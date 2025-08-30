"عملية موسى " || التعاون السري مع السودان لإخراج يهود إثيوبيا

قد يعجبك أيضًا -

عام 1984. الحروب، الجوع والمعاناة يهددون حياة يهود إثيوبيا – مجتمع يكافح للوصول إلى إسرائيل. الرحلة طويلة، صعبة وخطيرة، لكن دولة إسرائيل مصممة: يهود إثيوبيا لن يُتركوا. في سرية تامة، بعيدًا عن أعين الجمهور ووسائل الإعلام، يتشكل حليف مفاجئ بين إسرائيل ودولة حتى ذلك الحين اعتُبرت عدواً مطلقاً: السودان.

السودانيون – بوساطة الولايات المتحدة والموساد الإسرائيلي – مستعدون لغض الطرف، والسماح للعملية السرية بأن تحدث على أراضيهم. لكن الثمن واضح: عشرات الملايين من الدولارات نقداً، وسرية مطلقة للعملية. هذه صفقة صمت معقدة لكنها ضرورية. الموساد الإسرائيلي يقيم غطاءً معقداً: قرية سياحية وهمية باسم "موقع الغوص في البحر الأحمر"، بالقرب من بورتسودان. عملاء إسرائيليون، بهويات مزيفة، يديرون قرية العطلات التي هي في الواقع محطة انتقال سرية لتهريب اليهود إلى أرض إسرائيل.

على مدى أسابيع طويلة، كانت عائلات يهودية تعبر سيراً على الأقدام مئات الكيلومترات من إثيوبيا إلى السودان، وتُجمع سراً في مخيمات مختبئة في الصحراء. من هناك، يتم نقلهم بسرعة إلى الطائرات المنتظرة لهم في الليل، تحت ستار الظلام. المخاطرة كبيرة للغاية. كل رحلة طيران قد تُكتشف وتعرض العملية كلها للخطر. ومع ذلك، ليلةً بعد ليلة، تقوم الطائرة الإسرائيلية بالرحلة السرية إلى إسرائيل وعلى متنها مئات القادمين الجدد الذين تم إخراجهم لتوهم.

لكن العملية كُشفت في وقت مبكر جدًا. في كانون الثاني/يناير، أدى تسريب للإعلام الدولي إلى صدمة – الحكومة السودانية، تحت ضغط شديد من الدول العربية، أوقفت العملية فورًا. أكثر من ألف يهودي تُركوا وراءهم. رغم النهاية الصعبة، اعتبرت "عملية موسى" كواحدة من أكثر العمليات جرأة ومفاجأة في تاريخ دولة إسرائيل. ما يقارب 8000 يهودي إثيوبي وصلوا إلى البلاد بفضل تعاون سري غير عادي بين إسرائيل، السودان، والولايات المتحدة – دول كانت رسميًا أعداء أشداء.

عملية موسى كشفت واقعًا مذهلًا، حيث يمكن للأعداء أن يصبحوا شركاء، والتاريخ يمكن أن يتغير في لحظة واحدة من الشجاعة والذكاء. بعد أكثر من أربعين عامًا، تذكّرنا بأن هناك لحظات يبدو فيها أن ما كان مستحيلًا – ببساطة يتحقق.