مستوى إعادة إعمار غزة سيحدد مستقبل التطبيع العربي الإسرائيلي - صحافي سعودي مخضرم | مقالة رأي

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مع ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة، يجد الشرق الأوسط نفسه أمام منعطف مصيري، وتطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية في مرحلة جديدة أكثر تحديًا. لقد تغيرت البيئة الإقليمية بشكل كبير منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 نتيجةً لحرب غزة، وتحول السياسة الأمريكية، وتغير التقييمات الأمنية. قد لا يكون المستقبل عودةً إلى الوضع الراهن قبل الحرب، بل تكيفًا مع عمليات التطبيع التي تأثرت باستراتيجية النخبة والعقلية الشعبية.

إعادة النظر في الشروط: مبادرة السلام العربية بعد إعادة اكتشاف مركزيتها

بعد بضعة أشهر فقط من عام 2025، أوضحت الدول العربية مرة أخرى التزامها بالسلام مع إسرائيل، لكن الشروط باتت واضحة: فالتطبيع الآن يعتمد بشكل صريح ليس فقط على الاعتراف بإسرائيل، بل أيضًا على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

"قمة فلسطين" في القاهرة في مارس/آذار 2025 أيدت بيانًا بالإجماع يعيد التأكيد على مبادرة السلام العربية ويبرز الحاجة إلى تسهيل تحقيق السلام وحل الدولتين كشرط للتطبيع. هذا يُعتبر إلى حد ما خطوة استراتيجية من جانب القادة العرب لمحاولة الاستجابة للضغوط الداخلية من أجل الاستقلال والسيادة، مع السعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتوحيد الجهود مع الولايات المتحدة.

اتفاقيات إبراهيم: النجاح والاستقرار في ظل التحديات الإقليمية

اتفاقيات أبراهيم، التي وقعتها الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان، أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة تداعيات حرب غزة والتقلبات الإقليمية، مما يؤكد فعاليتها، وأسسها القوية، ورؤيتها الاستراتيجية السليمة. لم يكن هناك ضغط شعبي يُذكر ضد عملية التطبيع؛ بل يسود شعور بالهدوء والصمت المجتمعي، مما يعكس توافقاً واسعاً على أن العلاقات مع إسرائيل تمثل خياراً استراتيجياً وبراغماتياً يخدم المصالح الوطنية والتنموية لهذه الدول.

لقد أثبتت دول اتفاقيات أبراهيم قدرتها على الفصل بين الشراكات الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل والخلافات السياسية العابرة، مع الاستمرار في تطوير مجالات التعاون المختلفة—سواء في الاقتصاد أو التكنلوجيا أو الأمن—بما يعزز مكانتها الإقليمية ويدعم رؤيتها المستقبلية. ولا تزال هذه الدول تدعم خيار التطبيع كخيار يخدم مصالحها الوطنية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية، خاصة في ظل التهديدات الإيرانية المستمرة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوافق مع التوجهات السياسية السعودية.

إن استمرار هذه الاتفاقيات رغم الأزمات يؤكد أنها ليست مجرد ترتيبات سياسية مؤقتة، بل تحولات استراتيجية عميقة أثبتت قدرتها على تجاوز الضغوط والتحديات. لقد أرست نموذجاً جديداً للتعاون الإقليمي يقوم على المصالح المشتركة والاستقرار طويل الأمد.

المملكة العربية السعودية: الفاعل الحاسم

ستظل المملكة العربية السعودية هي حجر الأساس لأي تطبيع محتمل. فعلى الرغم من أن صراع غزة قد جعل الطريق أكثر تعقيدًا، إلا أن الحسابات الاستراتيجية للرياض لا تزال واضحة: فالتطبيع مع إسرائيل ممكن، لكن فقط بعد الحصول على ضمانات جوهرية بشأن إقامة دولة فلسطينية وضمانات أمنية. لا تزال قيادة المملكة توازن بين الحساسيات المحلية التي أشعلتها حرب غزة الحالية وبين الفوائد التي تجنيها من تنويع التحالفات والتصدي للنفوذ الإيراني. وقد سجل الخبراء أن "التطبيع ما زال مطروحًا على الطاولة"، لكن "لن يتحرك إلى الأمام طالما لا يزال الصراع في غزة مشتعلًا".

الأردن ومصر: سلام هش وضغوط متزايدة

الأردن ومصر، وهما دولتان لديهما معاهدات سلام مع إسرائيل، تجاوزتا عدد من الأزمات. وقد أعادت حرب غزة فتح الضغوط الشعبية لإعادة النظر في هذه العلاقات، لكن ركائز الأكاديمية الهيكلية — الترتيبات الإقليمية، والترابط الاقتصادي، والدعم الأمريكي — لا تزال قائمة. وقد برزت كلتا الدولتين اليوم كدولتين محوريتين في إعادة الإعمار بعد الصراع، حيث تلعب مصر دورًا بارزًا في الخطط الإقليمية لإعادة تأهيل غزة ودعم عملية تدريجية لإعادة الإعمار والمناقشات السياسية التي قد تؤدي إلى حل الدولتين.

متغيرات جديدة: إعادة الإعمار، إيران والسياسة الأمريكية

اختبار الحسم: إعادة إعمار غزة: مدى نجاح إعادة إعمار غزة ونجاح العملية في غزة سيحدد آفاق التطبيع. إذا تمكنت دول الخليج، بقيادة السعودية والإمارات وقطر، من المساهمة في إعادة إعمار غزة بطريقة لا تعيق إسرائيل، فقد يؤسس ذلك لأساليب جديدة من التعاون. ومع ذلك، إذا بقيت المظالم الفلسطينية أو العراقيل الإسرائيلية دون معالجة، فقد يتعثر أو يتراجع زخم التطبيع هذا.

الدور المتغير لإيران: لقد أدت الاستجابة للضربات الإسرائيلية والأمريكية ضد إيران إلى إضعاف البلاد بشكل كبير على الصعيد الإقليمي، مع انخفاض نفوذ وكلائها في غزة ولبنان. قد يشجع هذا بعض الدول العربية على السعي لتطبيع العلاقات كنوع من موازنة النفوذ مع إيران، رغم أن الخطاب العام ما زال يتسم بالحذر.

إ عادة ضبط السياسة الأمريكية: سيكون موقف إدارة ترامب القادمة محورياً. لقد حث القادة العرب الولايات المتحدة على الاضطلاع بدور بناء في صنع السلام، بما في ذلك إنهاء الدعم الأمريكي لمقترحات الضم الإسرائيلي والتهجير القسري. إن مصير التطبيع يعتمد على ما إذا كانت واشنطن ستبدد الشكوك العربية بشأن حقوق الفلسطينيين، وما إذا كانت ستمنح إسرائيل المرونة التي تسعى إليها لتكون حافزاً.

ثلاثة احتمالات للمرحلة القادمة

تطبيع مجزأ: الاتفاقيات القائمة مستمرة، لكن التوسع متوقف. الإمارات والمغرب يحافظان على العلاقات؛ السعودية تشارك بشروط؛ ودول أخرى تتبنى نهجًا حذرًا. الاحتمالية: 60 بالمئة.

اختراق مشروط: تحقيق تقدم كبير في قضية الدولة الفلسطينية أو إعادة إعمار غزة يفتح الباب أمام اتفاقيات تطبيع جديدة، تقودها الدبلوماسية الأمريكية وتنازلات إسرائيلية. الاحتمالية: 25 بالمئة.

عكس التطبيع: يؤدي استمرار عدم الاستقرار أو التصعيد إلى إجبار بعض الدول العربية على تعليق أو خفض مستوى العلاقات، مع أن العودة الكاملة عن التطبيع تظل غير مرجحة. الاحتمالية: 15 بالمئة.

توصيات السياسات لأصحاب المصلحة الإقليميين

التركيز على تطلعات الفلسطينيين: لن يكون التطبيع الحقيقي مستدامًا إلا إذا تحقق تقدم فعلي في مسألة الدولة وحقوق الفلسطينيين. لم يعد هناك سبيل لتجاوز قضية فلسطين.

تكيف الاستراتيجيات مع الواقع المحلي: اعترف بتنوع المجتمعات العربية والكتل السياسية؛ والامتناع عن فرض نماذج موحدة.

إنشاء مؤسسات دائمة: ابتكار وسائل للحفاظ على العلاقات التعاونية أثناء الأزمات؛ عدم السماح بانقطاع الاتصال الدبلوماسي والاقتصادي بسهولة.

تحديث التطبيع من خلال الأمن الإقليمي: دمج التطبيع ضمن بنية تحتية أمنية واقتصادية متعددة الأطراف وأوسع نطاقاً، كوسيلة لمعالجة التحديات النظامية.

الخلاصة

تُمثّل حقبة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة بداية مرحلة جديدة من التطبيع العربي الإسرائيلي، أكثر تعقيدًا وأكثر اشتراطية. وسيُحدّد المسار النهائي قدرة القيادة الإقليمية على الموازنة بين المصالح الاستراتيجية والتطلعات الجماهيرية، ومراعاة الحقوق الفلسطينية، والتعامل مع نظام إقليمي متغير. إن المهمة شاقة، ولكن إمكانية بناء شرق أوسط أكثر استقرارًا وتكاملًا هائلة أيضًا.

عبد العزيز الخميس هو صحافي سعودي مخضرم وباحث في شؤون الشرق الأوسط.