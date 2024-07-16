هل دونالد ترامب جيد فعلا لإسرائيل؟ رحلة خاصة في تعقيدات الإدارة الجمهورية في ظل حكمه

أمريكا تقترب من الانتخابات: يطمح دونالد ترامب إلى العودة إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، حيث اتخذ قرارات دراماتيكية مؤثرة دوليا وأمريكيا. في ظل محاولة اغتياله، وفي ظل المؤتمر الجمهوري الذي سيعقد الأسبوع المقبل، توجه مراسل i24NEWS إلى الولايات المتحدة للقاء العاملين في الإدارة، والاطلاع معهم على ما سيحدث في المستقبل القريب وكيف سيبدو الأمر كما لو كان ترامب هو الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

جون بولتون، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب يقول: "إنه لا يفهم كيف تعمل التحالفات. إنه لا يعمل من خلال السياسة ولكن من خلال مصطلحات "مخصصة" (هنا والآن، وغيرها) وبمصطلحات تجارية. هو يفكر فقط كيف يمكن لهذا الترويج لشخصية دونالد ترامب". إن آراء بولتون ليست جديدة، لكنها قادرة على خلق مفاجأة في كل مرة. وتحدث كثيرا في الماضي، ضد سلوك الرئيس السابق. ويعتبر من صقور اليمين الأميركي: فقد أيد الحرب في العراق وعارض الاتفاق النووي مع إيران. وفي النهاية، أصبح أقل إعجاباً بالرئيس السابق. "لا أعتقد أنه مناسب ليكون رئيسا. لا أعتقد أنه يفهم ما يكفي عن مسائل الأمن القومي، أو ما هي المصالح الوطنية للولايات المتحدة."

بالنسبة لكينيث ماركوس، فإن القضية الإسرائيلية قريبة من قلبه. وفي دوره في وزارة التعليم في عهد ترامب، ركز تحديدًا على المظاهرات المناهضة لإسرائيل في الجامعات، قبل سنوات من تصدرها عناوين الأخبار. "إن رؤية ما حدث في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) كان أحد أكثر الأيام إثارة للصدمة في حياتي. ولكن بعد ذلك، عندما رأيت كيف كان رد فعل الكثير من الأميركيين، وخاصة في الجامعات، على الفظائع الإسرائيلية و"الإبادة الجماعية" - كان الأمر أسوأ بكثير".

جيسون غرينبلات معروف لدى الإسرائيليين. وكان في إدارة ترامب المسؤول عن الملف الإسرائيلي الفلسطيني، وكان مشاركاً أيضاً في بناء "اتفاقيات إبراهيم". ووصل إلى البيت الأبيض بعد 23 عاما من التعارف مع ترامب كمحاميه. غرينبلات على استعداد لدعمه، إلى حد ما. "إنه نفس الشخص الذي عرفته دائمًا، وأنا أحترمه كثيرًا - حتى لو قال أشياء لن أقولها. إنه ذكي جدًا، ومستقيم للغاية، وينصت إلى مجموعة متنوعة من الآراء - وهو أمر جيد في الأمر. إنه يستمع لجميع الآراء وبعدها يتخذ القرارات. هو لا يخشى أن يقول أمور من شأنها أن تجعل الناس يشعرون بعدم الارتياح".

إن المواطن الإسرائيلي العادي لديه قدر أقل من الفهم للمعركة داخل الحزب الجمهوري - بين أولئك الذين يحبون السوق الحرة وأولئك الذين ينتمون إلى الطبقة العاملة. بالنسبة للإسرائيلي العادي، قصته واضحة بذاتها: ترامب جيد لليهود. فهل ستؤدي شجاعته إلى اتخاذ قرارات داعمة لإسرائيل؟ أم أن عدم الاستقرار في سياسته قد يؤدي إلى الهاوية؟

ماركوس: "في رأيي، إذا قمنا بتقييم حملة شخص خدم بالفعل كرئيس، علينا أن نأخذ في الاعتبار ما قام به بالفعل. لقد اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إلى هناك، وقاد "اتفاقيات إبراهيم"، اعترف بالجولان كجزء من دولة إسرائيل، ولا أعتقد أنه كان لدينا رئيس أمريكي جيدًا مع إسرائيل مثل ترامب".

غرينبلات: "في بعض الأحيان يستوعب معلومات من أشخاص كنا نظن أنهم ’خطرون’. على سبيل المثال، أبو مازن، الذي قبل الاعتراف بالقدس، جعلنا نعتقد أن كل شيء كان بسبب إسرائيل، وأن السلطة الفلسطينية مستعدة للتوقيع على اتفاق سلام، لكن الحديث عن رجل يروج لنفسه وقصته بشكل جيد، و بمجرد أن جلس مع ترامب، باعتباره بائعًا جيدًا للغاية، كان أحد أدوارنا هو شرح الحدود التي لم نكن على استعداد لتجاوزها".

وتحدث بولتون عن اللقاء بين الرئيس السابق وأبو مازن في بيت لحم عام 2017: "ترامب مقتنع بأنه يريد السلام حقًا وبيبي لا يريد ذلك، لذلك إذا تم انتخابه بالفعل مرة أخرى، فلا أعتقد أنه يجب على مواطني إسرائيل أن يثقوا بأن مصلحة بلادهم تقف نصب عينيه كما في الولاية الأولى".

وتحدث المستشار الأمني السابق أيضًا عن كيف كاد ترامب أن يلتقي بوزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف. "في نهاية أغسطس 2019، وصلنا إلى مؤتمر مجموعة السبع في فرنسا. اتصل بي وقال إن ماكرون دعانا للانضمام إلى اجتماع مشترك بين الاثنين. تشاور معي، وقلت له إنه لا ينبغي له فعل ذلك، لعدة أسباب وجيهة. عارضني جاريد كوشنر وقال إنه بالذات يجب أن يسافر للقاء. في الوقت نفسه، كان بيبي يحاول الاتصال بترامب وجاريد منع المحادثة، لأنه كان يعلم أن نتنياهو كان يحاول منع اللقاء، لأنه في رأيه. كان من الممكن التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران”.

لقد بنى دونالد ترامب علامة سياسية على "غير المتوقع": ماذا سيقول، ماذا سيقرر، ماذا سيفعل؟ "غير المتوقع" أخرج جون بولتون. كما جلب ما هو غير متوقع كينيث ماركوس الى الداخل. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الجمهور الإسرائيلي يؤمن بـ "عدم القدرة على التنبؤ" بتصرفات ترامب. ويعتقد أنه سيؤدي إلى نتائج جيدة مرة أخرى. هم أكثر مع ماركوس وغرينبلات، وأقل مع بولتون.