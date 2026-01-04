في الأسابيع الأخيرة، وقبل العملية التي أسفرت في نهاية المطاف عن اعتقاله على يد الجيش الأمريكي، حاول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إظهار الهدوء في مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإطاحة به. ومع ذلك، وبعد مرور ما يقرب من 13 عامًا على توليه السلطة، لا يزال مادورو يعيش حالة من الخوف.

ركّز ترامب قوة جيش الولايات المتحدة حول الدولة، فرض حصارًا بحريًا على صناعة النفط وأوضح: "سنتعامل مع مهربي المخدرات أيضًا على اليابسة". لكن كيف حصل أصلًا أن الرئيس الذي يفضّل عدم الدخول في الحروب، فتح جبهة جديدة في الفناء الخلفي للولايات المتحدة؟

بدأ مسيرته في السياسة المحلية بفنزويلا أساسًا من خلال عمله كسائق حافلة. يروي الدكتور ماوريسيو ديمنطي خبير في شؤون أمريكا اللاتينية: كان عضوًا في نقابة سائقي الحافلات في التسعينيات، وهي فترة أزمة اقتصادية، ومن هناك بدأ يصبح معروفًا بعض الشيء في مختلف الأوساط اليسارية.

لسنوات كان ملازمًا لهوغو تشافيز، الرئيس الذي ترأس الدولة منذ عام 1999. في عام 2012 عُيّن نائبًا له، وبعد أقل من عام، عندما توفي تشافيز، ورث الحكم منه ووعد بمواصلة الثورة البوليفارية.

فشلت الثورة، ولم تنجح الاستراتيجية الاقتصادية تماماً، والدولة الغنية بالنفط التي كانت في يوم من الأيام الأغنى في أمريكا الجنوبية، غرقت في الديون والتضخم صعد للأمام.

الدكتور ديمنت: "في السابق تمكنوا من فعل ذلك بسبب سعر النفط، وقد استثمروا معظم الأموال لتحسين وضع الفقراء لكنهم أضروا بنشاط القطاع التجاري، ولهذا هرب الكثير من رجال الأعمال من فنزويلا".

ربما الدليل الأفضل على الفشل هو حقيقة أن فنزويلا تتقلص، وأن ملايين المواطنين غادروا البلاد في السنوات الأخيرة.

قال البروفيسور آريه كاتسوفيتش، خبير أمريكا اللاتينية: "مادورو تسبب في السنوات الأخيرة بانهيار اقتصادي كامل للبلاد. فقط لتوضيح الصورة، حوالي 8 ملايين فنزويلي من بين سكان يبلغ عددهم حوالي 40 مليون غادروا البلاد. وهذا تسبب بأزمة هجرة في القارة."

كلما ساء الوضع، شدد مادورو قبضته على الحكم. في الانتخابات الأخيرة كان واضحًا للجميع أنه خسر، لكنه أعلن نفسه فائزًا.

البروفيسور كاتسوفيتس: "مادورو يقمع المعارضة بشكلٍ قاسٍ إلى حدٍّ ما، أي أن هناك أيضًا اعتقالات."

الدكتور ماوريسيو ديمننت أضاف: "لقد سمح للعسكريين بلعب دور إداري واتخاذ قرارات بشأن صناعة النفط. أي أن قادة من جميع الأنواع يلعبون هناك دوراً محورياً."

من أجل تعزيز المعارضين، قررت لجنة نوبل منح جائزة نوبل للسلام لزعيمة المعارضة التي اضطرت إلى الفرار من البلاد فقط من أجل تسلم الجائزة. ماريا كورينا ماشادو، الشخصية الأبرز في مواجهة مادورو، أصبحت في السنوات الأخيرة التهديد الرئيسي لحكمه. بعد أن مُنعت من الترشح للانتخابات، وُضعت تحت مراقبة دائمة وصنفتها السلطة كعدوة للدولة.

نظام مادورو أنفق مئات الملايين من الدولارات في محاولة للعثور عليها خلال السنة الماضية. آلاف وآلاف من بيانات الاستخبارات من فنزويلا، كوبا، روسيا، حزب الله، الكارتيلات وغيرها، في محاولة للعثور على ماريا واعتقالها أو قتلها.

في عملية خطيرة، عبر مسار سري، بهويات مزيفة وبمساعدة جهات خارج البلاد، تم تهريب ماتشادو من فنزويلا عبر دولة مجاورة.

في العقود الأخيرة أصبحت الدولة جنة لتجار المخدرات. الكارتل الكبير "دي لوس سوليس"، المرتبط بشكل عميق بجيش فنزويلا، تم تعريفه من قبل عدة دول كمنظمة إرهابية. الإدارة الأمريكية تتهم مادورو، وأيضاً أعضاء آخرين في الحكومة، بأنهم فعلياً يديرون هذا الكارتل ويسمحون له بتهريب المخدرات إلى داخل أراضي الولايات المتحدة.

إلى هذا الحدث دخل أيضًا حزب الله، الذي يساعد الكارتل وينقل له أسلحة. وفي المقابل، يجني أرباحًا من جزء من عمليات التهريب، ما يمكّنه من الاستمرار في تعزيز نشاطاته المسلحة. في العقود الأخيرة، حولت إيران أيضًا فنزويلا إلى قاعدتها الرئيسية في أمريكا الجنوبية. تم توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات بين الدولتين، وبدأت أسلحة متطورة إيرانية تظهر لدى جيش فنزويلا.

في الأسابيع الأخيرة، قصف ترامب سفن تجار المخدرات التي تخرج من البلاد، ووضح أيضاً: "سنتحرك ضدهم أيضاً على اليابسة. نحن ببساطة يجب أن نتعامل مع فنزويلا". من أجل زيادة الضغط، فرض الجيش الأمريكي حصاراً بحرياً على فنزويلا ومنع ناقلات النفط من مغادرة البلاد. عرض ترامب على مادورو أن يغادر إلى أي مكان يختاره، لكنه حتى الآن رفض.

اليوم أصبح من الواضح أن فنزويلا هي ديكتاتورية بكل معنى الكلمة. مادورو يقمع المعارضين، ويسجن قادة المعارضة، لكن الجيش يقف إلى جانبه، مما منع أي احتمال لحدوث ثورة. ولكن اليوم أوفى ترامب بوعده وسمح لجيشه على التحرك في فنزويلا – وفي نهاية العملية تم القبض على مادورو وزوجته. وهكذا جاء نهاية الديكتاتورية التي حكمت البلاد لمدة 25 عامًا.