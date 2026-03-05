واشنطن تحرك "الورقة الكردية" ضد طهران: هل تبدأ المواجهة من الداخل؟

في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تتكاثر المؤشرات إلى انتقال التفكير في واشنطن من استراتيجية الضربات العسكرية المباشرة إلى مقاربة أكثر تعقيداً تقوم على تحريك الداخل الإيراني. تقارير نشرتها سي إن إن وأكدت جوانب منها رويترز تحدثت عن محادثات نشطة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجماعات كردية إيرانية مسلحة تنشط على طول الحدود مع العراق، في محاولة لفتح جبهة موازية داخل الأراضي الإيرانية.

تحريك جبهة داخلية ضد طهران

المعطيات المتداولة تشير إلى أن الاتصالات لم تبقَ في الإطار غير المباشر، إذ جرى حديث هاتفي بين ترامب ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني مصطفى هجري، بالتوازي مع تواصل مع قيادات في إقليم كردستان العراق. الهدف المعلن في بعض التسريبات هو تمكين هذه الجماعات من لعب دور في استنزاف قوات الأمن الإيرانية غرب البلاد، وخلق واقع أمني ضاغط قد يفتح المجال أمام احتجاجات أوسع أو انشقاقات داخلية.

وحسب مراقبين، فإن هذا المسار، إذا تأكد، يعكس تحوّلاً من منطق "الضغط من الخارج" إلى محاولة “التفكيك من الداخل”. فبدلاً من الاكتفاء باستهداف البنية العسكرية، يجري الرهان على توظيف مكونات قومية معارضة للنظام لإحداث خلخلة في التماسك الأمني والسياسي. غير أن هذه المقاربة تحمل في طياتها قدراً عالياً من المخاطرة، ليس فقط لإيران بل للمنطقة بأكملها.

العراق وتركيا في قلب المعادلة

العراق يقف في قلب هذه المعادلة. بغداد أعلنت بوضوح أنها لن تسمح باستخدام أراضيها كنقطة انطلاق لأي عمليات عسكرية ضد طهران، في موقف يعكس خشيتها من تحوّل أراضيها إلى ساحة تصفية حسابات. كما أن أنقرة تراقب بقلق بالغ أي تحرك يؤدي إلى تسليح جماعات كردية مسلحة قرب حدودها، في ظل حساسيتها التاريخية تجاه هذا الملف. أي تصعيد كردي داخل إيران قد يمتد أثره إلى توازنات هشة في تركيا وسوريا والعراق، ما يفتح الباب أمام سلسلة ارتدادات إقليمية يصعب ضبطها.

جدل داخل واشنطن

داخل واشنطن نفسها، لا يبدو الإجماع كاملاً. ثمة تقديرات تعتبر أن الأكراد حليف تقليدي يمكن البناء عليه لإضعاف خصم استراتيجي، لكن في المقابل يحذر خبراء من أن تسليح جماعات غير نظامية قد يقوّض سيادة العراق ويؤدي إلى خلق قوى مسلحة يصعب احتواؤها لاحقاً. كما أن الرهان على إشعال انتفاضة داخلية يفترض وجود بيئة قابلة للانفجار السريع، وهو أمر لا تشير إليه المؤشرات الميدانية حتى الآن بشكل حاسم.

رسالة ضغط أكثر من خطة فورية؟

بالنسبة لطهران، مجرد تداول هذا السيناريو يشكل رسالة ضغط بحد ذاته. فهو يعني أن المواجهة قد لا تبقى محصورة في المجالين الجوي والبحري، بل قد تنتقل إلى النسيج الداخلي للدولة. لكن نقل الصراع إلى هذا المستوى قد يدفع إيران إلى ردود انتقامية أوسع في العراق أو عبر أذرعها الإقليمية، ما يرفع منسوب التصعيد إلى مرحلة يصعب التنبؤ بمداها.

تبدو "الورقة الكردية" أقرب إلى أداة ضغط استراتيجية منها إلى خطة جاهزة للتنفيذ الفوري. فهي تحمل إغراء إضعاف الخصم من الداخل، لكنها تنطوي في الوقت ذاته على احتمال إشعال سلسلة تفاعلات إقليمية قد تتجاوز حسابات صانع القرار الأميركي. السؤال الذي يبقى مفتوحاً: هل تسعى واشنطن فعلاً إلى تغيير قواعد اللعبة داخل إيران، أم أنها ترفع سقف التهديد لتحسين موقعها في أي ترتيبات سياسية مقبلة؟