البند في خطة ترامب الذي قد يشجع حماس على الرفض - والجزء الكبير المفقود في الوثيقة

كثيرون تساءلوا خلال الأيام الأخيرة ماذا سيقول رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وماذا يتوقع أن يرد عليه. لكن الحقيقة هي أن الجواب على سؤال ما إذا كانت ستكون هناك صفقة - موجود في قطاع غزة وفي الدوحة، وليس في البيت الأبيض أو في إسرائيل.

صفقة ترامب تبدو كأنها حلم إسرائيلي - حماس ستفرج عن جميع المخطوفين في بداية الصفقة، والجيش الإسرائيلي لن ينسحب من قطاع غزة حتى دخول القوات الإسرائيلية إلى المنطقة، وحماس ستتخلى تمامًا عن سلاحها. "ما هي احتمالات أن توافق حماس على مثل هذه الشروط؟" تساءل الكثيرون.

لذا، فإن إجابة سؤال إمكانية التوصل إلى اتفاق حاليًا تعتمد على حماس. وقدّرت عدة مصادر تحدثنا إليها، بما في ذلك مسؤولون إسرائيليون كبار، أن حماس لن توافق على أي اتفاق دون جدول زمني واضح لانسحاب إسرائيلي كامل من غزة. وفي الوقت نفسه، أشاروا إلى أنه "من الصعب تصور موافقة حماس على إطلاق سراح المختطفين (الدفع نقدًا) مقابل انسحاب إسرائيلي (الدفع بالدين) قد يحدث في المستقبل".

من المهم التأكيد على أن المخطط لم يُذكر أي شيء عن حرية التحرك الإسرائيلية في حال تم رصد مخالفة. لا يوجد "نعم" ولكن أيضاً لا يوجد "لا"، وهو أمر من المفترض أن يدفع حماس للتساؤل حول هذه المسألة.

ومع ذلك، هناك جهة واحدة يمكنها ممارسة ضغط كبير على حماس كما لم يُمارس عليها من قبل - قطر.

كما ذُكر، قادة المنظمة الكبار يقيمون في عاصمتها الدوحة، وفي الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي بين الرئيس ترامب والقادة العرب، وعدت بأنها ستتمكن من جعل حماس تقول "نعم" لصفقة ستشمل إطلاق سراح جميع المختطفين ونزع السلاح.

المكافأة على "نعم" من حماس يمكن أن تكون مهمة فيما يسمى "المرحلة التي تلي الحرب". على سبيل المثال، في إعادة إعمار قطاع غزة - وهي مهمة ترغب مصر في توليها بنفسها.

إلى جانب القطريين، هناك ائتلاف واسع من الدول العربية والإسلامية التي تدعم الخطة، بل وأعلنت عنها رسمياً - من الإمارات حتى تركيا، قطر والسعودية. حتى إندونيسيا وباكستان دخلتا على الخط. هذه الحقائق تضع حماس في مواجهة 1 ضد 100.

لكن من المحتمل أن يتضمن الاتفاق بندًا واحدًا يشجع حماس على الرفض. هذا البند هو البند 17، الذي ينص على: "إذا رفضت حماس العرض، فسيستمر التنسيق والمساعدة في المناطق الخالية من الإرهاب، والتي ستُنقل من سيطرة الجيش الإسرائيلي إلى القوة الدولية". بمعنى آخر، حتى لو رفضت حماس العرض، فسيُطبق التنسيق في مناطق أخرى غير خاضعة لسيطرتها. في الواقع، يعني ذلك نقل الإدارة إلى دول عربية، وتدفق المساعدات، وتقييد قدرة إسرائيل على العمل في هذه المناطق بسبب الوجود الدولي، وستتمكن حماس من استعادة قوتها.

خلال السنة الأخيرة كانت هناك عدة لحظات حتى الوسطاء، مصر وقطر، اعتقدوا أن حماس ستقول "نعم" للصفقة. في النهاية، تبيّن أن هذه التقديرات كانت خاطئة. ومع ذلك، يعتقد كثيرون أن هذه المرة قد تكون النتيجة مختلفة. الآن، مرة أخرى، ينتظر العالم - للمرة لا أحد يعلم كم - ليرى ماذا ستقول حماس.