مناورات سياسية بين قيس وجورجيا حول الهجرة غير النظامية!

خلال حملتها الانتخابية خريف العام الماضي لمنصب رئاسة الوزراء في إيطاليا، وعدت جورجيا ميلوني بتخفيض كبير في عدد قوارب المهاجرين التي تصل إلى جزيرة لامبيدوزا وصقلية. لكن بعد وصولها إلى الحكم شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي وحتى الآن، لم تحقق ما وعدت به المواطنين الإيطاليين. ونظرًا لأن جزءًا من المهاجرين غير النظاميين ينطلقون من السواحل التونسية نحو إيطاليا، فإن جورجيا ميلوني تواصل مساعيها لتغيير الوضع. ولتحقيق ذلك، حلت الأربعاء الماضي ١٧ نيسان/أبريل وللمرة الرابعة بالعاصمة التونسية برفقة وفد رفيع المستوى.

AP Photo/Gregorio Borgia

حقوقيون ضد اتفاقيات مكافحة الهجرة غير النظامية

ورغم توقيع الطرفين الإيطالي والتونسي على ثلاث اتفاقيات، لدعم الميزانية العامة للدولة التونسية، وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وأخرى للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، إلا أن هذه الاتفاقيات توصف من قبل منظمات وجمعيات حقوقية تونسية وأوروبية مدافعة عن اللاجئين والمهاجرين بأنها "غطاء" لمساعي إيطاليا لكسب الحكومة التونسية إلى جانبها للتصدي للهجرة غير النظامية.

وتزامنا مع زيارة رئيسة الوزراء الإيطالي الى قصر قرطاج، تظاهر عشرات التونسيين أمام السفارة الإيطالية بتونس احتجاجًا على الزيارة الرابعة لميلوني للبلاد معتبرين أنها تسعى "لابتزاز تونس من أجل مزيد من تضييق الخناق على المهاجرين". كما ويتهم حقوقيون أوربيون إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى حرمان العديد من طالبي اللجوء من الوصول إلى الأراضي الأوروبية من خلال الاتفاقيات التي يبرمونها مع بلدان العبور.

تزايد عدد القوارب من تونس إلى إيطاليا

وفقًا لتقديرات أوروبية، يعيش في تونس حوالي 70 ألف مهاجر من 17 دولة أفريقية، غالبيتهم لاجئون سودانيون فروا من الحرب في بلدهم. وفي نهاية الأسبوع الماضي فقط، أوقفت زوارق دورية الحرس الوطني التي تم تسليمها من إيطاليا أكثر من 50 قاربًا على متنها أكثر من 1500 شخص بعد مغادرة الشواطئ المهجورة بالقرب من صفاقس. ومن المرجح أن يكون عدد القوارب التي غادرت بالفعل أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، مما أدى إلى وفات عدة مئات من المهاجرين في عرض المتوسط.

Slim Abid/ Tunisian Presidential Palace via AP

قيس سعيد "يناور" ميلوني !

وحاولت ميلوني كسب ود الرئيس التونسي حيث شكرته على ما وصفته "العمل الذي نقوم به معًا في مكافحة المتاجرين بالبشر". بيد أن قيس سعيّد صرح قبيل لقائه بجورجيا ميلوني، أن بلاده "لن تكون معبرًا ولا مستقرًا للمهاجرين غير النظاميين". وشدد الرئيس التونسي، في بيان رئاسي، على أن المهاجرين غير الشرعيين هم "ضحايا نظام اقتصادي عالمي، لم تكن تونس أحد أسبابه، بل إحدى ضحاياه".

رغم ذلك، يبرر بعض الخبراء الأوروبيين رفض الرئيس التونسي للعروض المقدمة من إيطاليا لسببين. السبب الأول يتمثل في ضعف المبالغ المالية المقدمة، حيث يعتبرون أنها غير كافية لمواجهة التحديات المتزايدة. كما يرون أن التلويح بعدم الاستعداد لتأدية دور شرطة الحدود قد يكون "مناورة سياسية" تهدف إلى الحصول على المزيد من الأموال. أما السبب الثاني، فيتجلى في محاولة الرئيس التونسي منع ربط الدعم المالي بالقيام بإصلاحات اقتصادية واحترام حرية الصحافة والتعبير، بالإضافة إلى تعزيز المؤسسات الدستورية، حيث يعتبرون أن ذلك يشكل تدخلاً في السيادة الوطنية ويفرض شروطًا تقييدية على السياسات الداخلية لتونس.

فشل كبح الهجرة له ثمن سياسي

من الواضح أن ماتيو سالفيني، وزير الداخلية السابق وعضو حزب الرابطة، هو أحد المستفيدين من "مناورات" الرئيس التونسي. خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية منذ عام 2018 وحتى عام 2019، انخفض عدد الأشخاص القادمين إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط. وإذا لم تنجح مساعي جورجيا ميلوني في تقليل عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس وبلدان شمال أفريقيا الأخرى، فمن المحتمل أن تزيد فرص ماتيو سالفيني للإطاحة بميلوني. ومنها يمكن فهم سياق الزيارة التي قامت بها جورجيا ميلوني إلى تونس على بعد أقل من شهرين على الانتخابات الأوروبية.