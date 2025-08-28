التحالف النووي - شمعون بيرس وجنوب أفريقيا

قد يعجبك أيضًا -

السبعينيات. إسرائيل تحت ضغط عالمي هائل. عزلة سياسية، حروب لا تنتهي، وشعور دائم بالحصار. في نفس الفترة بالضبط، في الجانب الآخر من قارة أفريقيا، يواجه نظام آخر عزلة دولية أشد حتى: جنوب أفريقيا العنصرية – دولة الفصل العنصري (الأبارتهايد). في مركز الحدث يقف شمعون بيريس، وكان حينها وزير الأمن الإسرائيلي، الذي أصبح مهندس العلاقات الأكثر مفاجأة وسرية لإسرائيل في تلك الفترة.

وفقاً لما نُشر في صحيفة "الغارديان" البريطانية، في 31 مارس 1975، في فندق فاخر بجنيف، عُقد اجتماع سري بين بيرس وبيتر ويلم بوتا، الرجل القوي في نظام الفصل العنصري. على الطاولة طُرِح طلب مروع - جنوب أفريقيا تطلب شراء صواريخ من إسرائيل قادرة على حمل رؤوس نووية.

البروتوكول السري لذلك الاجتماع يكشف أمرًا مذهلًا: بيريس لا يرفض الاقتراح، بل يقول لبوتا جملة تقشعر لها الأبدان – "لدينا الشحنة المناسبة بثلاثة أحجام مختلفة". هناك من يعتقد أنه كان يقصد: تقليدي، كيميائي ونووي.

هذه القضية، التي أُطلق عليها لاحقًا اسم "الاتفاقية النووية"، تعزّزت بشكل كبير في عام 2010، عندما كُشفَت وثائق سرية وثّقت اجتماعات ناقشت فيها إسرائيل وجنوب أفريقيا صفقات أسلحة استراتيجية، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تحمل أسلحة غير تقليدية.

المفارقة كانت عظيمة: إسرائيل، الدولة التي تأسست على أنقاض المحرقة، كانت على ما يبدو مستعدة لمنح سلاح دماري لنظام مكروه ومعزول، قام بقمع ملايين البشر بسبب لون بشرتهم. صحيح أن إسرائيل حافظت على غموضها النووي، لكن الوثائق كانت واضحة كوضوح الشمس.

في تلك السنوات، ظهرت شبهة حتى أخطر: جنوب أفريقيا وإسرائيل أجريتا على ما يبدو تجربة نووية سرية مشتركة في المحيط الهندي عام 1979. أطلق على الحدث"وميض فيلا"، ومضة قوية التقطتها الأقمار الصناعية الأمريكية - ونفتها فورًا كلتا الدولتين.

بيرس أنكر طوال الطريق وجود صفقة نووية. وقد ادعى بحزم: "لم تحدث مثل هذه الأمور أبدًا". لكن التاريخ مكتوب بالوثائق، والوثائق كشفت فصلاً مظلمًا واستثنائيًا ومرعبًا من الدبلوماسية الإسرائيلية. ولكن لماذا بالذات جنوب أفريقيا؟ وما الذي ربط إسرائيل الفتية بهذا النظام الوحشي؟

كلتا الدولتين شعرتا أن العالم كله ضدهما – كلتاهما بحثتا بيأس عن حلفاء، حتى وإن كان مشكوك بهم. كلتاهما رأت نفسيهما معزولتين، محاصرتين، ومهددتين. حسب منشورات أجنبية، جنوب أفريقيا زوّدت إسرائيل بمواد حيوية لبرنامجها النووي – يورانيوم ووسائل تكنولوجية. إسرائيل، مقابل ذلك، نقلت معرفة عسكرية متقدمة. هذا التحالف السري كان أحد أكثر الأسرار المحفوظة في القرن العشرين.

في نهاية المطاف، أصبح بيرس رمزًا للسلام، حائزًا على جائزة نوبل، رجل الرؤية للشرق الأوسط الجديد. لكن هذه الحلقة، التحالف النووي السري، بقيت دائمًا كسؤال مقلق – إلى أي مدى كانت إسرائيل مستعدة أن تذهب لضمان أمنها؟

التحالف النووي مع جنوب أفريقيا بقي سراً لعشرات السنين. لقد كشف جانباً مظلماً، ساخراً، لكنه واقعي في السياسة العالمية: أحياناً، بهدوء، وراء الكواليس، لا توجد تحالفات مقدسة. حتى لأولئك الذين يدينهم العالم بأسره.