هل يمهد الاعتراف الاقتصادي الفرنسي الطريق للاعتراف السياسي بمغربية الصحراء؟

يشهد التعاون الفرنسي المغربي مرحلة جديدة من الديناميكية إثر أزمة دبلوماسية استمرت عدة أشهر بين الحليفين التقليديين. في مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء الموافق 9 نيسان/أبريل، صرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بأن المباحثات التي جرت في باريس بين وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة، قد أسفرت عن تقدم إضافي في تنفيذ الأجندة السياسية وخارطة الطريق الطموحة المشتركة بين البلدين. أضاف المتحدث أن هذه الخارطة تشمل الاستثمارات الكبرى المستقبلية، بالإضافة إلى الجوانب الأمنية والتبادلات الثقافية وحتى القضايا العالمية. وعقب لقاءه مع ناصر بوريطة، كتب وزير الشؤون الخارجية الفرنسي عبر منصة X أن "العلاقات بين فرنسا والمغرب تتميز بطابع فريد".

Christophe Archambault, Pool via AP

فرنسا تخطط لاستثمارات ضخمة في المناطق الصحراوية

في هذا السياق، أشار مصطفى الطوسة، المحلل السياسي والخبير في العلاقات الفرنسية المغربية، في حديثه لـ I24News من باريس إلى أن "موافقة السلطات الفرنسية على عملية الاستثمار الفرنسي الرسمي في المناطق الصحراوية تمثل اعترافًا اقتصاديًا بمغربية الصحراء وتُعد خطوة أولى نحو الاعتراف الرسمي". وأضاف الطوسة أن خطوات باريس "لا يجب أن تُفسر على أنها محاولة للموازنة السياسية، بل تأكيد على اعترافها بسيادة المغرب على هذه المناطق".

وخلال زيارته للرباط في الخامس من أبريل/ نسيان الجاري، أعلن وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك ريستر، في تصريح للصحفيين بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالدار البيضاء، عن استعداد فرنسا للاستثمار بجانب المغرب في الصحراء. وتابع ريستر قائلاً إن فرنسا مستعدة لدعم جهود الاستثمار في هذه المنطقة، مشيرًا إلى أن شركة "بروباركو" التابعة لوكالة التنمية الفرنسية والمتخصصة في القطاع الخاص، يمكنها المساهمة في تمويل خط الجهد العالي بين مدينتي الداخلة والدار البيضاء.

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المغاربة ينتظرون اعترافا على الطريقة الأمريكية

إعلان باريس عن نيتها للاستثمار في المناطق الصحراوية جاء بعد حوالي شهرين من زيارة وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، إلى الرباط، حيث بيّن أن الملف الأبرز خلال زيارته كان "مخطط الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاع في الصحراء"، مؤكدًا على "ضرورة اعتماد الرباط على باريس ووضوح موقفها في دعم هذا المخطط الغربي". لكن، رغم ذلك، لم يعلن سيجورني صراحة دعم فرنسا للسيادة المغربية على الصحراء على الطريقة الأمريكية ولا حتى الاسبانية، وأتت تصريحات وزير التجارة الخارجية الفرنسي، فرانك ريستر، حول استعداد باريس للاستثمار في الصحراء دون ذكر الدعم للسيادة المغربية، مما أثار شكوك بعض الأطراف في المغرب حول نوايا الفرنسيين.

زيارات ديبلوماسية متبادلة تنعش العلاقات بين الرباط وباريس

ومع ذلك، يرى المحلل السياسي مصطفى الطوسة أن الوضع مختلف، حيث يعتقد أن "الزيارات المتبادلة تمهد لزيارة رسمية مرتقبة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والتي من المتوقع أن تشهد اعترافًا كاملاً وشاملاً بالسيادة المغربية على الصحراء". وأضاف الطوسة في حديثه لـ I24News أن "العملية قد بدأت بالاقتصاد ثم تتبعها السياسة خلال قمة بين قائدي البلدين"، مشيرًا إلى أن الاستعدادات جارية لاعتراف فرنسي على غرار النموذج الأمريكي بمغربية الصحراء.

Ludovic Marin, Pool via AP

ملك المغرب: " الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم"

بعد إعلان الولايات المتحدة عن سيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية في 10 ديسمبر /كانون الأول 2020 ضمن "اتفاقية إبراهيم"، التي شهدت أيضًا تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، كانت الرباط تتوقع موقفًا مماثلاً من باريس، التي كانت دائمًا تدعم المغرب في مجلس الأمن الدولي. وقد دعمت إسبانيا وألمانيا وعدد من الدول الغربية الأخرى مقترح الحكم الذاتي، ما جعل المغرب ينتظر موقفًا واضحًا من فرنسا. وفي خطابه في20 أغسطس/ آب، وجه ملك المغرب محمد السادس رسالة صريحة قائلاً: "إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات". وأضاف "ننتظر من بعض الدول، من شركائنا التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة حول مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل".

شراكة اقتصادية متينة حتى في وقت الأزمة الديبلوماسية

على الرغم من التوترات الدبلوماسية، تظل العلاقات الاقتصادية بين باريس والرباط قوية ومتينة. في عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين العاصمتين مستوى قياسيًا وصل إلى 14 مليار يورو. تعد فرنسا الشريك الاستثماري الأجنبي الأول للمغرب، حيث تتواجد الغالبية العظمى من الشركات الفرنسية المستثمرة في البورصة الباريسية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر المغرب أكبر مستثمر إفريقي في فرنسا، حيث بلغت قيمة استثماراته 1.8 مليار يورو في العام 2022، مقارنة بـ 372 مليون يورو في العام 2015. كما أن المغرب هو المستفيد الأكبر من تمويلات وكالة التنمية الفرنسية، بحسب ما أوردته تقارير الوكالة الفرنسية للتنمية التابعة للمديرية العامة للخزانة الفرنسية.

غضب البوليساريو والجزائر من التقارب بن باريس والرباط

يُثير التقارب المتزايد بين باريس والرباط قلق الجزائر وجبهة "البوليساريو". ففي يوم الأحد، 7 أبريل/ نسيان 2024، أصدرت وسائل الإعلام الجزائرية الرسمية بيانًا عما يُسمى بـ"حكومة الصحراء الغربية" أشارت فيه إلى أن تمويل فرنسا لمشاريع في المناطق الصحراوية "يعد خطوة استفزازية". وقد أعرب المحلل السياسي الذي يقيم في باريس، مصطفى الطوسة، لموقع I24News عن اعتقاده بأن فرنسا لن تخطو نحو الاعتراف بمغربية الصحراء على غرار النموذج الأمريكي، ما لم تكن مستعدة لمواجهة توتر أو قطيعة مع النظام الجزائري. وأضاف الطوسة أن الجزائر قد طالبت فرنسا بعدم الاعتراف بذلك.

تُطرح المملكة المغربية خطة الحكم الذاتي كحل للنزاع في المنطقة، في حين تطالب جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر بإجراء استفتاء لتقرير المصير. وفي الوقت نفسه، تدعو الأمم المتحدة كلاً من الطرفين، إلى جانب الجزائر وموريتانيا، إلى استئناف المفاوضات التي توقفت منذ عام 2019 للتوصل إلى حل سياسي متفق عليه دون شروط مسبقة. غير أن الجزائر ترفض المشاركة في الموائد المستديرة وتقول إنها ليست طرفا".