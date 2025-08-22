تحالف مع الشيطان – إسحق شامير، ليحي والاقتراح لألمانيا النازية

قد يعجبك أيضًا -

في عام 1941. الحرب العالمية الثانية في أوجها. في أوروبا، والشعب اليهودي يُقتل بشكل منهجي على يد ألمانيا النازية، وفي البلاد التي كانت - تحت الحكم البريطاني، تنشط المنظمات اليهودية من أجل إقامة دولة يهودية مستقلة.

أحد الشبان البارزين في منظمة ليحي السرية – يتسحاق يزرنيتسكي، الذي أصبح لاحقًا يتسحاك شامير، رئيس حكومة إسرائيل. في تلك السنوات، كان شامير، مثل العديد من زملائه، يرى في بريطانيا العدو الأخطر للشعب اليهودي.

زعيم منظمة "ليحي"، أبراهام شتيرن – يئير – كان يؤمن بعقيدة راديكالية: "عدو عدوي هو صديقي". في خضم الحرب، وفي خطوة تُعتبر اليوم غير معقولة بل وصادمة، قرر أعضاء المنظمة السرية التوجه إلى أخطر أعداء الشعب اليهودي – ألمانيا النازية نفسها.

في عام 1941، نقلت منظمة ليحي، من خلال وسطاء لها عبر السفارة الألمانية النازية في تركيا وممثلي نظام فيشي في لبنان، اقتراحًا مذهلاً: تقاتل المنظمة السرية إلى جانب ألمانيا ضد البريطانيين في الشرق الأوسط. في المقابل، طلبت المنظمة المساعدة في إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل وإنقاذ محتمل ليهود أوروبا.

الـ"ليحي" يرى في ألمانيا حليفًا محتملاً ضد البريطانيين. الدولة اليهودية المستقبلية ستُدمج في النظام الجديد في أوروبا، تحت رعاية الرايخ الثالث – هكذا، كلمة بكلمة، كُتب في الوثيقة. شَامير نفسه كان حينها في السجن البريطاني ولم يشارك مباشرة في نقل الاقتراح، لكنه كان جزءًا مركزيًا في قيادة المنظمة التي قادت الخطوة. بالنسبة لأعضاء "ليحي"، كان البريطانيون – وليس الألمان – هم العدو المباشر والأخطر.

النازيون، من جانبهم، رفضوا الاقتراح بازدراء. في ذلك الوقت، كان "الحل النهائي" قد بدأ بالفعل، وكانت إبادة الشعب اليهودي في أوروبا في أوجها. بالنسبة لهتلر وشركائه، كانت تحالف مع اليهود فكرة سخيفة. علاوة على ذلك، فضلوا التعاون مع المفتي، الحاج أمين الحسيني، والحركات الوطنية العربية.

عندما انتشرت هذه القضية في المجتمع اليهودي في أرض إسرائيل، أثارت صدمة عميقة. كان معظم اليهود قد التحقوا بالفعل باللواء اليهودي في الجيش البريطاني في الحرب ضد النازيين، واقتُرحت مبادرة "ليحي" كخيانة للقيم اليهودية الأساسية - غير أخلاقية وخطيرة. شَمير، الذي أصبح لاحقًا رئيس وزراء إسرائيل، لم ينكر أبدًا وجود محاولة للتواصل مع النازيين، لكنه رفض دائمًا التوسع أو شرح دوره في هذا الموضوع.

في عام 1989، عندما كان قد أصبح بالفعل رئيساً للحكومة، انكشفت القضية من جديد في الصحافة وأثارت عاصفة. ولأول مرة، علم الجمهور الإسرائيلي بوضوح وتفصيل عن أحد الفصول الأكثر ظلمة وإثارة للقلق في تاريخ التنظيمات السرية. محاولة إبرام تحالف مع الشيطان نفسه – النظام النازي – بقيت جرحاً مفتوحاً في تاريخ الصهيونية. لقد كشفت عن عمق التطرف واليأس لدى بعض الناشطين من أجل الاستقلال اليهودي في ذلك الوقت.

في عام 1989، عندما كان بالفعل رئيساً للحكومة، أُعيد كشف القضية في الصحافة وأثارت عاصفة. ولأول مرة تعرّف الجمهور الإسرائيلي بشكل واضح ومفصل على أحد الفصول الأكثر ظلمة وإزعاجاً في تاريخ التنظيمات السرية. محاولة عقد تحالف مع الشيطان نفسه - النظام النازي - بقيت كجرح مفتوح في تاريخ الصهيونية. لقد كشفت عن عمق التطرف واليأس لدى بعض المقاتلين من أجل الاستقلال اليهودي في تلك الحقبة المظلمة.

قضية "مقترح شترن" تعلّمنا أنه في لحظات معيّنة في التاريخ، حتى أشخاص الذين سيقودون دولة في المستقبل قد يرتكبون أخطاء جسيمة. أخطاء تظل تتردد أصداؤها حتى بعد عشرات السنين.