هكذا تتوجه القيادة السورية ذات الخلفية الجهادية إلى العالم العربي المعتدل

شهدت سوريا في الأيام الأخيرة ثلاثة تطورات، كلها تدعم عملية إعادة الإعمار في عهد الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، وكلها تشكل أخباراً سارة لحكم الجولاني الذي أصبح الشرع.

في الأيام الأخيرة، بدأت الولايات المتحدة سحب قواتها من قاعدتين في شمال شرق سوريا، هما حقل عمر النفطي وحقل كونيكو للغاز. وقد غادر بالفعل حوالي 500 جندي أمريكي، وتحتل القوات الكردية أماكنهم، بينما ستبقى القوات الأمريكية في قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية.

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في الوقت نفسه، تسمح الولايات المتحدة للرئيس السوري الجديد بضم 3500 مقاتل أجنبي، أعضاء في تنظيمات جهادية، إلى صفوف الجيش السوري، خلافًا لموقفها السابق الذي زعم أن إبعاد الجهاديين شرط لرفع العقوبات. الآن، سيتمكن الشرع من ضم مقاتلين، من بينهم أويغور وأوزبك وشيشان وباكستانيون، كانوا شركاء في الثورة ضد نظام الأسد، إلى صفوف الجيش في الفرقة 84 السورية.

يشغل العديد منهم مناصب عليا، وتزوج الكثير منهم من نساء سوريات، والآن سيتمكن الشرع من منحهم الجنسية الكاملة وسيصبحون سوريين كاملي الحقوق. كان السعوديون شركاء أيضًا في هذه الخطوة، موضحين للأمريكيين، وخاصة للرئيس ترامب، أنه إذا لم يكن الجهاديون مع الشرع، فسيكونون بالتأكيد مع داعش - الذي يبرز بالفعل ويرفع رأسه في سوريا.

ولكن فوق كل هذا، فإن التطور الثالث هو الأهم، وهو الخطاب المتوقع للرئيس السوري في مجلس الأمن الدولي، في وقت مبكر من سبتمبر/أيلول هذا العام، بعد حصوله على إذن دخول من الولايات المتحدة. سيكون خطاب الشرع المتوقع في الأمم المتحدة أول خطاب لرئيس سوري في مجلس الأمن منذ 58 عامًا. تعتبر سوريا هذا الخطاب نقطة تحول في علاقاتها مع الغرب وخطوة مهمة وهامة على طريق إعادة تأهيلها وإعمارها.

قاد الشرع إلى رفع العقوبات عن البلاد التي عانت من حروب أهلية. ويعمل أتباعه بالفعل على توقيع عقود إعادة إعمار مينائي طرطوس واللاذقية، وبدأت الرحلات الجوية بالعودة إلى مطار دمشق الدولي، وبدأت الليرة السورية تتعافى بعد موافقة السعودية على سداد ديون سوريا للبنك الدولي، وستبدأ قريبًا بدعم القطاع العام في البلاد، كما أُعيد فتح سوق الأسهم السورية في دمشق.

كما ذُكر، السعودية مسؤولة عن إنجاز كل هذا، فهي التي دفعت الرئيس الأمريكي إلى تغيير موقفه تجاه دمشق، بعد أن أوضحت له ضرورة دمج الجهاديين في الجيش السوري، وإلا فقد يتجهون نحو داعش، وأنه يجب استقطاب سوريا إلى العالم السني المعتدل - حتى لا تكون فريسة سهلة للإيرانيين.

وهكذا، فإن من كان بالأمس القريب من أبرز الشخصيات في تنظيمات الجهاد العالمي في سوريا، ومن قضى سنوات طويلة في تنظيمي القاعدة وداعش، ومن قاد الثورة ضد نظام الأسد، يجني الآن كل الثمار بعد اتخاذه القرار الحكيم بالانفتاح على المملكة العربية السعودية والعالم العربي السني المعتدل.

وبعد كل هذا، وفي ظل تقارير إعلامية عربية وأجنبية عن اتصالات ناجحة وشبه رسمية بين إسرائيل ونظام الجولاني، وبعد المقابلة الإيجابية التي أجراها مع صحيفة يهودية، وبعد أن سمع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي منه استعداده للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، تُتيح هذه التطورات في سوريا لإسرائيل في النهاية فرصًا، تمامًا كما تُشكل طبيعة النظام السوري وتركيبة حكومته وتاريخ كبار مسؤوليه مخاطر عليها.