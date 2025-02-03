"والدته من أصول سورية وأب من أصول يمنية": أبرز ملامح قائد الجيش الإسرائيلي الجديد ايال زامير والقرارات الأولى التي سيتخذها

تم تعيين اللواء أيال زمير، المدير التنفيذي لوزارة الدفاع، مساء أمس (السبت) كرئيس أركان الجيش الـ 24 لإسرائيل بواسطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاز. فمن هو الجنرال زمير، وما التحديات التي يمكن أن تواجهه بعد توليه المنصب؟ ما هي القرارات الأولى التي يجب أن يتخذها كجندي رقم واحد في الجيش الإسرائيلي - وما هي الوظائف التي يجب أن يؤديها؟ اقرأ المقالة ليوسي يهوشع.

رئيس الأركان الثالث الذي نشأ في إيلات

ولد في إيلات ونشأ هناك حتى سن الرابعة عشرة. هناك والده، وهو ضابط برتبة مقدم خدم في الجيش الإسرائيلي، ولهذا السبب استقرت العائلة في المدينة الجنوبية. في سن الرابعة عشرة، انتقل إلى المدرسة الداخلية العسكرية في تل أبيب وفي المرحلة الثانوية التحق بجيمنازيوم هرتسليا . كان يقضي إجازته مع جده أهارون الذي كان يعيش في المدينة. الجد، الذي هاجر إلى إسرائيل من اليمن في العشرينيات من القرن الماضي، خدم كمقاتل في منظمة "ايتسل" وأصيب مرتين. ولدت والدة زامير في إسرائيل وعاشت في القدس، وهي من عائلة العبادي الشهيرة التي تنتج البسكويت وجاءت من حلب في سوريا.

Courtesy of the Military Boarding School Alumni Association

وسيصبح زامير ثالث رئيس أركان ينشأ في إيلات، بعد شاؤول موفاز وغادي آيزنكوت، وأول رئيس أركان من سلاح المدرعات، بعد جفاف طويل دام أكثر من 50 عاما سيطر فيه قادة جاءوا من قوات المظليين، دورية هيئة الأركان العامة، وعدد قليل من عناصر جولاني.

زامير، الذي أتم 59 عاماً بداية الأسبوع الماضي، التحق بسلاح المدرعات عام 1984 وأصبح قائداً شاباً خلال الانتفاضة الأولى ولاحقاً في القتال جنوب لبنان كقائد عسكري في المنطقة الغربية بمنطقة زرعيت وكقائد لكتيبة 75 براكس هبوفور وقاعدة دلاعت.

وبصفته قائد لواء احتياط، قام بتجنيد اللواء الذي قاتل في جنين في بداية الانتفاضة الثانية، ومن هنا ولد الالتزام الى تشكيل الاحتياط، والذي استمر حتى منصبه الأخير كنائب لرئيس الأركان. في حينه، في خطابه الأخير بالزي العسكري، أطلق تحذيراً استراتيجياً ومهماً للغاية لم تتم مناقشته بشكل كافٍ في الخطاب الإعلامي، ولا على المستوى السياسي: "قد نواجه معركة ثقيلة وطويلة ومتعددة الساحات، ومشتركة مع التحديات الداخلية، في خطوط الخط الأمامي والعمق، ومن أجل ذلك هناك حاجة إلى القدرة على الحسم والصمود الطويل والاحتياط القوي". وأضاف: "في رأيي، فإن الجيش الإسرائيلي على وشك الوصول إلى الحد الأدنى من حجم تشكيل القوات في مواجهة تهديدات أكثر تعقيدًا من تلك التي شهدناها في السنوات الأخيرة". وفي المناقشات في ذلك الوقت قال: "الجميع يريد حروباً قصيرة، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك؟ نحن بحاجة إلى بناء جيش جاهز لحرب طويلة، وبالتالي نحن بحاجة إلى تشكيل قوات".

رجل النظام والتنظيم والانضباط

زامير ،رجل المدرعات، يحرص على النظام والتنظيم والانضباط. لقد عارض تقليص تشكيل قوات المدرعات في الجيش الإسرائيلي، وعارض إغلاق سرب المروحيات القتالية، وأيد فكرة أفيغدور ليبرمان كوزير للأمن، بإنشاء سلاح صاروخي. لقد رأى مشكلة في الاستخدام المتزايد للقوات الجوية كحل لكل مشكلة، وكتب في إحدى الوثائق قبل إنهاءه منصبه أنه يجب تعزيز قدرات المناورة البرية المهملة بكل الطرق.

خلال فترة زامير كقائد للقيادة الجنوبية، بدأ بناء السياج تحت الأرض على طول حدود قطاع غزة، حتى أنه قام بإعداد خطة حرب في غزة، لهجوم متزامن من قبل عدة فرق عسكرية وليس في رتل كما تم تنفيذه خلال حرب "السيوف الحديدية"، وذلك من أجل الوصول إلى حسم أسرع للمعركة.

خلال الحرب، وعلى الرغم من عدم موافقته على الخطوات العسكرية، إلا أن زامير احترم رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، ولم يوجه انتقادات علنية أو إعلامية ضده.

تنص خطة زامير الحربية على أنه من الضروري تنفيذ معركة مبادرة تصميميا وليس جولة أخرى، لذلك يجب بناء كمين استراتيجي والبدء بضربة افتتاحية مفاجئة، والتي ستتضمن مناورة في العمق. حرب ستكون في نهايتها فرصة لعنوان آخر بدلا من حماس. ويؤمن زامير بالضربة الاستباقية في المناورة، وفي الانتقال السريع إلى الهجوم، وفي تعزيز الفرق الأمامية والنيران الصناعية الدقيقة.

وستكون المهمة الرئيسية لزامير، بصفته رئيساً للأركان، هي إعادة بناء الجيش الإسرائيلي بعد فشل السابع من أكتوبر وتحقيق الاستقرار في هيئة الأركان العامة. فهو يرغب في رؤية اللواء تامير يدعي نائباً له، لكن يدعي البالغ من العمر 54 عاماً متردد ويميل للإجابة بالنفي بسبب عمره، وفي ظل التفهم أنه إذا ترشح لمنصب رئيس الأركان مرة أخرى، فسيكون ذلك بعد أربع سنوات فقط، وباعتباره النائب الأول لرئيس الأركان فإن الفرص دائمًا أقل، لذلك فإن يدعي يفكر بالتقاعد والبحث عن مجال عمل آخر كمدني.

سيصبح منصبان عامان شاغران قريبًا على طاولة رئيس الأركان وسيتعين على زامير شغلهما - قائد القيادة الشمالية بدلاً من الجنرال جوردين وقائد القيادة الجنوبية بدلاً من الجنرال يارون فينكلمان الذي أعلن أنه سيتقاعد من الجيش. ويتنافس على هذه المناصب خمسة ضباط على الأقل: اللفتنانت كولونيل إيتسيك كوهين، قائد الفرقة 162 التي تقاتل في غزة حتى يومنا هذا، والسكرتير العسكري لنتنياهو الجنرال رومان جوفمان، وقائد قيادة الجبهة الداخلية العقيد رافي ميلو، والجنرال ديفيد زيني، وقائد فرقة الجليل السابق العقيد شاي كلابر. ويقدر زمير الجنرال يانيف عاشور، ومن المتوقع أن يستدعيه للعودة إلى الزي العسكري، بعد أن أنهى منصبه كرئيس لمديرية القوى العاملة وأظهر له رئيس الأركان هاليفي طريق الخروج، وإذا وافق على العودة، فسوف يترشح أيضًا لأحد هذه المناصب. بالإضافة إلى ذلك، من بين القرارات الأولى التي سيتخذها زامير هو دفع الضباط الذين فشلوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر الى الخروج قريبا من الجيش.

كرئيس للأركان، سيتعين على زامير أيضًا التعامل مع قانون التجنيد الجديد ومع ضغوط رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، لكن موقفه - مثل موقف المرشحين الآخرين - لا يختلف عن الموقف الذي عرضه رئيس الأركان المنتهية ولايته هاليفي وقسم القوى العاملة.

نائب رئيس الأركان، أمير برعام، الذي تعتبر علاقته مع هاليفي متزعزعة، هنأ زامير على اختياره، وأضاف لاذعاً: "ليس لدي أدنى شك في أنه سوف يقوم بالمهمة بطريقة ممتازة، مع إظهار القدرات القتالية والاستراتيجية اللازمة في مواجهة تحديات الساعة."

Dror Sithakhel, Lans Productions

في مقال كتبه عام 2007 في مجلة "معراخوت" - مجلة الجيش الإسرائيلي، عرض زامير مواقفه:

"إن منطق الحرب الوقائية هو أنه من الأفضل والأصح استباق الضربة والتحرك ضد العدو، قبل أن تنشأ ظروف أكثر صعوبة في ظل عدوانه المتوقع. وفي مثل هذه الحالة، سيكون من الصواب عدم الانتظار، ولكن للتحرك مبكراً والتوصل إلى قرار في ظل ظروف أفضل، في حين أن الخوف ما زال ممكناً من أن تكون أعمال العنف المتوقعة في المستقبل على نطاق أوسع وفي ظل ظروف هبوط أكثر صعوبة بالنسبة للطرف المهدّد".

"كل السلسلة الغذائية الإرهابية"، بما في ذلك قيادتها الروحية، هي "جزء من الجهاز الإرهابي، وبالتالي فإن جميع المشمولين فيها هم هدف مشروع في الحرب ضد الإرهاب. إنهم متورطون في الإرهاب القاتل على الرغم من أنهم يتظاهرون بأنهم مدنيون و يحاولون الحصول على الحصانة لأنفسهم، سيكون من المبرر مهاجمة أي شخص متورط في سلسلة الإرهاب، ولن يكون من الأخلاق منحهم الحصانة".

"سيكون من المبرر العمل على إحباط المخاطر التي يواجهها مواطنو الدولة الديمقراطية الذين يدافعون عن أنفسهم ضد جرائم الإرهاب، مع تقليل المخاطر على حياة الجنود الذين يحاربون الإرهاب"

"إن أي إصابة تلحق بالسكان نتيجة النشاط العسكري الإسرائيلي، الذي يعد ضرورة عسكرية لحماية حياة المدنيين في إسرائيل، يجب أن يتحملها الحكام الذين لا يمارسون سيادتهم والإرهابيين الذين يعملون من هذه الأراضي".

"إن إحدى طرق ردع الإرهاب هي ردع قادته شخصياً حتى يعيدوا النظر فيما إذا كان طريق الإرهاب يجلب لهم الربح أو الضرر. ويجب أن يعلم كل زعيم لمنظمة إرهابية أنه سيتعرض للاضطهاد حتى يتم القبض عليه وينتهي به الأمر في محاكمته على جرائمه أو قتله".

كما أعرب زامير عن دعمه للعقاب الجماعي، وكتب: "طالما أن أحد الأطراف يعاني من أعمال الإرهاب الشعبي، فإن العقاب الجماعي ضد الشعب المعتدي سيستمر" وتابع "مثال على الخطوات التي يمكن اتخاذها: العقوبات الاقتصادية، قطع الكهرباء، فرض الإغلاقات ومنع مرور المواد الأولية المستخدمة في إنتاج السلع الاستهلاكية، منع توريد الوقود للمركبات، ونحو ذلك".

"من وجهة نظر أخلاقية، من المستحيل عدم توجيه أصابع الاتهام أيضا إلى السكان المدنيين الذين يشكلون بنية تحتية ويقدمون الدعم والتشجيع لأعمال العنف".

حتى أن زامير أعرب عن دعمه لأسلوب الإغتيالات المستهدفة، وكما كتب ذلك الوقت: "ليس من العدل وليس من الأخلاق إعطاء إرهابي ميزة على مقاتل شرعي"،وأضاف أن "استهداف الإرهابيين بصورة موجهة كجزء من الإجراءات المضادة المستهدفة أمر مشروع وعادل".

زامير لديه ثلاثة أبناء: ابن اسمه أوري، وهو رائد، ناقلة جند مدرعة قاتل في غزة منذ بداية الحرب وحصل سابقًا على وسام التميز من رئيس الأركان؛ روني، ضابط سابق في دورية غولاني، خدم في الاحتياط خلال الحرب؛ وابن عمره 15 سنة.