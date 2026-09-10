إغلاق القوائم للكنيست السادس والعشرين ليس مجرد نقطة زمنية تقنية في جدول الانتخابات، بل هو صورة أشعة دقيقة للمجتمع الإسرائيلي وللنظام السياسي في هذا الوقت. من يفحص الأسماء التي قُدمت للجنة الانتخابات المركزية سيكتشف كنيست على وشك أن تغيّر وجهها بشكل دراماتيكي، مع توقع تغيّر حوالي نصف أعضاء الكنيست، ولكن الأهم من ذلك سيكتشف تغييراً عميقاً في صورة القيادة التي تتقدم لطلب ثقة الجمهور.

أبرز ما يلفت الانتباه في القوائم الحالية هو الغياب التام لـ"نجوم" لامعين. عصر إسقاط الجنرالات البارزين، أو الشخصيات الإعلامية الرائدة، أو رؤساء البلديات الشعبيين إلى قمة الأحزاب قد انتهى. هذه الظاهرة تُحدث تحولًا كبيرًا خاصة في حركة الليكود، التي بقيت لأول مرة دون شخصية أمنية بارزة في الصف الأمامي.

غياب "خبراء الأمن" ليس صدفة، وهو يعكس أيضًا نظام الأماكن المضمونة الذي وضعه رئيس الحكومة نتنياهو، والذي كانت أولوياته واضحة تمامًا: الولاء غير المشروط. المثال الأبرز على ذلك هو إبعاد تالي غوتليب من القائمة، ليس لأنها شخصية مثيرة للجدل أو بسبب أسلوبها الحاد، بل فقط لأنها لم تُعتبر جزءًا من المنظومة المنضبطة والوفية التي سعت قيادة الحزب إلى ضمانها.

يحلّ محل النجوم والصفقات السياسية القديمة موجة جديدة من القيادة النباتية والطبيعية، التي وُلدت من رحم الانكسار الكبير في السابع من أكتوبر.

جميع القوائم تعرض تمثيلاً غير مسبوق لشخصيات نشأت من الميدان ومن واقع الفقدان: مقاتلون، جنود احتياط خلعوا زيهم العسكري، أفراد عائلات مختطفين وقتلى، وجَرْحى معارك. هؤلاء ليسوا تعيينات رمزية أخرى، بل أشخاص دخلوا الحياة العامة بدافع داخلي وبمسؤولية وطنية نتيجة الحرب.

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الكنيست السادس والعشرون سيكون مختلفاً عن كل ما عرفناه. فهو أقل بريقاً، وأقل اعتماداً على أسماء معروفة من الماضي، ويمثل بشكل مباشر أكثر واقع إسرائيل الدامي والحازم في السنوات الأخيرة.