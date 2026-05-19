كشفت تقارير أميركية وغربية عن وجود قاعدة عسكرية إسرائيلية ثانية في صحراء العراق الغربية، في تطور يسلط الضوء على حجم التنسيق العملياتي الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة ضد إيران، ويثير في الوقت نفسه تساؤلات حادة داخل العراق بشأن السيادة ودور الولايات المتحدة في التغطية على النشاط الإسرائيلي داخل أراضيه.

وبحسب ما نشرته صحيفة The New York Times، فإن راعياً عراقياً يدعى عواد الشمري قُتل في ظروف غامضة بعد اكتشافه موقعاً عسكرياً سرياً في الصحراء الغربية، يُعتقد أنه كان يُستخدم كقاعدة إسرائيلية لدعم العمليات الجوية ضد إيران.

راعٍ يكتشف "السر العسكري"

ووفق شهادات سكان محليين من البادية العراقية، فإن الشمري شاهد مروحيات وجنوداً وخياماً قرب مهبط طائرات في منطقة صحراوية نائية غرب العراق، قبل أن يتواصل مع السلطات العسكرية العراقية للإبلاغ عن الموقع.

لكن بعد ساعات، تعرضت مركبته لإطلاق نار من مروحية مجهولة، ما أدى إلى مقتله واحتراق سيارته بالكامل، بحسب روايات أقاربه وشهود محليين.

وتقول الصحيفة الأميركية إن الحادثة قادت لاحقاً إلى كشف وجود قاعدتين إسرائيليتين سريتين داخل العراق، استخدمتا خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في عام 2025.

قواعد إسرائيلية لتقليص المسافة نحو إيران

وبحسب مسؤولين أمنيين عراقيين وإقليميين، فإن الهدف من القواعد كان تقليص المسافات التي تحتاجها الطائرات الإسرائيلية للوصول إلى العمق الإيراني، وتوفير نقاط دعم لوجستي للقوات الجوية الإسرائيلية.

وشملت المهام، وفق المصادر نفسها، التزود بالوقود، والإسناد الجوي، والإخلاء الطبي، إضافة إلى دعم عمليات الكوماندوز الإسرائيلية داخل إيران.

وكانت صحيفة The Wall Street Journal قد كشفت سابقاً عن قاعدة إسرائيلية قرب كربلاء، لكن المعلومات الجديدة تتحدث عن موقع ثانٍ غير معلن في الصحراء الغربية.

واشنطن تحت الاتهام

التقارير الجديدة وضعت الولايات المتحدة في دائرة الاتهام داخل العراق، بعدما أكدت مصادر عراقية أن واشنطن كانت على علم على الأقل بإحدى القاعدتين، وربما بالاثنتين معاً.

وقال نائب عراقي شارك في جلسة إحاطة أمنية سرية إن ما جرى “يمثل استخفافاً بالسيادة العراقية”، بينما اتهم مسؤولون عراقيون واشنطن بإجبار بغداد خلال الحرب على تعطيل بعض أنظمة الرادار، ما جعل العراق يعتمد بالكامل تقريباً على القوات الأميركية في مراقبة أجوائه.

وفي المقابل، نفى المتحدث باسم القوات الأمنية العراقية وجود معلومات رسمية لدى بغداد بشأن قواعد إسرائيلية داخل البلاد.

اشتباك مع قوة عراقية

وفي تطور لافت، كشفت مصادر عسكرية عراقية أن وحدة استطلاع عراقية أُرسلت إلى المنطقة بعد بلاغ الراعي، لكنها تعرضت لإطلاق نار وغارات جوية خلال اقترابها من الموقع.

وأدى الهجوم إلى مقتل جندي عراقي وإصابة اثنين آخرين، قبل انسحاب القوة من المنطقة.

وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن اتصالات لاحقة مع الجانب الأميركي أكدت أن القوة المهاجمة “ليست أميركية”، ما عزز القناعة داخل بغداد بأن الموقع كان يُدار من قبل إسرائيل.

وحدة "شلداغ" والعمليات السرية

التقارير ربطت القاعدة بوحدة الكوماندوز الجوي الإسرائيلية “شلداغ”، المعروفة بتنفيذ عمليات بعيدة المدى خلف خطوط العدو.

ويرى محللون أن وجود قاعدة متقدمة داخل العراق يعكس تحولاً في العقيدة العسكرية الإسرائيلية، يقوم على إنشاء نقاط ارتكاز سرية لدعم الحروب الطويلة، وليس فقط تنفيذ ضربات جوية خاطفة.

كما اعتبر مراقبون أن القاعدة تكشف حجم التنسيق العملياتي بين إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب ضد إيران، حتى وإن حاول الطرفان إبقاء ذلك بعيداً عن الإعلان الرسمي.

قاعدة مؤقتة لحرب طويلة

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إضافية أن القاعدة الإسرائيلية في الصحراء العراقية أُنشئت قبيل اندلاع عملية “زئير الأسد” الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، نهاية شباط/فبراير 2026، لتكون مركزاً متقدماً لدعم العمليات الجوية الإسرائيلية.

وبحسب المعلومات، ضمت القاعدة قوات خاصة وفرق إنقاذ وتجهيزات لوجستية، تحسباً لإسقاط طائرات إسرائيلية داخل الأراضي الإيرانية أو قربها.

ويرى محللون أن إنشاء قاعدة داخل العراق يعكس تقديرات إسرائيلية بأن المواجهة مع إيران لن تكون قصيرة، بل حرب استنزاف تحتاج إلى بنية عملياتية متقدمة خارج الحدود الإسرائيلية.

استهداف قوة عراقية لحماية السر

التقارير أشارت أيضاً إلى أن إسرائيل فضّلت حماية سرية القاعدة حتى لو أدى ذلك إلى استهداف قوات عراقية.

فبعد بلاغ الراعي العراقي، تحركت وحدة عسكرية عراقية نحو الموقع، قبل أن تتعرض لغارات أدت إلى مقتل أحد الجنود العراقيين.

وتصف مصادر عراقية ما جرى بأنه “رسالة واضحة” بأن إسرائيل كانت مستعدة لمنع كشف القاعدة بأي ثمن، حتى داخل دولة لا تربطها بها حالة حرب مباشرة.

العراق كساحة مفتوحة

ويرى مراقبون أن القضية تعكس واقع العراق كمنطقة نفوذ متداخلة بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، في ظل تراجع قدرة بغداد على فرض سيادتها الأمنية الكاملة.

كما تكشف، وفق التقديرات، أن الحرب ضد إيران لم تُدار فقط عبر الطائرات والصواريخ، بل عبر شبكة قواعد وتحركات سرية امتدت من سوريا والعراق حتى الخليج.

مدرج يختفي بعد انتهاء المهمة

وبحسب محللين استخباراتيين، أظهرت صور أقمار صناعية مدرجاً مؤقتاً بطول نحو 1.6 كيلومتر في منطقة صحراوية غرب كربلاء، جرى استخدامه خلال الحرب قبل أن يختفي لاحقاً بفعل الفيضانات والعوامل الطبيعية.

ويعتقد أن الموقع أُنشئ ليكون قاعدة مؤقتة مرتبطة بمرحلة العمليات فقط، ثم جرى تفكيكه أو تركه بعد انتهاء المهمة، في إطار سياسة تعتمدها إسرائيل لإنشاء بنى عسكرية سريعة وقابلة للاختفاء.

أسئلة مفتوحة بلا إجابات

ورغم التسريبات المتزايدة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن القاعدتين، كما تواصل الحكومة العراقية التزام الصمت حيال تفاصيل ما جرى.

لكن القضية فتحت باباً واسعاً من التساؤلات داخل العراق بشأن مدى اختراق الساحة العراقية من قبل قوى إقليمية ودولية، وحول ما إذا كانت بغداد كانت بالفعل تجهل وجود قواعد إسرائيلية على أراضيها، أم أنها اختارت تجاهل الأمر لتفادي مواجهة سياسية وأمنية معقدة.