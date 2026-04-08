وقت التعافي: هكذا ستؤثر الهدنة على إيران، إسرائيل والولايات المتحدة

وقف إطلاق النار مع إيران، الذي أُعلن عنه خلال الليل (بين الثلاثاء والأربعاء) من قبل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ينطوي على العديد من علامات الاستفهام – إذ لا يزال من غير الواضح كيف سيبدو الأسبوعان القادمان، وهل في نهاية المطاف سيتم التوصل إلى اتفاق دائم، أم أن القتال سيستأنف.

سواء أصبحت الهدنة المؤقتة اتفاقًا دائمًا أم لا، من المتوقع أن تمنح، من بين أمور أخرى، هدنة مؤقتة تتيح للأطراف المعنية فرصة للتعافي القصير من الأربعين يومًا الماضية. المراسل السياسي في القناة العبرية غاي عزرئيل حلّل أحداث الليلة وشرح التأثيرات المتوقعة على إيران، إسرائيل والولايات المتحدة.

إيران: حتى لحظة كتابة هذه السطور، لا يزال نظام الملالي قائماً ويمكنه فعلياً إعلان النصر في المعركة في كل سيناريو ممكن. في الواقع، وقف إطلاق النار يمنح النظام فترة تعافٍ قصيرة، حيث تسيطر إيران على مضيق هرمز، ويمكنها فرض رسوم على من يرغب في عبوره - بينما لا تزال تخضع للعقوبات.

في الوقت نفسه، فإن التوقف في الهجمات من قبل إسرائيل والولايات المتحدة - إلى جانب وقف إطلاق القذائف نحو إسرائيل - سيسمح لطهران بالتعافي، بشكل محدود على المدى القصير، من الناحية العسكرية والصناعية.

إسرائيل: تحصل على وقت حاسم للتعافي، استكمال مخزون القاذفات والعودة الجزئية إلى الروتين - وذلك إلى جانب تحسين الجاهزية العملياتية لجولة محتملة أخرى. إلى جانب ذلك، حرية العمل مقابل حزب الله ما زالت قائمة، خلافاً لادعاء رئيس وزراء باكستان.

مع ذلك، ستجد الحكومة صعوبة في شرح وقف الحرب للجمهور إذا لم تتحقق الأهداف التي وُضعت في نهاية المفاوضات. إلى جانب ذلك، هناك العديد من علامات الاستفهام حول نطاق الضرر الذي لحق ببرنامج الصواريخ.

الولايات المتحدة تحظى بتقليل الضغط الدولي والاقتصادي على المدى القصير - من خلال تحقيق استقرار مؤقت في سوق النفط وتقليل خطر حدوث أزمة طاقة فورية. إلى جانب ذلك، يُفتح أمام إدارة ترامب نافذة زمنية محتملة لضخ الأسلحة والقوات والمنظومات إلى المنطقة.

بافتراض أن التهديد العسكري يبقى فعالاً، فإنها تحصل على وقت لاستثمار الإنجازات العسكرية من أجل التفاوض.