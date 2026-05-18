أعاد الهجوم الذي استهدف محيط محطة "براكة" النووية في الإمارات تسليط الضوء على حجم الانخراط الخليجي المتزايد في الحرب الدائرة مع إيران، وسط تحذيرات من انتقال المواجهة من مرحلة الدعم السياسي واللوجستي إلى الانخراط العسكري المباشر.

وأعلنت الإمارات أن طائرة مسيّرة استهدفت مولداً كهربائياً خارج النطاق الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، من دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على السلامة الإشعاعية، فيما وصفته أبوظبي بأنه “اعتداء إرهابي خطير”.

وفي أعقاب الهجوم، أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد سلسلة اتصالات مع وزراء خارجية قطر والسعودية والأردن والكويت ومصر والبحرين والمغرب، بحثت تداعيات الهجوم وسبل تنسيق المواقف الإقليمية.

وأكد الوزراء، وفق البيان الإماراتي، دعم “حق الإمارات المشروع في الرد”، محذرين من التداعيات الأمنية والبيئية لأي استهداف لمنشآت حساسة في الخليج.

"التلغراف": ضغوط أميركية لتوسيع الدور الإماراتي

بالتوازي مع ذلك، كشفت صحيفة The Daily Telegraph البريطانية أن دوائر مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشجع الإمارات على توسيع دورها العسكري في الحرب ضد إيران.

وبحسب الصحيفة، طُرحت داخل الإدارة الأميركية أفكار تتعلق بقيام الإمارات بخطوات ميدانية مباشرة ضد أهداف إيرانية في الخليج، بينها السيطرة على جزيرة “لاوان” الإيرانية، التي قيل إنها تعرضت سابقاً لضربات عسكرية سرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني أميركي سابق قوله للإماراتيين: “اذهبوا وخذوها”، في إشارة إلى تنفيذ عمليات بقوات إماراتية بدلاً من تدخل أميركي مباشر.

ويعكس هذا الطرح، بحسب تقديرات سياسية، رغبة داخل واشنطن في تقليل الكلفة الأميركية المباشرة للحرب، مقابل الدفع بحلفاء إقليميين نحو أدوار أكثر تقدماً في المواجهة مع طهران.

الإمارات بين الشراكة الأمنية والاستهداف الإيراني

وتشير التقارير إلى أن الإمارات باتت إحدى أكثر الدول الخليجية تعرضاً للهجمات الإيرانية منذ اندلاع الحرب، بعدما استهدفتها آلاف الصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الأشهر الأخيرة، في ظل اتهامات إيرانية لأبوظبي بالمشاركة في العمليات ضد طهران.

وفي المقابل، عززت الإمارات تعاونها الدفاعي مع إسرائيل والولايات المتحدة، بما يشمل أنظمة دفاع جوي وتنسيقاً أمنياً متزايداً، وسط حديث عن اتصالات وزيارات أمنية غير معلنة بين الجانبين.

وترى أوساط إسرائيلية وغربية أن الحرب سرعت من تشكل محور إقليمي جديد يضم واشنطن وتل أبيب وأبوظبي، مقابل محور تقوده إيران وحلفاؤها في المنطقة.

تصدع داخل الخليج وإعادة رسم التحالفات

لكن هذا التقارب الإماراتي الإسرائيلي الأميركي يتزامن مع اتساع الفجوات السياسية داخل الخليج نفسه، خصوصاً مع السعودية وقطر، اللتين تتبنيان مقاربة أكثر حذراً تجاه الانخراط المباشر في الحرب.

ووفق "التلغراف"، حاولت أبوظبي في بداية الحرب دفع الرياض والدوحة نحو المشاركة في عمليات مضادة ضد إيران، إلا أن المواقف الخليجية بقيت متباينة حيال التصعيد العسكري.

كما اعتُبر قرار الإمارات الانسحاب من منظمة OPEC مؤشراً إضافياً على إعادة تموضع سياسي واقتصادي يتجاوز البعد النفطي التقليدي.

وترى دوائر غربية أن الحرب تدفع المنطقة نحو إعادة تشكيل التحالفات بصورة غير مسبوقة منذ سنوات، مع انتقال بعض العواصم الخليجية من سياسة التوازن إلى الاصطفاف الواضح ضمن المحاور الإقليمية.

إيران: الهجمات على الإمارات “مؤامرة إسرائيلية أميركية”

في المقابل، ألمحت مصادر في الاستخبارات العسكرية الإيرانية إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تقفان خلف الهجمات التي استهدفت الإمارات، بهدف تحميل طهران المسؤولية وجرّ المنطقة إلى مواجهة أوسع.

واتهمت طهران ما وصفته بـ”المؤامرة الصهيونية الأميركية” بالسعي إلى توريط إيران إقليمياً بعد تعثر الحرب في تحقيق أهدافها، محذرة دول الخليج من “الوقوع في الفخ”.

كما شددت إيران على أن الإمارات أصبحت “شريكاً فعّالاً في العدوان”، بينما ردت أبوظبي بالتأكيد على احتفاظها بحق الرد على أي تهديد لأمنها وسيادتها.

الخليج أمام مرحلة أكثر خطورة

تشير التطورات الأخيرة إلى أن الحرب لم تعد محصورة بين إيران وإسرائيل أو الولايات المتحدة، بل بدأت تفرض نفسها بشكل مباشر على دول الخليج، سواء عبر الاستهداف العسكري أو إعادة رسم التحالفات السياسية والأمنية.

وفي إسرائيل والولايات المتحدة، يُنظر إلى الإمارات باعتبارها الشريك الخليجي الأكثر استعداداً للانخراط في ترتيبات ما بعد الحرب، بينما تخشى عواصم خليجية أخرى من أن يؤدي التصعيد إلى تحويل الخليج بأكمله إلى ساحة مواجهة مفتوحة.

ويرى مراقبون أن استهداف محيط محطة "براكة" النووية يحمل رسالة تتجاوز البعد الأمني المباشر، مفادها أن أي انخراط خليجي أوسع في الحرب قد يقابله نقل المواجهة إلى عمق البنية التحتية الحساسة في المنطقة.