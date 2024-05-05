خاص : تضامن الطلاب الأوروبيين مع غزة .. واجب أخلاقي أم تسييس للجامعة؟

دفعت الاحتجاجات في حرم الجامعات الأمريكية إلى زيادة عدد المقلدين لها في عدد من الجامعات داخل دول الاتحاد الأوروبي بعد ظهر يوم الجمعة 3 مايو/ايار، انهت الشرطة احتجاجًا غير معلن عنه في جامعة هومبولت في برلين. وتجمع حوالي 150 طالبًا مؤيدًا للفلسطينيين في الساحة الأمامية للمبنى الرئيسي للجامعة في العاصمة الألمانية ورددوا شعارات، بعضها يستوجب العقاب بسبب مضامينها، وفقا للسلطات الأمنية.

وبدا بعض المتظاهرين في الاحتجاج غير المرخص له "عدوانيين وشتم البعض رئيس الجامعة بعبارة صهيونيً"، جاء هذا نقلا عن مصار إعلامية في عين المكان. ونتيجة لذلك فتحت الشرطة تحقيقًا بحق 37 شخصًا.

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في العاصمة الفرنسية باريس، أعلنت جامعة ساينس بو الفرنسية العريقة يوم الجمعة 3 أبريل/نيسان أنها ستغلق فرعها الرئيسي بعد سيطرة طلاب محتجين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة مبان جديدة في حرم الجامعة. وفي رسالة تلقاها موظفون مساء الخميس، قالت إدارة الجامعة إن المباني في وسط باريس "ستظل مغلقة غدًا الجمعة 3 مايو/ آيار. نطلب منكم مواصلة العمل من المنزل".

في حديث لقناة I24News، قال الطالب ماكس هيلدبرانت إن ما يزعجه في المظاهرات ليس التضامن مع الفلسطينيين في غزة والدعوة لوقف الحرب، بل بالشعارات المعادية لليهود ولإسرائيل التي يرفعها بعض الطلاب كشعار "من النهر إلى البحر" الذي يعني بصراحة زوال إسرائيل. ويضيف أن تاريخ الجامعات الأوروبية أسود تجاه اليهود خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية، حيث كان هناك تقييد كبير أمام توظيفهم في الجامعات.

أما هيلموت مايرباخ (تم تغيير الاسم نزولًا عند طلبه)، وهو أستاذ التاريخ في جامعة هومبولت الحرة في برلين، فقال إن الجامعة "تحولت إلى حلبة للصراعات السياسية، حيث أصبحت مطالبة من الطلاب أو من بعض الزملاء باتخاذ موقف سياسي تجاه الوضع في غزة". ويضيف الأستاذ ذاته أن "الغالبية لا يتحدثون عن مسؤولية حماس فيما يحدث وقليلون فقط يصفون هجوم السابع من أكتوبر بالهجوم الإرهابي".

في مقال له بتاريخ 14 فبراير/شباط، وصف د. غانيس يوليان غريم، المختص في "ديناميكيات العنف والمقاومة" في جامعة برلين الحرة، الوضع داخل الجامعات الألمانية بالقول إن "الطلاب اليهود والعرب يعبرون عن عدم ارتياحهم في الحرم الجامعي ويشعرون بالتهديد بسبب هويتهم أو آرائهم السياسية".

ويضيف أنه "في ظل تصاعد التوترات تزايدت بقوة أيضًا المواجهات بين المجموعات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين وتلك المؤيدة لإسرائيل". وقد بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة في سلسلة من الأعمال العدائية والمواجهات خلال مظاهرات التضامن داخل الحرم الجامعي وخارجه. وبناء عليه، تطورت لوقوع هجوم قاسٍ على طالب وناشط يهودي بارز في برلين، يضيف د. غانيس يوليان غريم.

وسواء في برلين، باريس، مدريد، بروكسل وغيرها من العواصم الأوروبية، لا يطالب المتظاهرون بوقف الحرب فقط، بل يذهب بعضهم أبعد من ذلك ويطالبون بـ "الاعتراف بدولة فلسطين". وبينما يرى البعض أن دور الجامعة هو البحث العلمي بعيدًا عن الأجندات السياسية، يرى المتظاهرون أن صوت الأكاديميين مطلوبًا من أجل ممارسة الضغوطات حتى على الحكومات المحلية وعلى الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب.

وخلال المظاهرات، يوجه الطلاب انتقاداتهم للجامعات الإسرائيلية بسبب ما يصفونه "بالتواطؤ مع الجامعات الإسرائيلية"، حيال ما يحدث في غزة. ولهذا السبب، يدعو الكثيرون - طلابًا وباحثين - إلى مقاطعة الجامعات الإسرائيلية.

وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع 939 من الأساتذة الجامعيين والأساتذة المساعدين والباحثين في الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وأيسلندا، عريضة لمقاطعة الجامعات الإسرائيلية "حتى تتوقف الحرب في غزة". ويقول الموقعون أن العريضة تأتي استجابة لـ "رسالة مفتوحة من جامعة بيرزيت الفلسطينية، دعت فيها "المؤسسات الأكاديمية الدولية إلى التحرك ضد حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي"، على حد تعبير الرسالة.