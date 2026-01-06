ترامب ضد العالم: من استهدفه الرئيس الأمريكي ومن هم على قائمته المقبلة؟

إذا كان في ولايته الأولى كان قادة العالم يميلون إلى التعامل مع تغريدات دونالد ترامب الليلية كضوضاء خلفية أو كتكتيك تفاوضي هجومي، فإن السنة الأولى من ولايته الثانية علمتهم درساً أكثر إيلاماً وملموساً. عام 2025 والبداية المضطربة لعام 2026 أثبتتا أن التهديد هو السلاح المركزي والأهم في الترسانة الأمريكية، وأحياناً هذه التهديدات تتحقق فعلاً.

هبوط نيكولاس مادورو وهو مكبّل بالأصفاد في نيويورك هو فقط الختم النهائي لمسار بدأ قبل عدة أشهر، مسار يتم فيه تنفيذ قائمة "التصفية" السياسية والاقتصادية للرئيس، بندًا تلو الآخر.

أولى الجبهات وأوسعها التي انتقل فيها ترامب من التهديدات إلى الإجراءات هي الجبهة الاقتصادية. ففي أبريل/نيسان 2025، وفي ظل إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشكلٍ مفاجئ، أصبح التهديد القديم بفرض رسوم جمركية أساسية على جميع دول العالم واقعًا ملزمًا.

ومنذ أغسطس/آب الماضي، أُجبرت معظم الدول على دفع "رسوم جدية" بنسبة 10% عند دخولها السوق الأمريكية، لكن الصين كانت الأكثر تضررًا. فقد اكتشفت بكين، التي كانت محور حملة ترامب التخويفية، أن الرئيس لم يتردد في تنفيذ تهديداته الأكثر تطرفًا.

كي لا يتضرر الدولار

الرسوم الجمركية على السلع الصينية ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوزت في بعض الحالات ثمانين في المئة، وفي الوقت نفسه بدأت الحكومة بتنفيذ تهديدها بإلغاء التأشيرات الجماعية للطلاب والباحثين الصينيين، وهي خطوة تهدف إلى خنق صناعة التكنولوجيا للقوة الآسيوية.

حتى دول البريكس، التي تم تهديدها بـ"رسائل رسوم جمركية" إذا تجرأت على التشكيك في هيمنة الدولار، تشهد الآن سطوة الاقتصاد الأمريكي مع توسيع الرسوم الجمركية القائمة، رغم أن "سلاح يوم القيامة" المالي الكامل لم يُستخدم ضدها بعد بكل قوته.

حتى الجارة الشمالية والصديقة الأقرب، كندا، اكتشفت أن القرب الجغرافي والتاريخي من واشنطن لا يمنحها شهادة تأمين من غضب الرئيس. ومع ذلك، وعلى عكس الجبهات الأخرى، اختار ترامب أمام أوتاوا إبقاء الطائرات في القواعد واستخدام ترسانة اقتصادية ورمزية تهدف إلى إذلال وتقزيم الشريكة القديمة.

تم تسجيل نقطة الانكسار في أكتوبر 2025، في حدث بدا وكأنه مأخوذ من سيناريو ساخر لكنه تحول إلى أزمة دبلوماسية خطيرة: إعلان تلفزيوني كندي اقتبس رونالد ريغان في انتقاده للرسوم الجمركية كان كافياً لإشعال غضب الرئيس. رداً على ما وصفه بـ"خطوة عدائية" و"خداع"، أعلن ترامب عن تفجير فوري لمحادثات التجارة ووجّه ضربة موجعة بفرض زيادة جمركية بنسبة عشرة بالمائة على الواردات الكندية، معلناً صراحة أنه "يستطيع أن يلعب أقذر منهم" ومؤكداً أن الرسوم هي عقوبة سياسية وليست مجرد أداة اقتصادية.

الخطوات الاقتصادية ترافقت مع تغير عميق ومقلق في الخطاب الأمريكي تجاه كندا. في خطاباته، كرر الرئيس الرسالة بأن الجارة من الشمال "تتمتع بشكل مفرط" باتفاقيات الماضي، وجعلها، على الأقل خطابياً، أشبه بساحة خلفية اقتصادية تعتمد على أهواء الولايات المتحدة وليس كلاعب مكافئ. هذا التصور، الذي قُدّم بجانب الأفكار للسيطرة على غرينلاند وقناة بنما، ترافَق مع ضغط مكثف وعلني بخصوص نفقات الأمن. عرض ترامب كندا على أنها "راكبة مجانية" داخل حلف الناتو، مع توجيه تهديد مبطن لكنه واضح: من لا يدفع حصته من العبء، لا يمكنه أن يعتمد بشكل كامل على مظلة الحماية الأمريكية يوم الحاجة.

الحرب ضد كارتلات المخدرات والطغاة

ومع ذلك، سُجلت الصدمة الأعمق في الفناء الخلفي لواشنطن، في أمريكا اللاتينية. لعدة أشهر، حذر ترامب من أنه سيتحرك عسكرياً ضد ما أسماه "كارتلات المخدرات والطغاة" في القارة، وهي تهديدات فسّرها كثيرون كمحاولة لإرضاء قاعدة الناخبين الجمهوريين.

العملية العسكرية في فنزويلا، التي شملت هجمات جوية وأدت إلى القبض الجسدي على رئيس يشغل منصبه، أثبتت أن الخطوط الحمراء قد مُحيت. الإعلان الأمريكي عن "إدارة البلاد" حتى انتقال آمن للسلطة هو تحقيق متطرف لطموحات إمبريالية كان يُعتقد أنها أصبحت من الماضي.

الآن، عندما يشير الرئيس بأصبع الاتهام نحو كولومبيا والمكسيك ويطالب منهما "الانصياع" في الحرب على الكارتيلات، يدركون في بوغوتا ومكسيكو سيتي أن التلميحات حول عمل عسكري على أراضيهما ليست فارغة من المضمون، بل تشكل خطة احتياطية عملية قد يتم تنفيذها في أي لحظة.

الحرب ضد إيران

بينما دوّت المدافع في كراكاس، دارت قبالة طهران حرب من نوع آخر، جمعت بين خنق اقتصادي وخطاب عسكري غير مسبوق. بخلاف العملية المباشرة في فنزويلا، تميز التعامل مع إيران حتى بداية عام 2026 بضغط متزايد تراوح بين "أقصى ضغط" اقتصادي وبين تهديدات باستخدام سلاح يوم القيامة.

כAlready in February 2025, أعلن ترامب رسميًا عن تجديد سياسة العقوبات العدوانية، وهي خطوة تم تنفيذها بالكامل على الأرض من خلال الحظر المحكم للوصول إلى النظام المالي الأمريكي وتشديد الخناق حول صناعة النفط والحرس الثوري. لكن الساحة الاقتصادية كانت مجرد تمهيد.

بين مارس ويونيو 2025، رافقت الإدارة العقوبات بتهديدات صريحة بأن فشل المفاوضات سيؤدي إلى هجوم أمريكي أو إسرائيلي على المواقع النووية، بينما شدد الرئيس على قدرة الولايات المتحدة على اختراق حتى أقوى التحصينات في فوردو. بلغت النبرة الحادة في يونيو، التي تضمنت مطلبًا بالاستسلام غير المشروط وإعلانًا بأن الولايات المتحدة تسيطر حصريًا على المجال الجوي الإيراني، ذروتها في اللقاء مع نتنياهو في ديسمبر الماضي.

هناك، إلى جانب رئيس الحكومة الإسرائيلي، تعهد ترامب بأنه إذا تجرأت إيران على التعافي في مجال النووي أو الصواريخ، فإن الولايات المتحدة "ستضربهم بقوة وستغير شكلهم"، على حد تعبيره، مع وعد بدعم كامل وفوري لهجوم إسرائيلي.

مع دخول عام 2026، أصبحت المعادلة مقابل إيران أكثر تفجراً عندما دخل العنصر المدني إلى المعادلة. في منشور دراماتيكي نشره مؤخراً، حذر الرئيس أن الولايات المتحدة "مستعدة ومقفلة" لاتخاذ إجراء إذا حاول النظام في طهران قمع الاحتجاجات المتجددة في الشوارع بعنف، في تهديد مباشر باستخدام القوة لحماية المتظاهرين.

ومع ذلك، هناك فرق جوهري بين الساحات: في حين أن مادورو يجلس في زنزانة اعتقال في بروكلين، فإن المرشد الأعلى خامنئي – الذي وصفه ترامب بـ"الهدف السهل" لكنه استدرك قائلاً "لن نقتله، على الأقل ليس الآن" – لا يزال يحكم في طهران.

حتى الآن، الولايات المتحدة تجنبت هجومًا مباشرًا على الأراضي الإيرانية واكتفت بتنفيذ شامل للعقوبات وتقديم دعم لوجستي واستخباراتي للهجمات الإسرائيلية، لكن الدرس الفنزويلي يحوم فوق طهران كسحابة سوداء: المسافة بين "جاهزة ومقفلة" وبين إطلاق القاذفات الإستراتيجية لم تكن يومًا أقصر من الآن.

هذا النهج الشامل ينسحب أيضاً على العلاقات مع الحليفات التقليديات، اللواتي اكتشفن أن العضوية في الناتو أو اتفاقيات سلام قديمة لا تمنح حصانة من غضب الرئيس. عاد ترامب إلى أفكار قديمة ومثيرة للجدل تتعلق بشراء الأراضي والسيطرة الاستراتيجية، معلناً بصراحة أن الولايات المتحدة بحاجة إلى غرينلاند لأغراض الدفاع. رغم الاحتجاجات الشديدة من كوبنهاغن، يزداد الضغط على الدنمارك، حيث تستخدم الإدارة مصطلحات الإكراه الاقتصادي لدفع الفكرة قدماً.

في الشرق الأوسط، أصبح استخدام المساعدات الخارجية كسلاح أمرًا معتادًا. مصر والأردن، الركيزتان للاستقرار الإقليمي، وجدتا نفسيهما تحت تهديد حقيقي بقطع المساعدات الأمنية والاقتصادية إذا لم تتعاونا مع خطط سياسية جذرية بشأن قطاع غزة، وهو تهديد لم يُنفذ بالكامل بعد، لكنه يخيّم فوق رؤوس القادة في القاهرة وعمان كظل دائم.

بالنسبة للمجتمع الدولي، سنة 2026 تفتتح بفكرة مقلقة: دونالد ترامب لا يلعب البوكر، بل الشطرنج بوحشية. تهديدات كانت في الماضي تبدو خيالية – مثل غزو دولة ذات سيادة في نصف الكرة الغربي أو فصل اقتصادي كامل عن الصين – أصبحت واقعًا يوميًا. الاستنتاج المنطقي هو أن كل تهديد لم يتحقق بعد، سواء كان عملاً عسكريًا في المكسيك أو سيطرة على طرق التجارة، مطروح على الطاولة ليس كورقة مساومة، بل كوعْد ينتظر لحظة تحقيقه.