ما الذي دار في ذهن ترامب حين طلب العفو لنتنياهو؟

كلنا كنا نود أن نكون ذبابة على الحائط في مكتب الرئيس يتسحاق هرتسوغ، في اللحظة التي فتح فيها صباح (الأربعاء) الرسالة من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، التي طلب منه فيها العفو عن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. من المؤكد أن هرتسوغ لم يتفاجأ – فهو يعرف بالضبط ما يفكر به ترامب وسمعه قبل عدة أيام يقول "سوف نساعد نتنياهو" بكل ما يتعلق بالمحاكمة، وها هي – الآن وصلت هذه الرسالة.

لكي نفهم -state of mind للرئيس الأمريكي الآن, يجب أن نفهم أنه قبل أيام قليلة فقط منح عفواً للمقرب منه، رودي جولياني، ولعدد آخر من المقربين فيما يتعلق بقضية مرتبطة بانتخابات 2020. هناك، كانت ادعاءات بأن هذه المجموعة ساعدت في تزوير وتحسين نتائج الانتخابات. إذن، كما ذكرنا، ترامب ببساطة منحهم عفواً.

في هذه المرحلة، قال ترامب لنفسه: "لحظة، أنا رئيس الولايات المتحدة، أستطيع أن أمنح العفو لمن أريد، ومتى أريد. هرتسوغ هو رئيس دولة إسرائيل، إذًا يمكنه أن يمنح العفو متى شاء ولمن شاء". لهذا السبب أُرسلت هذه الرسالة.

لكن هناك مسألة صغيرة، ففي إسرائيل جرت العادة أن يطلب العفو - بخلاف الولايات المتحدة، حيث ليس من الضروري دائماً طلبه من الرئيس من أجل الحصول عليه. لذلك يُطرح السؤال: هل سيدرك ترامب بالفعل أن هذه هي العادة الإسرائيلية؟ هل الخطوة التالية أن يذهب ترامب إلى نتنياهو ويقول له: "حبيبي، أنا فعلت كل العمل من أجلك. الآن فقط أرسل الطلب إلى الرئيس هرتسوغ ولا شك أنه سيمنحك العفو."

هذا هو السؤال الكبير. أي، هل سيخطو الرئيس الأمريكي خطوة إلى الأمام ويدفع نتنياهو لإرسال رسالة إلى الرئيس هرتسوغ تتضمن طلب عفو رسمي؟