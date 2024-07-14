خاص : بعد تأكد اغتيال سلامة .. الضيف يفقد مزيدا من المقربين منه

بعد أن أكدت مصادر من حماس، مقتل رافع سلامة قائد لواء خان يونس في الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي صباح أمس السبت في مواصي المدينة، يكون هو ثالث شخصية مهمة من داخل المجلس العسكري لكتائب القسام الجناح المسلح لحماس، يقضي اغتيالاً منذ بداية الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وبينما تتحدث إسرائيل أن محمد الضيف قائد كتائب القسام كان في مكان الهجوم وقد يكون قتل أو أصيب، تنفي حماس ذلك، بدون الإشارة إلى رافع سلامة ما يؤكد نجاح اغتياله كما أكدت مصادر بالحركة.

وبهذا الاغتيال يكون، فقد محمد الضيف، عددا من أبرز القادة والمساعدين له، ما يشير إلى نجاح جزئي حتى اللحظة لإسرائيل في إضعاف الهرم القيادي للقسام الذي تقول مصادر إنه لم يتأثر بأي اغتيالات لكن كل خسارة لها أهميتها ودورها في هذه المعركة.

ونستطلع في هذا التقرير أبرز الشخصيات التي نجحت إسرائيل أو حاولت اغتيالها من قادة المجلس العسكري الذي أسسه محمد الضيف بعد أن تولى قيادة كتائب القسام نهاية عام 2002 في أعقاب اغتيال القائد السابق للكتائب ومؤسسها صلاح شحادة.

في عام 2003، كان الضيف قد تلقى تفويضا من قيادة المستوى السياسي لحركة حماس، بتأسيس قوة عسكرية كبيرة، وفي ذاك الاجتماع كان يحضر الشيخ أحمد ياسين وقيادات أخرى بينهم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي الحالي للحركة، وعقد حينها الاجتماع في منزل القيادي في الحركة مروان أبو راس، وبعد وقت قصير من انتهائه تعرض المكان للقصف ليتبين أن الضيف قد نجا من محاولة اغتيال كانت يمكن أن تقضي على مشروع وضعه المستوي السياسي لـ "حماس" نصب عينيه، بتشكيل قوة عسكرية كبيرة.

وفقد الضيف منذ بدء تأسيس قوته العسكرية العديد من قيادات القسام، من أبرزهم أحمد الجعبري الذي اغتيل عام 2012، وكان يوصف بأنه "رئيس أركان المقاومة"، وكان يتمتع بعلاقات كبيرة داخل وخارج "حماس"، كما أنه الشخصية التي كانت مسؤولة عن التنسيق بين المستويين السياسي والعسكري في الحركة، وكان يعد نائبًا للضيف، كما أنه كان يتولى قيادة القسام في بعض الفترات التي كان يتغيب فيها "الضيف" عن قيادة الكتائب لأسباب صحية خاصة عند إصابته في عمليات اغتيال أو اختفائه لأسباب أمنية مختلفة.

وبعد اغتيال الجعبري، اختار الضيف ومجلسه العسكري، مروان عيسى نائبا لقائد كتائب القسام، كما اختاره ليمثل الكتائب في المكتب السياسي لـ "حماس"، قبل أن يتم اغتياله في هجوم جوي نفذته إسرائيل ضد نفق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بشهر مارس/ آذار الماضي، فيما لم تؤكد حماس مقتله.

وسبق ذلك أن اغتيل أيمن نوفل قائد لواء الوسطى في كتائب القسام، والذي يعد في السنوات العشر الأخيرة، بأنه من أكثر الشخصيات قربا لمحمد الضيف، خاصة وأنه تولى مسؤوليات كبيرة داخل القسام، منها "ركن الاستخبارات"، حيث أكدت حماس اغتياله في عملية استهدفته بمخيم البريج وسط القطاع، بتاريخ السابع عشر من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

كما اغتيل أحمد الغندور قائد لواء الشمال في كتائب القسام، والذي كان على علاقة شخصية بالضيف لسنوات طويلة، وكثيرا ما كانوا يتحركون سويا، وتربطهم علاقة عمل عسكري وميداني وكذلك شخصي، حتى أن الغندور هو من اختار الزوجة الثانية للضيف، وهي من عائلة عصفور من سكان مخيم جباليا، وقد قتلت واثنين من أبنائها في عملية اغتيال طالت الضيف في بناية سكنية بحي الشيخ رضوان في حرب عام 2014.

وباغتيال قائد لواء خانيونس في كتائب القسام، رافع سلامة، فإن إسرائيل بذلك تكون قضت أيضا على أحد أبرز المقربين من الضيف منذ سنوات طويلة، وكثيرا ما يتحركون ويتنقلون سويا ويديرون الكثير من الملفات معا، حيث أن سلامة يقطن في مخيم خان يونس الذي يعيش فيه الضيف وعائلته، وقد ظهرا سويا في صورة نشرتها إسرائيل بعد أن حصلت على مقطع فيديو من أحد مواقع كتائب القسام التي داهمتها خلال الحرب الحالية.

كما تعرض محمد شبانة قائد لواء رفح في كتائب القسام، وعزالدين الحداد قائد لواء غزة في الكتائب، لمحاولات اغتيال مماثلة، كما تعرض رائد سعد الذي تربطه هو الآخر علاقة مميزة وخاصة مع الضيف لسنوات طويلة، واعتقلا سويا لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في التسعينيات، لمحاولة اغتيال، ويبدو أن جميعهم نجوا من تلك المحاولات باعتراف من إسرائيل، وبدون تعليق من حماس.

بينما لا زال الشقيقان محمد ويحيى السنوار أبرز قادة القسام، و حماس، وهما من أكثر الشخصيات قربا للضيف منذ عقود، لا يعرف فيما إذا تعرضا لأي محاولات اغتيال فعلية خلال هذه الحرب، ويبقى مصيرهما مجهولا وسط تأكيدات من مصادر مختلفة أنهما على قيد الحياة.