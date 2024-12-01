ايران فوجئت أيضا: هجوم فصائل المعارضة السورية يتقدم بسرعة

الهجوم المفباغت للتنظيم المتطرف السني الموالي للقاعدة "هيئة تحرير الشام" "جبهة النصرة سابقاً" يتقدم سريعاً فيما تنهار تشكيلات الجيش السوري بشار الأسد بوتيرة دراماتيكية . الهجوم، الذي بدأ يوم الأربعاء في مدينة حلب ، ووصل بالفعل إلى إدلب، يشق طريقه الآن أيضًا إلى منطقة حماة، في طريقه إلى حمص.

وبعد ساعات من بدء الهجوم على منطقة مطار حلب، أعلن فصائل المعارضة أمس أنهم سيطروا على المطار الدولي. وذكرت شبكة "الجزيرة" أن المعارضة السورية أعلنت عن عمليات عسكرية في محور حماة، بل وسيطروا على ست قرى. وذكرت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر بين فصائل المعارضة أن محافظة إدلب بأكملها أصبحت في الواقع تحت سيطرتهم.

وهو هجوم سريع للغاية تسبب حتى الآن في خسائر للجيش السوري ويهدد الوجود الإيراني في سوريا. وقال مصطفى عبد الجابر، أحد قيادات المعارضة، إن "التقدم السريع يعود إلى عدم وجود قوة كبيرة من المسلحين المدعومين من إيران". كما يعد هذا أكبر هجوم على الجيش السوري في منطقة حلب منذ عام 2020. وفي عام 2016، تم تحرير المدينة بمساعدة الإيرانيين والروس بعد معارك عنيفة استمرت بشكل متقطع لنحو أربع سنوات.

وسقط حتى الآن، بحسب مصادر محلية، أكثر من 330 قتيلاً، بينهم القيادي الإيراني الكبير الحاج هاشم، مستشار النظام، وأيضاً رئيس الفرع الأمني للجيش السوري في المنطقة أحمد علي. كما تم قصف القنصلية الإيرانية في حلب. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، الهجوم على القنصلية الإيرانية في المدينة، ووصف المتحدث باسم الوزارة الهجوم بأنه "اعتداء من عناصر إرهابية" على القنصلية، لكنه أضاف أن "القنصل العام وأعضاء البعثة الإيرانية القنصلية في حلب في حالة جيدة."

إن سيطرة المعارضة على مدينة حلب، ثاني أكبر وأهم مدينة في سوريا، لها أهمية كبيرة، كونها مركزاً صناعياً وأحد المراكز الاقتصادية في سوريا. وفي ظل التقدم، فمن المحتمل أن المسلحين يقتربون أيضاً من مصانع "سارس" التي كانت تستخدمها الجماعات المسلحة الإيرانية والسورية للبحث وتطوير الأسلحة، والتي يتم تطويرها بشكل أساسي ضد إسرائيل.

وتشير التقارير المحلية إلى أن فصائل المعارضة بدأوا التحرك على طول طريق جديد نحو حماة، بعد الاستيلاء على ست قرى في المنطقة. ونفى الجيش السوري هذا النبأ لكنه أقر بوجود معارك في محيط حلب وإدلب وأنه يستعد لهجوم مضاد على مراكز المحور الشمالي.

AAREF WATAD / AFP

وأعلن مقاتلو المعارضة، أمس، سيطرتهم على مدينة إدلب، بعد أن أعلنوا في وقت سابق سيطرتهم على منطقة حلب، مع فرض حظر التجوال على الأحياء والسيطرة على المطار. وبحسب تقارير محلية، فإن أكثر من 75% من أحياء المدينة خاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، الجماعة الجهادية السنية، كما تم فرض حظر التجوال على جزء كبير من الأحياء، فيما يدعو التنظيم الجهادي السني السكان عدم الخوف والبقاء في منازلهم.

وفي يوم الأربعاء، غزت فصائل المعارضة سلسلة من البلدات والقرى في محافظة حلب، التي كانت تسيطر عليها قوات الجيش السوري، وفي اليوم التالي، قصفت الطائرات السورية والروسية سلسلة من الأهداف في محافظة إدلب. وتشير تقارير أخرى إلى أن القوات الجوية الروسية والسورية تهاجم بشكل أساسي قوات "تحرير الشام" في حلب وإدلب، إلا أن فصائل المعارضة أطلقوا سراح مئة أسير وأسيرة من سجون حلب. كما هاجم الجيش السوري بالصواريخ مواقع في ريف إدلب الجنوبي.

وأعلنت فصائل المعارضة أنهم سيخضعون مدينة حلب وكذلك مدينة إدلب لحكم أبو محمد الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام، الذي دعا اليوم مقاتليه: "نحن نحرر الأراضي من سيطرة إيران" لنحكم سوريا ونقاتل من أجل مستقبلها، سنتصرف وفقا للإسلام”.

AP

وكما هو متوقع تمارس إيران ضغوطا كبيرة وتتهم من خلال خارجيتها إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف من وراء الخطة. ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم (الأحد)، إلى دمشق ويلتقي بالرئيس السوري الأسد الذي عاد أمس بعد زيارة لروسيا بدأت الخميس. وفي وقت سابق، نقل عراقجي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قلق إيران بشأن الهجمات التي بدأتها الفصائل المسلحة في سوريا، لكنه ادعى أن إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان زعزعة استقرار المنطقة.

وفي سوريا، تردد أن هجوم المعارضة ضد النظام السوري يجري بالتشاور مع تركيا أردوغان، التي يتهمها النظام السوري أيضاً بالمسؤولية عن ذلك، بسبب علاقات تركيا مع مختلف التنظيمات المتمردة والمعارضة، التي شاركت في المعارك ضد قوات الجش السوري في الماضي. ويأتي ذلك بعد عام من المحادثات بين الدول، التي حاول فيها الأتراك إقناع الأسد بالسماح بعودة اللاجئين السوريين من الأراضي التركية - دون جدوى.

من ناحية أخرى، يأتي الأكراد لمساعدة الأسد في محيط حلب، ورغم أنهم يوسعون حكمهم الذاتي في مواجهة تنظيمات المعارضة وسوريا، إلا أنهم يخدمون مصلحة الرئيس السوري في الوقت الحاضر، بالجهود لوقف الهجوم. وأفادت بعض التقارير بأن التنظيمات الكردية دخلت مواقع استراتيجية في حلب، والتي فر منها الجيش. وتجدر الإشارة إلى أن الأكراد يسعون إلى الاستقلال عن سوريا، لكنهم في الوقت نفسه يقاتلون ضد قوات المعارضة المتحالفين مع الأتراك الذين يكرهونهم، وتستفيد سوريا في الوقت نفسه من هذا الجهد.

وأفيد الليلة الماضية أيضًا عن دعم لفصائل المعارضة الذين خرجوا ضد الجيش السوري، أيضًا في منطقة درعا جنوب مرتفعات الجولان السورية وهروب الموالين للجيش السوري أيضًا من منطقة القنيطرة شمال مرتفعات الجولان. ويأتي الهجوم الدراماتيكي الذي شنته فصائل المعارضة في وقت خاص، مباشرة بعد وبالقرب من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، يوم الأربعاء. لقد أصبح الهجوم ممكناً الآن، بعد أن ضرب الجيش الإسرائيلي حزب الله، الذي، على عكس السنوات الأخيرة، غير قادر الآن على مساعدة الأسد.

ويبدو أن إيران التي حاولت إنقاذ حزب الله من الانهيار، حتى مع تخليها عن حماس وقطع الاتصال بين الساحة في غزة والساحة في لبنان، تواجه الآن انهياراً كبيراً للجيش السوري، وضرراً كبيراً في تشكيلاته. وبمواقع الجماعات المسلحة الموالية لإيران في شمال سوريا.