الهجوم الإيراني المتوقع يضع التحالف الدفاعي بين إسرائيل ودول عربية أمام اختبار جديد

ذروة من التأهب في الشرق الأوسط استعدادا للهجوم الإيراني المتوقع أن يكون بمشاركة أذرعها :حزب اللهن سوريا، العراق واليمن. ومرة أخرى، تقوم الولايات المتحدة بتجنيد دول المنطقة للمساعدة في جهود وقف الهجوم. ورغم الانتقادات المتزايدة ضد إسرائيل بسبب استمرار الحرب في غزة، ومن المتوقع أن يستجيبوا لهذا التحدي.

ويقول الصحفي والمعلق البحريني عبد الله الجنيد في حديث مع i24NEWS "نحن مسؤولون عن أمن بلادنا، ما يحدث في المنطقة ثانوي. وسنبذل كل جهدنا لمواجهة أي تهديد". وأضاف أيضًا أنه "من المهم أن تتقدم المنطقة درجة وتقدم رسالة جماعية واحدة، بمجرد القيام بذلك - سننقل الرسالة الصحيحة إلى إيران".

والاتصالات التي يديرها الأمريكيون هي من بين اتصالات أخرى مع البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر. وفي الهجوم الإيراني في أبريل/نيسان، شارك الأردن رسمياً في اعتراض جزء الصواريخ والطائرات المسيرة لإيرانية، وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد نقلت دول أخرى في المنطقة معلومات استخباراتية سراً، وشاركت المعلومات من راداراتها وفتحوا المجال الجوي أمام الطائرات المقاتلة الأمريكية. وتخشى الدول العربية التصعيد، لكنها ملتزمة تجاه الولايات المتحدة إلى حد كبير، كما ترى في توحيد القوى ضد إيران كمصلحة إقليمية وشخصية.

كسينيا سفيتلوفا، الرئيس التنفيذي لجمعية ROPES للتعاون الإقليمي: "هذا أكثر بكثير من مجرد حماية إسرائيل أو مساعدة الولايات المتحدة. إنه اختبار للأدوات بالنسبة للمملكة العربية السعودية".

وفي الوقت نفسه، شارك الأردن بعمق في المحادثات التي سبقت الهجوم. لقد عاد وزير خارجيتها من زيارة نادرة إلى إيران، ويعقد الملك عبد الله أيضاً محادثات مع رئيس الولايات المتحدة ورئيس فرنسا - ويسير على خط رفيع بين نية اعتراض الصواريخ الإيرانية مرة أخرى والخوف من أن يتحول الأردن الى ساحة حرب..

ويحدد داود كتاب، وهو صحفي فلسطيني يعيش في الأردن، هذه الادعاءات موضحاً: "الملك عبد الله يتمتع بعلاقات ممتازة مع بايدن وماكرون. إنهما يعملان بجد لمنع التصعيد - يمكن استخدام القواعد الأمريكية، لكن الأردن لا يحب ذلك. إنها قضية حساسة للغاية. " وفي ظل التهديدات التي ترسلها إيران تجاه الدول التي ستساعد إسرائيل -الأردن بين المطرقة والسندان ويوضح ذلك- هذا مجالها الجوي وهي لن تسمح بتحرك الصواريخ في مجالها. "الأردن لا يحب استغلال مجاله الجوي. من جانب سياسي، هذا ليس في صالح البلاد. لكن إذا اخترقت الصواريخ المجال الجوي - فسوف يتغير الوضع". وتضيف سفيتلوفا: "إن قدرة الإيرانيين على إلحاق الضرر بالأردنيين كبيرة، فالإيرانيون يستخدمون قدرات تجار المخدرات والتهريب عبر الأردن إلى إسرائيل".

بعد اتفاقيات إبراهيم مع البحرين والإمارات العربية المتحدة، انتقلت إسرائيل لتكون تحت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، المعروف باسم CENTCOM، والذي يوحد أيضًا دول الشرق الأوسط. على الرغم من أن التحالف الدفاعي المعني بعيد عن التحقق ، إلا أنه اختبر في نيسان/أبريل. لكن الجنيد وكتاب يشددان على أن ما يمكن أن يحول التعاون الأمني العرضي إلى تحالف أقوى يرتبط مع القضية الفلسطينية.

الجنيد: "إذا كانت إسرائيل تريد مواصلة الحوار مع جيرانها، فلماذا لا تتحمل المسؤولية عن قضايا مثل القضية الإسرائيلية الفلسطينية؟ نحن بحاجة إلى التعامل معها بشكل صحيح. مبادرة عربية فلسطينية، على سبيل المثال، ولا سياسي يأخذ الأمر على محمل الجد. وكل سياسي إسرائيلي يتعهد بالتطبيع مع السعودية، هذا لن يحدث بدون تسوية القضية الفلسطينية". كتاب: "الحل الأفضل هو وقف إطلاق النار في غزة. رجل مجنون يرمي حجراً على الحائط. دعونا نأمل أن يتوقف الرجل الحكيم عن الجنون".

ولكن إلى جانب كل شيء، يؤكد الجنيد أيضًا أن من مصلحة إيران أولاً وقبل كل شيء جر إسرائيل إلى حرب إقليمية. "يمكن الطلب من حزب الله تصعيد الوضع إلى ما هو أبعد من ذلك - من خلال إجبار إسرائيل على الغزو. الأمر متروك لإسرائيل الآن. التقييم من خلال امكانية الأهداف الإستراتيجية. لكن لن يحدث شيء قبل حل القضية الفلسطينية، ونحن بحاجة إلى وضع أفضل بكثير في الشرق الأوسط."