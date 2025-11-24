لقاء، إنكار ومصالح: من وراء كواليس العلاقات الإسرائيلية الباكستانية

شهد معرض السفر العالمي (WTM) الذي عُقد هذا العام في لندن اجتماعًا غير اعتيادي بين مسؤولين رفيعي المستوى من إسرائيل وباكستان، وهما دولتان لا تربطهما علاقات دبلوماسية. وصرح المدير العام لوزارة السياحة، ميخائيل يتسحاكوف، بأنه التقى خلال جولة في الأجنحة بمستشار رئيس الوزراء الباكستاني.

وقال يتسحاكوف: "جاء مستشار رئيس الوزراء، وكان شخصًا إيجابيًا وودودًا للغاية، وتبادلنا أطراف الحديث مطولًا". وأضاف: "بالطبع كان يعرف بلدنا، وكنا نعرف مكانه. حتى أننا تبادلنا بطاقات العمل".

على الرغم من التوثيق والمحادثة، سارعت حكومة باكستان إلى نفي حدوث اللقاء. هذا النفي هو مجرد مثال آخر على الحساسية الشديدة في باكستان، ثاني أكبر دولة مسلمة في العالم، تجاه أي علاقة مع إسرائيل.

يمكن رؤية مثال على هذه الحساسية في عام 2022، عندما زار الصحفي الباكستاني أحمد قريشي إسرائيل والتقى بالرئيس يتسحاق هرتسوغ. قال حينها الرئيس هرتسوغ: "كانت هذه تجربة مدهشة، لأننا لم يكن لدينا من قبل مجموعة من القادة الباكستانيين في إسرائيل بهذا الحجم."

ومع ذلك، بعد وقت قصير من عودته إلى باكستان، أُقيل قريشي من عمله إثر انتقادات شعبية حادة، وصلت أيضاً من رئيس الوزراء السابق، عمران خان. وبحسب قريشي، الزيارة أثارت كلاً من المعارضين للتطبيع والعديد من الباكستانيين "الذين يشعرون بأنّه ربما من الأفضل أن تكون لدينا علاقات مع إسرائيل".

من القضية الفلسطينية وحتى النووي

باكستان، التي تأسست قبل عام من إسرائيل، لم تعترف بها أبدًا. السبب الرئيسي، بحسب أقوال عيدو جيدي راز، باحث أمني مختص بالمنطقة، هو التعاطف العميق مع القضية الفلسطينية. أوضح راز "تقسيم شبه القارة الهندية خلق لديهم سردية مشابهة بنظرهم للقصة الإسرائيلية-الفلسطينية. بالنسبة لهم، هذا استيلاء على أراضٍ إسلامية".

ازداد القلق الإسرائيلي من باكستان بشكل كبير عام 1998، عندما أصبحت أول دولة إسلامية تمتلك سلاحًا نوويًا. كان التخوف في إسرائيل من تسرب المعرفة والمواد إلى إيران ودول أخرى. بشكل مفاجئ، كان العامل النووي هو الذي أدى إلى الاتصالات الأولى بين الدولتين.

كما أوضح الصحفي قريشي: "الاتصالات الأولى بين إسرائيل وباكستان حدثت فعليًا بسبب العامل النووي. لا يمكن أن توجد دولتان مسلحتان نوويًا في هذه المنطقة دون نوع من التواصل".

على مر السنين عُقدت العديد من اللقاءات السرية، لكن اللقاء العلني والرسمي الأول جرى في تركيا عام 2005، بين وزيري خارجية الدولتين آنذاك، سيلفان شالوم وخورشيد قصوري.

هل هناك شيء يتغير رغم كل شيء؟

على الرغم من اتفاقيات إبراهيم، ظلت باكستان ثابتة في موقفها الرسمي: تغيير العلاقات قد يحدث فقط بعد إحراز تقدم في القضية الفلسطينية. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة قد تجبرها على إعادة النظر في سياساتها. تشمل المناقشات حول قوة دولية تُنشر في قطاع غزة باكستان كإحدى الدول التي قد تشارك فيها.

قال قريشي: "باكستان تدرس حالياً نشر قوات في غزة، وهذا سيستلزم نوعاً من التواصل، حتى لو لم تكن هناك علاقات دبلوماسية".

بالإضافة إلى ذلك، هناك ضغط أمريكي على باكستان، التي تعاني من وضع اقتصادي صعب، للعب دور أكثر أهمية في المنطقة. في الوقت نفسه، تدير إسلام أباد حملة ضغط واسعة في واشنطن بهدف التقرب من إدارة ترامب، وذلك جزئياً على حساب خصمتها الهند. ويشرح الدكتور منيس أحمد، الصحفي الباكستاني والمحاضر في جامعة كراتشي: "باكستان تريد أن تكون في الجانب الجيد، طالما الأمر يتعلق بترامب".

بينما ينفي المسؤولون في إسلام أباد أي حديث عن تطبيع، تشير الاتصالات والمصالح المتغيرة إلى حركة تحت السطح. ومع ذلك، يبدو أن الطريق إلى رحلة مباشرة من تل أبيب إلى كراتشي لا يزال طويلاً.