وموقف الدولة المصرية من العملية العسكرية المرتقبة على مدينة رفح في عدة نقاط كما يلي : أولا ، التأكيد على الدعم الإنساني بالإشارة إلى استعداد القاهرة تقديم الدعم اللازم للفلسطينيين النازحين باعتبارهم ضيوف الدولة المصرية، وثانيا، لفت الانتباه إلى أن مصر قدمت أكثر من 85% من المساعدات الإنسانية لغزة. ثالثا، تناول التحديات السياسية المترتبة على النزوح وتأثيرها على القضية الفلسطينية. رابعا، الدعوة للتضامن الدولي ودعوة دول العالم للاعتراف بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة، ويحذر من استمرار الأزمة بدون حل الدولتين.

وجاءت تصريحات مدبولي خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية، الرياض، يوم الاثنين وقال رئيس الوزراء المصري: "ندين ما حدث في السابع من أكتوبر ضد المدنيين الإسرائيليين، غير أن التبعات التي صدرت بعد ذلك من إسرائيل كانت أمرا غير محتمل، كل الفلسطينيين يدفعون الثمن، إنه عقاب جماعي، ليس عقابا لحماس بل لكل الشعب الفلسطيني الذي يعيش في غزة، تصوروا أن حوالي 2.5 مليون نسمة فجأة تدهورت وتدمرت حياتهم، نتحدث اليوم في هذه اللحظة عن أكثر من 34 ألف ضحية وأكثر من 77 ألف إصابة، و7 آلاف ما زالوا مفقودين تحت الركام، وأكثر من 84% من المنشآت الصحية تم تدميرها، النظام التعليمي خارج عن الخدمة، وأكثر من 70% من البنية التحتية دُمرت".

التحذير من اجتياح رفح

أكد مدبولي أن "أي اعتداء أو هجوم عليهم سيمثل كارثة بكل ما للكلمة من معنى، وبالطبع سيؤدي إلى نزوح ثان للأشخاص الذين يسعون إلى الانتقال إلى أي مكان آمن آخر، وقد يعني ذلك أنهم قد يضغطوا على مصر لعبور الحدود، ونحن في الحكومة المصرية من الناحية الإنسانية بالطبع جاهزون لتزويدهم بأي دعم يحتاجون إليه، ولكن من الناحية السياسية هذا سيساهم في إنهاء القضية الفلسطينية ونزوح كامل للشعب الفلسطيني، وكيف ننشئ دولة فلسطينية من دون شعب فلسطيني؟".

AP Photo/Gregorio Borgia

مصر الداعمة تحتاج من يدعمها

وأراد مدبولي الاشارة إلى التكاليف التي تتكبدها بلاده مع استمرار الحرب على غزة قائلا: "منذ اليوم الأول وقفت مصر دعما للفلسطينيين، ودون أي مبالغة، يمكنني القول إن أكثر من 85% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى غزة تم جمعها وإرسالها من قبل الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، وتمكننا من إيصال كل المساعدات من جهتنا، رغم أن معبر رفح معبر غير تجاري لا يسمح بمرور الشاحنات لأنه مخصص للأفراد وهو مفتوح 24 ساعة يوميا من جهتنا، وتمكننا من استقبال آلاف المصابين من غزة من ذوي الحالات الحرجة لعلاجهم في مستشفياتنا".

وأضاف قائلا: "نحن لا نسمي الوافدين إلينا لاجئين بل هم ضيوف، اليوم مصر تستضيف 9 ملايين من المنطقة بأكملها ومن القارة الإفريقية بسبب تزعزع الحالة الأمنية في تلك البلدان، وهو ما يكلف أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي سنويا كتكلفة مباشرة، وبالطبع نتحمل هذه التكلفة كحكومة بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها".

وأكد مدبولي: "تعين على العالم أجمع -اليوم قبل غدا- أن يجتمع من أجل الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وأن أي مفاوضات لم تنتهِ بحل الدولتين ستُفضي إلى استمرار تلك الأزمة دون توقف".

ماوراء تصريحات مدبولي

أن إعلان رئيس الوزراء المصري عن عدد اللاجئين وتكلفة استضافتهم سيتم استخدامه في التواصل مع الجهات الدولية المانحة والشركاء الدوليين لاطلاعهم على الأعباء التي تتحملها مصر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.، هذا ماكشفه بكل صراحة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري. وقال الحمصاني : لا بد أن يساهم المجتمع الدولي في تحمل ولو جزء لدعم مصر في مواجهة تلك الأعباء.

وتلقف الأعلام الموالي للنظام المصري تصريحات مدبولي للإثارة التعاطف بأن الخسائر المصرية جراء فعل الخير تتسبب في تقصير الدولة عن واجباتها امام المواطن المصري، وكتب الإعلامي المصري المقرب من السلطة عمرو أديب على موقع «أكس»: حديث رئيس الوزراء عن عدد اللاجئين في مصر أثار حفيظة المواطنين، الناس قالت أنت تنفق 10 مليارات دولار على اللاجئين فيما تقطع الكهرباء لعجز مليار دولار واحد هي تكلفة الوقود لمحطات الكهرباء. في اشارة للخطة الحكومية بتخفيض أحمال الكهرباء عن طريق قطع الكهرباء لساعتين يوميا، في إطار خطة ترشيد الإنفاق ومحاولة لتقليل فاتورة استيراد الوقود الخاص بتشغيل محطات الكهرباء.

وتسائل عمرو أديب عبر برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية mbc عن ضرورة التحديد للمصطلحات والتفرقة ما بين اللاجئ والمقيم والسائح، ولا يكون الحديث بهذه الطريقة الغير دقيقة والزعم بأن كل الأجانب في مصر هم لاجئون وتتكفلهم الدولة . وقال :" هم يبقوا كلهم لاجئين ؟؟ الكلمات لازم يتحط لها تعريف من هو اللاجئ من هو المقيم من هو المهاجر ومن هو الاجنبي، ده الرقم ده خلى المصريين يقولوا ايه انت بتصرف 10 مليار على اللاجئين و قطع لنا النور بسبب مليار ؟

أرقام غير دقيقة

وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن تصريحات رئيس الوزراء المصري غير دقيقة بالمرة، بل ومبالغ فيها، حيث تستضيف مصر أكثر من نصف مليون لاجئ وطالب لجوء، وبالنظر إلى الأرقام الرسمية، فإن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر يقترب من 600 ألف.

أما بالنسبة لرقم 9 ملايين الذي ذكره مدبولي فهو على ما يبدو إجمالي عدد المهاجرين الدوليين الذين يعيشون في مصر، والذي يشمل اللاجئين وغيرهم من المهاجرين من 133 دولة، وهذا الرقم يمثل حوالي 8.7% من السكان المصريين.

وسبق وأن أعلنت الحكومة المصرية في يناير/ كانون الثاني الماضي، عن عملية شاملة لحصر أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها، وتقدير تكلفة استضافتهم والأعباء التي تتحملها الدولة نظير رعايتهم، خاصة الخدمات التعليمية والصحية وتوفير السلع الأساسية لهم، لكن يبدو أن الحكومة لا ترغب في معرفة الحقيقة إذ تفتح لها الأرقام "غير الدقيقة" الباب لتلقي المزيد من الدعم الخارجي.

AP Photo/Peter Dejong

سخرية من التصريحات

أما رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، ففسر تصريحات مدبولي، بشأن الإنفاق على اللاجئين وقطع الكهرباء، بأنها موجهة للمجتمع الدولي. وأضاف أن: "رئيس الوزراء يدعو المجتمع الدولي لدفع نصيبه فى تكلفة اللاجئين." وسخر ساويرس من خطة قطع الكهرباء، قائلا: وعد عندما تحصل مصر على الـ10 مليارات دولار ستعود الكهرباء.

وكان مدبولي، أكد خلال لقاء المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، بالتشديد على أن الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها، وأن هذه الظاهرة تتزامن مع وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري تبعات الأزمات العالمية، وهو ما يتطلب قيام المنظمة الدولية بدورها في توفير الدعم لمصر.

وأعلنت الحكومة المصرية في يناير/ كانون الثاني الماضي عن عملية شاملة لحصر أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها، وتقدير تكلفة استضافتهم والأعباء التي تتحملها الدولة نظير رعايتهم، خاصة الخدمات التعليمية والصحية وتوفير السلع الأساسية لهم.