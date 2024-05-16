خاص: باحثة مصرية .. "الجيش المصري كان كله من الأمازيغ" !

في هذا الحوار تقربنا الناشطة والباحثة الأمازيغية المصرية أماني الوشاحي، ممثلة مصر في كونجرس أمازيغ العالم، من تجربتها في الدفاع عن الثقافة الأمازيغية، عن وضع الأمازيغ في مصر، تاريخهم، حقوقهم، والقضايا التي تشغلهم في الوقت الراهن.

بداية أستاذة أماني الوشاحي، نود أن نتعرف عليكم؟

أنا مولودة في مدينة بورسعيد المصرية عام 1973 لأم مصرية وأب أمازيغي من أصل مغربي.. في بداية حياتي عملت بالصحافة، ثم تحولت العمل الحقوقي وتحديدا حقوق الأقليات باعتباري أنتمي لأقليتين (عرقية ودينية) وقد تشرفت بالانضمام إلى منظمة الكونجرس العالمي الأمازيغي CMA في تشرين ثاني/نوفمبر2011. كما أنني أيضا باحثة في التاريخ الأمازيغي وفي علم نقد النص المقدس، ولي العديد من الدراسات والأبحاث في هذين المجالين.

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الكثيرون لا يعرفون أن مصر فيها أمازيغ. منذ متى وأين يعيشون في مصر؟

تاريخيا جاء الأمازيغ لمصر خلال موجتين من الھجرة السلمية، الموجة الأولى كانت من حوالي 3 آلاف سنة تقريبا، في عهد الملك رمسيس III الذي أسكننا الصحراء الغربية المصرية لزراعتها مقابل نصف المحصول، وقبل ذلك التاريخ بسنوات قليلة كانت قد تعرضت تمازغا الشرقية (ليبيا حاليا) للجفاف والتصحر مما أدى لشبه مجاعة، فكان أجدادنا يقومون بالإغارة على صحراء مصر الغربية، وكانت وقتها أرضا خصبة مخصصة للزراعة، وعلى خلفية الجفاف والمجاعة كان أجدادنا يغيرون في موسم الحصاد لسرقة المحصول، فتعاطف معنا رمسيس III وعقد معنا الاتفاق السابق ذكره. وجاء الملوك من بعده ليستخدموا الأمازيغ كمرتزقة بالجيش المصري، حتى جاء عصر الأسرة ال21 كان الجيش المصري كله من الأمازيغ، حتى وزير الدفاع كان أمازيغي.

والموجة الثانية فجاءت مع جيش المعز لدين الله الفاطمي، رابع خلفاء الدولة العبيدية بالمغرب، المعز كان عربي، وكان شيعي إسماعيلي، والذي جاء إلى مصر وبرفقته 100 ألف جندي أمازيغي، كلھم شيعة إسماعيلية، تحت قيادة مملوك إيطالي اسمه "جوهر الصقلي" وھم الذين أسسوا مدينة القاهرة، وقاموا ببناء "الجامع الأزهر".

أما جغرافيا ينقسم امازيغ مصر إلى مجموعتين أساسيتين، مجموعة ناطقة وهم سكان واحة سيوة، وليس كل السيويين أمازيغ، تعداد الامازيغ في سيوة لا يتعدى 15 ألف، والباقي عرب وأفارقة، إضافة إلى العرق المصري الذي إستوطن سيوة حديثا. أما المجموعة الغير ناطقة فهم "الهوارة" الذين يسكنون قنا وسوهاج والقاهرة والإسكندرية وتعدادهم تقريبا 2 مليون ونطلق عليهم "أمازيغ الصعيد" للتمييز بينهم وبين قبيلة هوارة الجزائرية. توجد أيضا عدد من المجموعات الأمازيغية الصغيرة، بمحافظات الغربية وبني سويف والواحات البحرية، إضافة إلى عدد من العائلات المهاجرة حديثاً مثل عائلتي (الوشاحي) وعائلة الخطابي والغرياني والهلباوي، وأبناء الزواج المختلط بين المصريين والمغربيات.

Abdul rahman Ammar/i24NEWS

ماذا عن الأسماء الأمازيغية في مصر، هل هي ممنوعة كما هي الحال في بعض الدول؟ وھل تدرس اللغة الأمازيغية في المدارس؟

القانون المصري لا يمنع إطلاقا التسمي بأسماء تنتمي لأي ثقافة، سواء أمازيغية أو غيرھا، لأن المصري بطبعه غير مؤدلج - بإستثناء الإسلاميين - وبالتالي ستجد أسماء المصريين متنوعة وشاملة لجميع الثقافات. اللغات المحلية (القبطية النوبية الأمازيغية البجاوية الأرمنية) لا يتم تدريسھا في المدارس المصرية، حتى اللغة التاريخية (اللغة المصرية القديمة) أيضا لا تدرس في المدارس، ونحن لا نطالب بتدريس اللغات المحلية في المدارس، لأنھ يجب أن يكون نظام التعليم موحد لجميع المصريين، ولكن نطالب بتدريسھا في المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والتي نسميھا في مصر "قصور الثقافة".

ھل تسعون لدسترة الأمازيغية في الدستور المصري كما ھو الحال في الدستور المغربي؟

التعددية الثقافية تم ترسيمھا في المادة 50 بالدستور المصري فعليا في تعديلات 2014، ھذه المادة تعترف بجميع الثقافات المصرية وتعتبرھا جزءا من الحضارة المصرية، وتلتزم الدولة أيضا في ھذه المادة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم اللغات المحلية.

ماذا عن الأدب الأمازيغي في مصر؟ وھل لھم مساحة في وسائل الإعلام للتعبير عن أنفسھم؟

لا يوجد أدب أمازيغي في مصر لأنه لا يوجد أدباء أمازيغ أصلا. أما بالنسبة للأعمال الفنية فقد تناولت الدراما التليفزيونية حياة الأمازيغ مرتين، مسلسل "الضوء الشارد" عن الھوارة، ومسلسل "واحة الغروب" عن سيوة، وفي الحالتين كان تناولا سطحيا لم يعرض الحياة الثقافية. أما فيما يتعلق بوسائل الإعلام المصرية، فمعيار الظھور فيھا ليس طائفيا، بمعنى أنھ لا يتم منع طائفة معينة من الظھور والسماح لطائفة آخرى، الوضع ليس بھذا الشكل، لكن الظھور في الإعلام المصري حصريا للموالين للنظام، أيا كان عرقك أو ديانتك.

أتصور أن تجاربك في المجتمع المصري كامرأة مناضلة من أجل حقوق النساء بشكل عام والنساء الأمازيغيات بشكل خاص٬ ليست بالمهة السهلة؟

المجتمع المصري كان بخير حتى سبعينات القرن الماضي، حين تسلل إلى مصر الفكر السلفي الوھابي، ذلك الفكر الذي يحقر المرأة ويراھا مخلوق درجة ثانية، والحقيقة أنه لا توجد امرأة مصرية لم تتعرض للإيذاء المجتمعي الذكوري بشكل أو بآخر منذ سبعينات القرن الماضي وحتى اليوم، ورغم أن القوانين منصفة للمرأة إلا أن المجتمع على النقيض تماما من ذلك. وأنا شخصيا عانيت كثيرا ومازلت أعاني من الإيذاء المجتمعي الذكوري، إن أي امرأة تعيش في مجتمع ذكوري تتعرض للإيذاء بدون سبب فقط لمجرد أنھا امرأة، أما لو كانت امرأة ناجحة فتأكد تعيش مأساة مجتمعية بكل المقاييس، فما بالك كوني امرأة ناجحة. ومع إنحسار الوهابية في مصر بعد سقوط المشروع الوهابي بالسعودية، إلا أن هذا الفكر مازال منتشرا على المستوى الشعبي، لھذا أرى الحل من وجھة نظري يتلخص في نقطتين، النقطة ھي تأسيس منظومة تعليمية علمانية بعيدا عن أي توجھات دينية أو مذھبية أو حتى عرقية، مع ضرورة تدريس مادة حقوق الإنسان، والنقطة الثانية ھي الثورة الثقافية، لتغيير المفاھيم الخاطئة المترسخة في عقول المصريين.

Abdul rahman Ammar/i24NEWS

الكثير من الأمازيغ خصوصا في الحركة الثقافية الأمازيغية معروفون بالتقارب مع إسرائيل، فكيف تنظرون إلى ھذا الأمر ؟

على المستوى الشعبي لا يوجد عداء بين الأمازيغ وإسرائيل، لأنه لم يقع علينا أي ضرر منھم منذ تأسيس دولتھم وحتى الآن، فليس من المنطقي أن نعادي دولة لم تعادينا، كما أن ھناك أمازيغ في إسرائيل، وھناك أمازيغ يھود في المغرب، فليس من المعقول أن نعادي أشقاءنا بدون سبب.. وعلى مستوى الحركة الأمازيغية نحن نعتبر إسرائيل دولة صديقة، وندعم موقفھا الخاص بقضية الشرق الأوسط. أما عن أمازيغ مصر فمثلھم مثل غالبية المصريين متعاطفين مع الجانب الفلسطيني، وذلك نتيجة تأثرھم بالمناخ العام الذي يسير في ھذا الإتجاه.

لكن الحركة الأمازيغية تضم أمازيغ من جميع الدول المتواجدين فيھا ماعدا إسرائيل، نحن بالفعل ينقصنا المكون الأمازيغي الإسرائيلي، لھذا أنتھز ھذه الفرصة لأوجه نداء لأمازيغ إسرائيل، بالتواصل مع الحركة الأمازيغية في شمال أفريقيا، والانضمام إلينا، لمشاركتنا النضال من أجل ھويتنا.

السيدة أماني الوشاحي، تانميرت ( وتعني بالأمازيغي شكرا)