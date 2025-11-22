بعد شهرين من تفجّر ظاهرة التهريب من الحدود مع مصر - التي كشفت مدى سهولة نقل كميات تجارية من أسلحة عالية الجودة إلى دولة إسرائيل دون عوائق، قاموا في غرفة العمليات المركزية للفرقة 80، كما في كل أسبوع، بتلخيص معطيات التهريب الأسبوعية - وتم نقل رقم لا يُصدق إلى القيادة: 46 عملية تهريب في أسبوع واحد.

لا تقلقوا، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. ولكن مهما كان الأمر صعب التصديق، فقد احتفلت الحدود المصرية بالفعل بهذا النجاح الباهر. فبينما كل شيء نسبي في الحياة، كان يُسجل حتى قبل شهر 153 طائرة مسيرة أسبوعيًا. تحمل كل منها عشرات الكيلوغرامات من الأسلحة عالية الجودة التي لا يمكن تهريبها برًا، ومخدرات بحجم كارتل مكسيكي، وحتى حيوانات استوائية.

قبل ذلك، علامة نجمة صغيرة: لا يحصي جيش الدفاع الإسرائيلي إلا ما يكتشفه ويصنفه كطائرة مسيرة. ماذا عن تلك التي يفشل في اكتشافها؟ الافتراض العملي هو وجود بعضها. لكن لا أحد يعرف كيفية تقدير أبعادها.

ولكن الآن، وبينما يبلغ متوسط ​​عدد الطائرات المهربة يوميًا طائرة ونصف، فقد حان الوقت للتفاخر بالإنجازات العظيمة. تم نقل الصحفيين بسرعة إلى الحدود المصرية وبدأوا بإحاطة إعلامية حول المفهوم الجديد الذي غيّر الواقع: "لو كانوا في الخمسينيات قد حاربوا البعوض بدلًا من تجفيف المستنقعات، لكانوا ما زالوا يحاربون البعوض اليوم. نحن نفضل تجفيف المستنقعات"، هذا ما أعلنه ضابط كبير، ونفذ الخطة على قدم واحدة. أخيرًا. تجفيف المستنقعات قيمة صهيونية أساسية تعيد القادة إلى جذورهم.

وبالفعل، أضاف سلاح الجو الإسرائيلي بالفعل أدوات لكشف الطائرات المسيرة والتحكم فيها واعتراضها، مما أدى إلى انخفاض كبير في عدد البعوض. ولكن هل يحل هذا المشكلة؟

هكذا تعمل شبكة التهريب

سلسلة طويلة ومعقدة بين طرفي السياج المصري.

تبدأ العملية بشراء طائرات بدون طيار، والتي تأتي دائمًا من الجانب الإسرائيلي. في مصر، يُحظر شراء هذه الطائرات قانونًا. يا له من أمر مريح! لا داعي للخوض في تفاصيل القانون المصري الذي يفرض قيودا على شراء الأسلحة.

يُجهّز البدو في عائلات مُشتتة - بعضهم على الجانب الإسرائيلي وبعضهم على الجانب المصري - عملية النقل. يختارون نقطة حدودية (على بُعد حوالي كيلومترين من الجانب المصري، وحوالي 9 كيلومترات من الجانب الإسرائيلي)..

يُطلق المُهرب الإسرائيلي، حامل الهوية الزرقاء، الطائرة بدون طيار في الجو ويُقلّها إلى الجانب المصري. هناك، تنتظر الأسلحة القادمة من سيناء أو حماس أو إيران أو السودان. لن يواجه أحد المُهرب على الجانب المصري، وفي غضون دقائق قليلة، تكون الطائرة في طريقها عائدة إلى إسرائيل..

يستلم المهرب الإسرائيلي الطائرة المسيرة، ويضعها في صندوق شاحنته الصغيرة، ويغطيها ببطانية، ثم ينطلق. أسلحة بقيمة نصف مليون شيكل تنتظر تفريغها. أحيانًا يكون هناك مشترٍ داخل الأراضي الإسرائيلية ينتظر الشحنة.

وما هذا العبث؟

- حدود الدولة - تحت مسؤولية الجيش الإسرائيلي

- المهربون - تحت مسؤولية الشرطة

- نشاطهم الأمني - تحت مسؤولية الشاباك

- القبض على المهربين - تحت مسؤولية حرس الحدود

نعم، الحدود المصرية مسؤولية المصريين أيضًا. في إسرائيل، يفضلون ببساطة تسميتها "الحدود الغربية" حفاظًا على التواصل مع شريكهم، الذي يعلم جيدًا ما يحدث على حدودهم.

27A

الجيش الإسرائيلي الصغير - لا يعرف كيف يحمي الحدود

طرق الجيش الإسرائيلي على الطاولات ووصل إلى وزير الأمن، الذي أمر: سأعلن منطقة عسكرية مغلقة على الحدود المصرية. إذا دخل المهرّب المنطقة العسكرية، فسيتسلم قائد اللواء الأدوات اللازمة للتعامل مع الظاهرة بنفسه. ماذا عن الشرطة، التي يمكنها القضاء على الظاهرة حتى داخل حدود البلاد؟ الأمر غير واضح. لكنهم، مرة أخرى، يسلبونها صلاحيات ويفضلون نقلها إلى الجيش الإسرائيلي. لم يعد هذا الجيش الكبير الذي يُناور في غزة ولبنان، بل الجيش الصغير المُتمركز لحماية الحدود المصرية.

من المفترض إنشاء مركز قيادة يضم جميع الأجهزة الأمنية في بئر السبع للمساعدة في التعامل مع الظاهرة، لكن لا أحد سيقوده. في قرار وزير الأمن، لا يوجد أي مسؤول يعمل على استيعاب الحدث وقيادة حملة تجفيف مستنقعات الأسلحة في الجنوب. ولو تم تعيينه لكان ربما قد كشف للمؤسسة الأمنية أنهم ليسوا على الحدود إطلاقا، بل في الشتات.

الدولة ترفض تعيين مسؤول.

بالعودة إلى الاحتفالات: بعد إدراكنا أننا لم نصل إلا إلى نصف قرن من التهريب أسبوعيًا، قرروا تعيين ضابط كبير للإجابة على أسئلة الصحفيين. وأخيرًا، شخص قادر على نقل الواقع إلى السكان. لكن الجيش الإسرائيلي اختار بعد ذلك قائد كتيبة ليتولى المسؤولية. لم يكن رفيع المستوى بما يكفي ليكون ذا سلطة، ولا محليًا بما يكفي لنقل الصورة الكاملة للوضع.

وربما هذه هي القصة كاملة. لن ينظر أحدٌ في أعين السكان. مشروعٌ ترعاه الدولة يطلب العفو منهم بعد أشهرٍ صرخوا فيها وهزّوا البلاد رغم الإنكار، ويعدهم بالإنصات إليهم.