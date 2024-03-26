تحليل :الانتخابات المحلية .. آخر المعارك في مسيرة اردوغان

تمثل نتائج الانتخابات المحلية في تركيا والتي تجري بعد أيام نقطة تحول رئيسية في مسار الديمقراطية التركية، وتعد اختبارًا لجماهيرية الأحزاب الكبرى ومؤشرًا على الاتجاه الذي قد تأخذه تركيا في المستقبل. ومن أبرز التحديات أم المتنافسين ستكون كيفية التعامل مع قضايا الاقتصاد المتقلب، والتحديات الأمنية والقلق المتزايد حول البنية التحتية واستعداد تركيا لزلزال محتمل في إسطنبول.

AP Photo/Francisco Seco

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بتخليص إسطنبول من حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في الانتخابات المحلية المقبلة، مشددا على أن إسطنبول ستجتمع بـ"مرادها"، في إشارة إلى مراد كوروم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتناول أردوغان أمام أنصاره، الذين بلغ عددهم نحو 650 ألف شخص، فترة رئاسته لبلدية إسطنبول عام 1994، مشيرا إلى أنهم خلصوا اسطنبول من الأزمات التي تعاني منها.

ووصف أردوغان حال إسطنبول قديما بأنها كانت مليئة بالحفر والطين والنفايات، مضيفا: "تولى السيد أكرم منصبه بعدنا. عادت الأوضاع ذاتها ثانية: مرة أخرى، القمامة، ومرة أخرى الحفرة، ومرة أخرى الطين".

آخر معارك اردوغان

تصريح أردوغان "المفاجيء" في وقت سابق منتصف هذا الشهر؛ بأن الانتخابات المحلية هي الأخيرة التي سيخوضها – في إشارة إلى أنه لن يترشح للرئاسة مرّة أخرى بعد انتهاء ولايته في عام 2028 حاول مسؤولون في حزبه التخفيف من آثارها ومنهم بكير بوزداغ نائب رئيس البرلمان والذي ألمح إلى إمكانية إجراء انتخابات عامة مبكرة قبل انتهاء ولاية أردوغان لإفساح المجال أمامه للترشح مرّة أخرى.

ولعل الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع تصاعد الجدل حول مستقبل زعامة أردوغان، قبل ساعات من أجراء الانتخابات المحلية يعطي لنا لمحة عن الانعكاسات الكبيرة المحتملة لنتائجها على السياسة الداخلية، فهي بمثابة مرآة للتحولات العميقة في النسيج السياسي والاجتماعي للبلاد. وباروميتر يقيس درجة حرارة الأجواء السياسية العامة، وما يمكن أن تشهده الساحة السياسية التركية من تغييرات.

AP Photo/Francisco Seco

مطالبة بالتراجع

وطالب زعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهتشلي، حليفه أردوغان بالتراجع عن تصريحه الذي كشف فيه أن الانتخابات المحلية ستكون "الأخيرة" في مسيرته السياسية. قائلا: "لا يمكنك المغادرة، لا يمكنك ترك الأمة التركية، نحن في تحالف الجمهور، معك". وتابع موجها حديثه لأردوغان: "نريد أن نراك كزعيم منقذ للقرن الجديد"،

وجاءت تصريحات أردوغان خلال كلمة له ضمن اجتماع "وقف شباب تركيا، قائلا: "أواصل عملي دون توقف. نحن حرفيا نركض دون أن نتنفس. لأن هذا هو النهائي بالنسبة لي".

وأضاف أنه "بموجب السلطة التي يمنحها القانون، فإن هذه الانتخابات هي الأخيرة لي، ولكن النتيجة ستكون نقل الأمانة لإخواني الذين سيأتون من بعدي. ولهذا السبب يتعين علينا أن نجري استعداداتنا وفقًا لذلك ونتخذ الخطوات وفقًا لذلك".

AP Photo/Emrah Gurel

زعامة إسطنبول

كانت القسطنطينية واصبحت اسطنبول، فهي أكبر مدن تركيا من حيث عدد السكان والثقل السياسي. "من يحكم إسطنبول يحكم تركيا" عبارة خالدة للرئيس اردوغان تلخص لنا المعركة على المدينة وعلى مستقبل تركيا وهو الأكثر أهمية في هذا السباق، فبعد صراع الانتخابات الرئاسية التي شهدت منافسة قوية، وانتهى بفوز اردوغان بنسبة تجاوزت 52% من أصوات الناخبين. ونجح حزبه العدالة والتنمية الحاكم، في تعزيز مكانته البرلمانية بالفوز بـ268 مقعدًا من إجمالي 600 مقعد في البرلمان، يدخل اردوغان الاختبار مجددا، وربما للمرة الأخيرة عبر الانتخابات المحلية.

ويسعى رئيس البلدية الحالي أكرم إمام أوغلو للبقاء في منصبه، ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري ويُعتبر أوغلو شخصية بارزة في السياسة التركية، وفوزه في هذه الانتخابات قد يؤثر على مستقبله السياسي، ويعزز مكانة حزب الشعب الجمهوري كما أن خسارته قد تؤثر على توجهات الحزب وزعامته ومستقبله.

ويرى مراقبون أن إمام أوغلو هو أهم عنصر في هذه الانتخابات، لأن نجاحه في البقاء بمنصبه، يُعزز من تأثيره كزعيم الظل لحزب "الشعب الجمهوري" ومن شأنه دعم طموحاته للترشح عن الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2028.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجه بيرك إيسن أن استعادة زعامة اسطنبول أمر في غاية الأهمية بالنسبة لأردوغان وذلك لأنها مدينته وكان رئيس بلديتها، كما أنها المدينة الكبيرة وذات موارد بلدية هائلة، تقدم الخدمات لنحو 16 مليون مواطن، منهم 11 مليون ناخب سيحددون خياراتهم الانتخابية بناءا على شكل ونوعية هذه الخدمات التي يتلقونها.

AP Photo/Francisco Seco

انتخابات بدون تحالفات

يتنافس في هذه الانتخابات 36 حزبا سياسيا دون وجود أية تحالفات بينهم على عكس الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، وعلى رأس الأحزاب يأتي حزب العدالة والتنمية الحاكم يليه الشعب الجمهوري المعارض، وحزب الجيد، وحزب الحركة القومية (حليف أردوغان)، الشعوب الديمقراطي الكردي.

ويرى مراقبون أن سعي أردوغان لاسترجاع بلدية إسطنبول من "الشعب الجمهوري" المعارض، قد يصطدم بحليفه السابق فاتح أربكان الذي يخوض الانتخابات بمفرده، وهو الأمر الذي قد يتسبب في توجه مجموعات من الناخبين المحافظين إلى "الرفاه من جديد"، كبديل عن "العدالة والتنمية".

وبالنسبة لحزب "الجيد"، فهي المرة الأولى للحزب منذ تأسيسه التي يخوض فيها استحقاق انتخابي بشكل مستقل عن حليفه القديم حزب "الشعب الجمهوري"، لذا فإن انتخابات 31 مارس/آذار ستُشكل اختبارًا لمدى قدرة زعيمته ميرال أكشينار على إظهار أن حزبها قادر على الاحتفاظ بوضعه كثاني أكبر حزب معارض دون الاعتماد على أحزاب أخرى.

وفي حال نجاح حزب الجيد في اثبات وجوده بالانتخابات المحلية، فإن اكشنار ستُعزز وضع حزبها في المعادلة السياسية الداخلية كبديل ثالث وستُصبح طرفًا وازنًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعيدا عن الثنائية التقليدية المتمثلة بحزبي "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري".

وفي المقابل فإن فشل حزب "الجيد" في الحفاظ على مكانته التصويتية في هذه المعركة سيؤدي إلى تغيير كبير في بنيته القيادية ومستوى قاعدته الشعبية، وهو مايشكل تهديدا وجوديا له، ويؤثر بالضرورة على تشكيل الحالة القومية في الحياة السياسية التركية.

كوروم يهاجم اوغلو

في ساحة مطار اتاتورك، وبحضور قرابة نصف مليون من أنصار العدالة والتنمية، الاحد، بصحبة اردوغان، هاجم كوروم منافسه إمام أوغلو وحزب الشعب الجمهوري، قائلا: بينما كنتم تقومون بحملتكم الانتخابية بميزانية البلدية، كنا نمسك بأيدي ضحايا الكارثة في شوارع إيلازيغ وملاطية (ولايتان تركيتان). وبينما كنتم تعقدون اجتماعات خلف الأبواب للإطاحة بزعيمكم (كمال كليتشدار أوغلو)، كنا نستثمر بـ 365 مليار ليرة بإسطنبول.

ووصف يوم الاقتراع بيوم الحساب: "هذا الشعب سيحاسب الذي نسوه عن سنواته الضائعة عبر صناديق الاقتراع. يوم صناديق الاقتراع هو يوم الحساب. سيأتي صندوق الاقتراع يوم 31 مارس وستتم تصفية الحسابات"، وأضاف: "تعالوا في 31 مارس لنكن إلى جانب مستقبل إسطنبول. كل صوت هو بذرة. إذا خُدم ازدهرت، وإذا بذلت صارت غرسة، وإذا كوفئت أصبحت غابة. صوّتوا لمدينتكم لتجد إسطنبول الخدمة والسلام والسعادة"، حسب تعبيره.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية في 31 من آذار/مارس الجاري، وتشمل 81 ولاية، حيث يتوجه قرابة 61 مليون ناخب لصناديق الاقتراع لاختيار رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية ومخاتير القرى والأحياء. وتركز أجندة الأحزاب على قضايا الاقتصاد فهي الشغل الشاغل للمواطن التركي، إضافة إلى المنافسة على تقديم الخدمات وتحسين البنية التحتية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، كما تلقي بعض الملفات الإقليمية بظلالها على هذه الانتخابات كقضية اللاجئين وتطبيع العلاقات مع النظام السوري.