الإصلاحات الفلسطينية تمهّد لعودة السلطة إلى غزة

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قبل أيام مرسومًا رئاسيًا يقضي بأن من سيخلفه في حال تعذّر عليه أداء مهامه، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، هو حسين الشيخ، الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، والرجل الثاني في "الدولة الفلسطينية".

ورغم أن التعيين محدد لمدة تسعين يومًا قابلة للتمديد، إلا أن الخطوة تشير بوضوح إلى هوية خليفة عباس المحتمل، أي الشخص الأقرب إليه والأكثر ثقة لديه، حسين الشيخ.

تُعتبر هذه الخطوة إصلاحًا جوهريًا بعد أن طالبت دول عربية، وكذلك الولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، بأن يعيّن عباس نائبًا له، لضمان انتقال منظم للسلطة ومنع انزلاق النظام السياسي الفلسطيني إلى الفوضى.

في السابق، كان يُفترض أن يخلف عباس رئيسُ المجلس التشريعي عزيز الدويك، أحد أبرز قيادات حركة حماس، غير أن الرئيس الفلسطيني جرّد منذ سنوات البرلمان من صلاحياته باعتباره معاديًا للسلطة وتغلب عليه أغلبية حمساوية.

وبذلك يكون خليفة الرئيس القادم هو نائبه في منظمة التحرير، وهي بحد ذاته إصلاح جديد، إذ إن منصب نائب رئيس المنظمة استُحدث في نيسان/أبريل الماضي خصيصًا لتمكين الشيخ من تولّي هذا الدور مستقبلاً.

لكن هذه ليست الإصلاحات الوحيدة الجارية في رام الله، إذ وجّه أبو مازن مؤخرًا بإعداد دستور فلسطيني جديد يتماشى مع المرحلة الحالية، ومع الاعتراف المتزايد من الدول العربية وغيرها بـ"الدولة الفلسطينية". وقد عقدت لجنة الدستور عدة اجتماعات بالفعل، ويُنتظر أن تُستكمل صياغته قريبًا تمهيدًا لإجراء الانتخابات المقبلة، الهادفة إلى ضخ دماء جديدة في النظام السياسي ودفع مسار الإصلاحات قُدمًا.

الإصلاح الأبرز جاء استجابة لمطلب أميركي مباشر من نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي ويتكوف خلال لقائه مع حسين الشيخ قبل أشهر في السعودية، حيث أوضح أن إصلاح نظام دفع رواتب أسر السجناء الأمنيين هو شرط أساسي لتحسين العلاقات بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة.

ووفق مصادر في رام الله، فإن السلطة توقفت عن دفع "رواتب" مباشرة لنحو 1600 عائلة من أسر المدانين بعمليات مسلحة، وأصبحت تقدم لهم دعمًا ماليًا على شكل "نقاط استحقاق اجتماعي" مشابهة لنظام التأمين الوطني في إسرائيل — أي أموال نعم، ولكن ليست رواتب.

كذلك التزم عباس بإصلاحات هيكلية في أجهزة الأمن الفلسطينية، حيث أُحيل عدد من كبار الضباط إلى التقاعد، وتعمل السلطة حاليًا على دمج الأجهزة الأمنية المختلفة ضمن هيكل موحّد.

كما يجري التحضير لسلسلة إصلاحات إدارية تهدف إلى مكافحة الفساد والمحسوبية وتعزيز الشفافية، بعد أن قدّم الاتحاد الأوروبي للسلطة قائمة بالمؤسسات المدنية والأمنية التي تتطلب إصلاحًا جذريًا.

وتكتسب هذه الإصلاحات أهمية خاصة في ظل الموقف السعودي والإماراتي الرافض لاستئناف الدعم المالي للسلطة في الوضع الحالي، فضلاً عن أن واشنطن لن تعيد فتح مكاتب منظمة التحرير في العاصمة الأميركية ولن تستأنف تحويل الأموال ما دامت ظاهرة الفساد مستمرة وما دامت تُدفع رواتب للسجناء ومرتكبي الهجمات المسلحة .

غير أن الهدف الأوسع لهذه الإصلاحات، بحسب مصادر في رام الله، هو تهيئة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، استجابة لشروط الولايات المتحدة ودول أخرى ترى أن دخول السلطة إلى غزة يجب أن يمر عبر عملية إصلاح عميقة وشاملة.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال بوضوح: إن السلطة الفلسطينية لن تكون ذات صلة بمستقبل غزة إلا بعد تنفيذ إصلاحات حقيقية وجوهرية.