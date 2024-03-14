تحليل : عرقلة وقف إطلاق النار في غزة.. أسباب ومعطيات

مع استمرار الحرب في غزة، يستمر الحديث حتى اللحظة عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ورغم التوقعات السابقة لجهة إقرار وقف إطلاق النار قبيل شهر رمضان المبارك، إلا أن الوقائع تُشير إلى عرقلة واضحة لوقف الحرب في غزة، لا سيما من قبل الولايات المتحدة أولاً، والتي تسعى لإعادة هيمنتها المفقودة في المنطقة، وتواطؤعربي خليجي، فضلاً عن فشل محاولات المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإقرار تسوية سياسية طويلة الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وضمن ذلك، ومع وصول الحرب في غزة إلى هذا الحد من التشابك والتعقيد، يبدو أن إقرار وقف إطلاق النار سيصطدم بالكثير من المعوقات.

منذ بدء الحرب على غزة، وبصرف النظر عن سرديات حماس وما يقابلها من السرديات الإسرائيلية، إلا أن الولايات المتحدة كانت تسعى من خلال سياساتها إلى إطالة أمد الحرب في غزة، وهذا يعكس الرغبة الأمريكية في توظيف تلك الحرب سياسياً وعسكرياً، عبر إعادة فرض سيطرتها على الواقع الإقليمي، والتحكم بمسار وحجم العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما لا يُشكل عبئاً إضافياً على ترسانة الأسلحة الأمريكية، لكن ضمن ذلك فإن مسار العمليات العسكرية في غزة، تطور ووصل الأمر إلى حد تهديد الاستراتيجيات الأمريكية في عموم المنطقة.

الولايات المتحدة ورغم جولات المفاوضات المتعددة سواء بطابعها الإقليمي أو الدولي، إلا أن واشنطن فشلت في تحقيق معادلة وقف إطلاق النار أو إقرار هدنة مؤقتة، وعلى الرغم من أن واشنطن وجهت انتقادات حادة لـنتنياهو، لكن في المقابل فإن واشنطن وعلى مبدأ ذر الرماد في العيون فقد حاولت تحميل فشل المفاوضات إلى الفلسطينيين، وهذا يعكس أيضاً جوهر السياسات الأمريكية لجهة القول بأن الفصائل الفلسطينية لا تأبه لمآسي الشعب الفلسطيني، وتضع شروطاً تعجيزية، وهو أيضاً ما تحاول وسائل إعلام غربية وحتى عربية كثيرة تسويقه للرأي العام.

الأمر الهام والذي لا ينبغي إغفاله، هو أن مسار المفاوضات يجب أن ينتهي ضمن معادلات جديدة تُهيء لحل مستدام، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال، استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بهذا الشكل الذي يُهدد كامل الإقليم، وأن يُترك للشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره، والأهم منع تكرار الحرب في غزة، ولا يجوز في هذا الإطار تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية تعثر المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار، بل ثمة مسؤوليات مشتركة إقليمية ودولية حيال ذلك، وربطاً بما سبق، فإن على الفلسطينيين الابتعاد عن حالة الخلاف السياسي، ووضع مصالح الشعب الفلسطيني هدفاً ينبغي تحقيقه.

IDF Spokesperson

ومن المهم الإشارة، إلى إسرائيل استطاعت أن تستثمر حالة الانقسام الفلسطيني بشتى الطرق، وكان هذا الاستثمار أداة أساسية في إعاقة حل القضية الفلسطينية، وربما كان المثال الأبرز على ذلك هو محاولات حصر تمثيل الشعب الفلسطيني بهياكل سياسية كتلك التي نتجت عن اتفاق أوسلو، وكان الشقاق الفلسطيني وغياب تمثيل قوى سياسية أساسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية عاملاً لا ينبغي إهماله عند الحديث حول المحاولات الإسرائيلية والأمريكية في إعاقة حل القضية، فمنظمة التحرير تتمتع حتى اللحظة بصفة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بنظر المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولم تنعكس التغيرات الكبيرة التي شهدها المشهد السياسي الفلسطيني كما ينبغي داخل هذه المنظمة، وأصبح من الممكن اليوم بالنسبة للولايات المتحدة أن توقف أي مساعي للحل بحجة غياب موقف فلسطيني واحد.

لقاء الفصائل الفلسطينية في موسكو يُعطي أملاً في إمكانية تجاوز مسألة الخلاف الفلسطيني الفلسطيني، لكن تبقى المشكلة الكبرى بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة أن المحاولات الروسية كانت قد بدأت قبل سنوات، لكن الظرف الذي نعيشه اليوم بات يساعد في إنضاج حل هذه المسألة، ومن جهة ثانية يبدو الوصول إلى تهدئة أصبح أكثر إلحاحاً، إذ ليس من الصعب الاستنتاج أن السلوك الأمريكي خلال الأشهر الماضية كان عاملاً مساعداً على تقريب وجهات النظر بين الفصائل، ما يعني أن استمرار الوضع الحالي لفترة أطول يمكن أن يزيد من سرعة هذه العملية.