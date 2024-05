خاص : حادثة الطائرة .. وفاة رئيسي وميلاد آقنجي

في مشهد تابعه الملايين على الهواء مباشرة، أظهرت طائرة الآقنجي التركية نجاحًا في قيادة جهود البحث عن المروحية المفقودة التي كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته، ومجموعة من معاونيه، في حادثة أثارت اهتمام العالم حول مزايا هذه الطائرة ولفتت الأنظار إلى ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعت الدفاعية التركية.

