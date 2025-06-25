الفشل والجهود للإصلاح: بعد يوم من وقف إطلاق النار - ايران بدأت باستخلاص الدروس

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بعد يوم من وقف إطلاق النار وانتهاء العملية الإسرائيلية في ايران، بدأت إيران بالفعل استخلاص الدروس من "حرب الاثني عشر يومًا". وقد شرع جهاز الاستخبارات الإيراني في بذل جهود حثيثة لرصد جميع الثغرات الاستخباراتية الخطيرة لسدها، بما في ذلك النظام السيبراني الذي فشل في مواجهة الهجوم على أحد أكبر بنوك البلاد.

في إيران، تُصدر تصريحات أولية حول الحاجة إلى قوة جوية فعّالة، وخاصة طائرات الشبح، بعد الهجوم الإسرائيلي على منظومة الصواريخ الإيرانية. كما تبرز الحاجة إلى أنظمة دفاع جوي أخرى لتحل محل تلك التي تضررت.

تُدرك الجمهورية الإسلامية جيدًا أن فيلق القدس، القوات الخاصة التابعة للحرس الثوري، لم يُنجز مهمته على أكمل وجه، وخاصة حزب الله، الذي لم يتصرف حتى الآن لصالح راعيه الإيراني.

الفهم هو أن قدرة الردع الإيرانية، وكذلك قدرتها على التحذير، لم تعمل، وأنها تضررت بشدة في العمليات الدفاعية، وإلى حد ما في العمليات الهجومية. كما أن نظام الطوارئ الإيراني وأنظمة الأمن الشخصي بحاجة إلى تحسينات كبيرة، وفقًا لما يتضح من الخطاب الرسمي.

يُفهم في إيران أنه بينما وقفت الولايات المتحدة وإسرائيل جنبًا إلى جنب في تحالف دفاعي استراتيجي عمليًا، اضطرت الجمهورية إلى الوقوف وحيدة، ولم تتلقَّ سوى إدانات ضعيفة من العالم العربي. كما يُفهم أنها لا تستطيع الاعتماد على المجتمع الدولي. كما تُدرك الدولة جيدًا أنها لم تتمكن من المساس برموز النظام والحكومة في إسرائيل أو بالمنظومة الاستراتيجية.

في المقابل، تُشير إيران بارتياح إلى صمود النظام، وأن المعارضة ليست بتلك الأهمية التي كان يُفترض بها أن تكون وكما تُشير مصادر مُختلفة. كما تُلخص قدراتها الصاروخية على اختراق أنظمة الدفاع الإسرائيلية بنجاح، ولكن الأهم من ذلك كله أن إسرائيل غير قادرة على تحمل استنزاف متواصل.

الآن تُدرك إيران أن إسرائيل ستحتاج في المستقبل القريب والبعيد إلى أنظمة إنفاذ في سمائها وعلى أراضيها، وهي تُستعد لذلك أيضًا.