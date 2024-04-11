تحليل:مظاهرات الأردن والتحولات في العلاقة الأردنية الإسرائيلية

بلا ريب فإن حرب غزة وأحداث السابع من تشرين الأول العام الماضي، أفرزت تداعيات جمّة على عموم بلدان المنطقة، ويكاد يكون من الصعب التفريق بين الدول التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل، وتلك الدول التي ما زالت ترى في إسرائيل عدواً لها، إلا أن الدول التي وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل، باتت أكثر ترقباً لتطورات غزة، وجراء تلك المعاهدات فإن باتت في وضع مُحرج وتحديداً من الناحية الشعبية. صحيح أن الدول التي وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل في السنوات الماضية ربما لم تتأثر سياسياً، لكن من الناحية الشعبية ثمة ضغوط لا تقف عند الحد الذي يُراد منه فك الارتباط مع إسرائيل، بل باتت تلك الضغوط عاملاً مؤرقاً لتلك الدول، لا سيما أن التزامن بين المواقف الضبابية لبعض الدول، وبين الضغوط الاقتصادية والمعيشية، قد يُنتج تغييراً لا يمكن التنبئ بمساراته، فكيف الحال مع الأردن؟.

ومع استمرار الحرب في غزة، تستمر المظاهرات في الأردن. مظاهرات ترفع شعارات طالبت بوقف الاتفاقيات الأردنية مع إسرائيل، وهنا لابد من التنويه إلى أن مسؤولون أردنيون ألمحوا وبعد ثلاثة أشهر من الحرب تقريباً، بمراجعة العلاقات مع إسرائيل وإمكانية وقف بعض الاتفاقيات التي قد تصبح "مجموعة من الأوراق المركونة على رف يعلوه ويعلوها الغبار" وتعيد حالة اللا سلم، وهذا ما ترجمه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة. في تصريحات سابقة.

AP Photo/Raad Adayleh

يرتبط الأردن مع إسرائيل بعدة اتفاقيات، أبرزها؛ معاهدة السلام، اتفاقية الغاز، اتفاقية الطاقة مقابل المياه، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة. فالأردن الذي يتعامل مع ما يجري في غزة وكأنه يحصل على الحدود الأردنية، لا سيما أن المنظور الأردني يُدرك بأن ما يجري في غزة حالياً سيكون عاملاً مؤثراً لإنتاج ظروف من شأنها أن تفضي إلى تهجير الفلسطينيين، وهذا الأمر سيُعتبر أردنياً بمثابة إعلان حرب على الأردن، لأنه يشكل إخلالاً مادياً باتفاقية السلام من قِبل إسرائيل.

رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال رمضان، ورغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”، إلا أن إسرائيل مستمرة في حربها، وباستمرار هذه الحرب فإن الأردنيون جعلوا من السفارة الإسرائيلية في عمّان مكاناً ثابتاً لمظاهرات يومية. صحيح أن السلطات الأردنية سمحت بتلك التظاهرات كنوع من سحب فتيل الانفجار الشعبي،وكنوع من تقديم موقفاً سياسياً ضد إسرائيل، لكن في ذات السياق فإن السلطات الأردنية أبقت جميع الخيوط في يديها، بمعنى عدم تجاوز القانون في المملكة التي ترتبط مع إسرائيل باتفاقية سلام، وعلى اعتبار أن للمملكة عمقاً جغرافياً وديموغرافياً مع الفلسطينيين، فإن إستمرار التظاهرات الشعبية في الأردن، والمطالبات باقفال السفارة الإسرائيلية في عمان، كل ذلك سيكون مثاراً لحالة من الجدال بين الأردنيين والنظام الحاكم، فأين المسار؟.

وبموضوعية، فإن ما يحدث قرب السفارة الإسرائيلية ما هو إلا ضغط على النظام السياسي الأردني بغية إلغاء اتفاقية وادي عربة مع إسرائيل وقطع كافة العلاقات مع إسرائيل، ورغم حالة الجفاء بين الأردن وإسرائيل في مناسبات عديدة، إلا أن ذلك لم يرقى لحد القطيعة، إلا أن الواقع اليوم يفرض على الأردن طريقة جديدة للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية المستمرة، والتي تشكل عامل ضغط على النظام الأردني، فالمتظاهرين يرون أن ما يقوم به الأردن غير كافٍ لوقف الحرب في غزة، والتي زادت على ستة أشهر دون تحرك عربي أو دولي أو عالمي لوقف الحرب.

الأمر الآخر والذي يشكل عامل ضغط على النظام الأردني، أن 60 بالمئة من سكان الأردن من أصول فلسطينية، ولا يفصل المملكة عن الضفة الغربية سوى نهر الأردن، وهذا زاد من تحمل عمّان للوضع القائم حالياً بشكل كبير. والأردن يسعى للحل السياسي وإيقاف الحرب، لكن دون نتائج، والواضح أن الأردن الرسمي، يحاول التسويق لجهة أن الحراك تدعمه أيادٍ خارجية، تحاول الزج بالشارع الأردني إلى الانحراف عن الوقفات الاحتجاجية السلمية إلى مظاهرات تدعو إلى الفوضى والاعتداء على الأمن الأردني، الذي يحاول مساعدة المحتجين، لكن تلك العناوين تكاد تكون وسيلة أمنية من قبل النظام الأردني، للتصرف بحزم وقوة ضد الشعب الأردني.

واقع الحال يؤكد بأن المظاهرات في الأردن بدأت تخرج عن المألوف في الحياة السياسية الأردنية والأطر المتفق عليها ضمناً بين القوى المحسوبة على المعارضة وأجهزة الدولة، ورغم أن الأردن الرسمي لم يتوان عن أخذ زمام المبادرة في نصرة أهل غزة، إلا أنه وعلى المستوى الشعبي، لم يمر يوم حتى وقف الشعب الأردني بكافة مكوناته مندداً باستمرار الحرب وبموقف النظام الأردني، وهذا ما تترجمه التحولات في الخطاب الشعبي من مهاجمة السياسات الإسرائيلية والحرب في غزة، إلى مهاجمة السياسات الحكومية الأردنية، وبنظر الكثير من المراقبين، فإن التطورات في الأردن بدأت تسير باتجاه أن مسؤولية دعم الشعب الفلسطيني هي مسؤولية أردنية.

AP Photo/Raad Adayleh

قد تكون التظاهرات في الأردن وإن كان ظاهرها مرتبط بطبيعة الحرب في غزة وضرورة إيقافها، لكن لابد من التذكير بأن الحركة الإحتجاجية في الأردن ليست وليدة التطورات في الأراضي الفلسطينية فحسب، بل ثمة واقع اقتصادي مزري يعاني منه الأردنيين، ومن المهم التذكير بأن مصر والأردن وغالبية الدول التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، لم يتغير واقعها السياسي أو الاقتصادي والمعيشي، بل على العكس، فالأردن ومثلها مصر يعيشون واقعاً سياسياً متوتراً، وواقعاً اقتصادياً ضاغطاً، والتطبيع لم يجلب لتلك الدول وشعوبها أي رخاء اقتصادي، بل جلب تدخلات وإملاءات وأزمات لا تُحصى، وبين هذا وذاك، فإن الأردن يسير إلى واقع مجهول، ما بين الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وما بين تغاضي النظام الأردني عن استمرار الحرب في غزة، بل ومحاولته حتى منع الأردنيين من التضامن مع الشعب الفلسطيني.

ختاماً ثمة سيناريو يلوح في أفق التطورات حيال التظاهرات في الأردن. وعليه فإن الحكومة الأردنية يمكنها أن تتجه إلى منع المظاهرات والتجمعات البشرية، إذا ما بقي هذا النفس الاتهامي للدولة في الشارع، لكن هذا سيزيد الشرخ بين الشعب الأردني ونظامه، وبلا ريب، فإن مظاهرات الأردن ستكون نقطة تحول في العلاقات الأردنية الإسرائيلية، والضغط الشعبي الأردني سيكون له الأثر الكبير في تلك العلاقات، والقادم من الأيام سيُميط اللثام عن ذلك.