هل يدخل الاقتصاد المصري مرحلة الخطر؟ الدولار يرتفع والضغوط تتزايد

تشهد مصر ضغوطًا اقتصادية متسارعة مع تسجيل الدولار مستويات قياسية جديدة أمام الجنيه، في ظل تداعيات الحرب الإقليمية بين إسرائيل وإيران، والتي ألقت بظلال ثقيلة على مصادر النقد الأجنبي وأعادت طرح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية.

تراجع العملة المحلية وتسارع الضغوط

واصل الجنيه المصري خسائره بوتيرة لافتة، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 53.6 جنيه في البنوك للمرة الأولى، قبل أن يقترب لاحقًا من مستوى 54.6 جنيهًا، في انعكاس مباشر لتزايد الطلب على العملة الأميركية وتراجع التدفقات الأجنبية.

ويرى محللون أن هذا التراجع لا يرتبط فقط بعامل واحد، بل يعكس تداخل عدة أزمات، أبرزها خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، وتراجع إيرادات القطاعات الحيوية مثل السياحة وقناة السويس، إلى جانب ارتفاع فاتورة الواردات، خصوصًا الطاقة.

وتشير التقديرات إلى أن الجنيه فقد نحو 15% من قيمته منذ اندلاع الحرب، ما يعزز المخاوف من استمرار الضغوط خلال الفترة المقبلة.

توقعات ممتدة لانخفاض الجنيه

في سياق التوقعات المستقبلية، ترجح مؤسسات دولية استمرار تراجع العملة المصرية على المدى المتوسط. ويرى مراقبون أن وصول الدولار إلى مستويات تتجاوز 60 جنيهًا خلال السنوات المقبلة لم يعد سيناريو مستبعدًا، في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية والاختلالات الهيكلية.

كما جرى خفض توقعات النمو الاقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم خلال العامين المقبلين، قبل أن تعاود التراجع تدريجيًا، ما يعكس حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي المرتبط بعوامل خارجية وداخلية في آن واحد.

قناة السويس في قلب العاصفة

تعد قناة السويس أحد أبرز المتضررين من التوترات الإقليمية، إذ تراجعت إيراداتها بشكل ملحوظ نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.

ويرى محللون أن الهجمات على خطوط الشحن دفعت شركات عالمية إلى تغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح، ما حرم مصر من مليارات الدولارات من عائدات العبور، في وقت تحتاج فيه البلاد بشدة إلى العملة الصعبة.

ومع اتساع رقعة التوتر بعد الحرب مع إيران، تتزايد المخاوف من استمرار هذا التراجع، بما يعمّق أزمة النقد الأجنبي.

صدمة الطاقة ووقف الغاز

بالتوازي مع أزمة القناة، تلقت مصر ضربة إضافية تمثلت في توقف إمدادات الغاز القادمة من إسرائيل، ما أجبر الحكومة على إعادة توجيه الموارد لتلبية الطلب المحلي.

ويرى مراقبون أن هذا التطور كشف هشاشة اعتماد مصر على مصادر الطاقة الخارجية، خاصة مع اضطرارها لتعليق صادرات الغاز المسال، وهو ما أدى إلى خسائر إضافية في الإيرادات الدولارية.

كما ساهم ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا في مضاعفة فاتورة الاستيراد، ما زاد الضغط على الموازنة العامة.

أعباء إضافية: اللاجئون والبنية التحتية

إلى جانب التحديات الاقتصادية المباشرة، تتحمل مصر أعباء متزايدة نتيجة استضافة ملايين اللاجئين من دول الجوار.

ويرى محللون أن هذه الضغوط تؤثر بشكل كبير على الخدمات الأساسية والبنية التحتية، في ظل محدودية الدعم الدولي، ما يضيف عبئًا ماليًا سنويًا يُقدّر بمليارات الدولارات.

إجراءات تقشفية وتغيرات في نمط الحياة

في مواجهة الأزمة، اتخذت الحكومة إجراءات تقشفية شملت رفع أسعار الوقود وتقليص استهلاك الطاقة، إلى جانب فرض إغلاق مبكر للمحال التجارية.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات، رغم ضرورتها من منظور مالي، قد تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة الضغوط على المشروعات الصغيرة، خاصة تلك التي تعتمد على العمل الليلي.

كما تعكس هذه الخطوات حجم الأزمة، إذ تسعى الحكومة لتقليل الاستهلاك في ظل ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الطاقة.

ضغوط على الأسواق والقطاع الزراعي

امتدت تداعيات الأزمة إلى الأسواق المحلية، حيث شهدت بعض السلع الزراعية تقلبات حادة في الأسعار.

ويرى محللون أن تراجع فرص التصدير بسبب اضطرابات التجارة العالمية أدى إلى انخفاض أسعار محاصيل مثل الثوم والبصل، في حين ارتفعت أسعار سلع أخرى مثل الطماطم نتيجة نقص المعروض.

ويعكس هذا التباين خللًا في توازن السوق، ما يضع ضغوطًا مزدوجة على المنتجين والمستهلكين.

أزمة السيولة والاعتماد على الخارج

تعاني مصر من تحديات متزايدة في توفير السيولة الدولارية، في ظل ارتفاع خدمة الدين وتراجع بعض مصادر العملة الصعبة.

ويرى مراقبون أن استمرار خروج رؤوس الأموال الأجنبية، إلى جانب احتمالات تأثر تحويلات العاملين في الخارج، قد يزيد من تعقيد المشهد، خاصة مع اعتماد الاقتصاد على هذه التدفقات لسد فجوة التمويل.

الخصخصة تحت المجهر الدولي

في موازاة ذلك، تواجه الحكومة انتقادات دولية بسبب تباطؤ برنامج الخصخصة، الذي يُنظر إليه كأداة رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص.

ويرى محللون أن عدم إحراز تقدم في هذا الملف يحد من قدرة الاقتصاد على جذب استثمارات جديدة، ويؤثر على خطط خفض الدين العام، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى إصلاحات هيكلية عميقة.

اقتصاد تحت اختبار الحرب

تكشف تداعيات الحرب الإقليمية عن هشاشة التوازنات الاقتصادية في مصر، حيث تتقاطع الضغوط الخارجية مع تحديات داخلية مزمنة.

ويرى مراقبون أن استمرار التوترات في المنطقة قد يدفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من الإجراءات الصعبة، وسط مساعٍ حكومية لاحتواء الأزمة، لكنها تبقى رهينة تطورات المشهد الجيوسياسي وأسعار الطاقة العالمية.