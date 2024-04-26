تحليل: مرحلة تحول .. هل تعترف حماس بإسرائيل وتُلقي السلاح؟

فيما اعتبره البعض تحولا في الموقف الأيديولوجي لحركة حماس، واعتبره آخرون جزء من المراجعة الفكرية للحركة، جاءت تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن نتائج لقاءته مؤخرا بقادة حماس في الدوحة واسطنبول لافتا إلى ترحيب الحركة بالاعتراف "بدولة إسرائيلية والاستعداد للتخلي عن السلاح إذا قبلت إسرائيل بدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس"، وتبعتها تصريحات لإسماعيل هنية بقبول "قوة عسكرية عربية وإسلامية داخل القطاع لمساعدة الفلسطينيين، وليس لحماية الاحتلال"- على حد تعبيره.

AP Photo/ Khalil Hamra

وتعكس تصريحات صحفية لقادة حماس خلال هذا الأسبوع ردًا على التساؤلات "اليوم التالي للحرب" تطورًا في الرؤية السياسية للحركة، في محاولة منها لخفض التصعيد ودعم جهود التهدئة واعادة الاستقرار للقطاع بعد أشهر من المعاناة الإنسانية في ظل الحرب الراهنة.

ويرى متابعون أن هذا التحول يعكس رغبة حماس في فتح قنوات جديدة للحوار مع الأطراف الإقليمية والدولية، والبحث عن حلول مستدامة للصراع. وخطوة نحو تخفيف العزلة عن غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لسكانها.

تصريحات هنية

تحدث هنية عما ستؤول إليه الأمور بالنسبة لإدارة قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية، قائلا "هناك خيارات وبدائل تطرح بوجود قوة عربية مثلا ونرحب بأي قوة عربية أو إسلامية إذا كانت مهمتها مساندة شعبنا الفلسطيني ومساعدته على التحرر من الاحتلال ".

وأشار إلى أن "حماس ليست متمسكة بالتمثيل المنفرد: ’ نحن جزء من الشعب الفلسطيني ويمكن أن نبني حكومة وحدة وطنية وأن نتوافق على إدارة غزة على قاعدة الشراكة’". مشددا على أن "إدارة غزة يجب أن تتم بإرادة فلسطينية".

وشدد هنية على أن حماس تؤكد "دائما أن مطالب الشعب الفلسطيني لا يمكن أن نفرط فيها ولا يمكن أن نتنازل عنها، سواء فيما يتعلق بقضية غزة وشروط وقف العدوان، أو فيما يتعلق بحقوقنا الفلسطينية التاريخية الثابتة في أرضنا، وفي وطننا وعودة الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس بلا أي تفريط أو تردد".

وأكد على أن الذي ي:"عرقل التوصل لاتفاق هو الاحتلال، ومن خلفه الإدارة الأميركية التي تتبنى في كل محطة مفاوضات الرؤية الإسرائيلية، ولا تشكل واشنطن أي ضغط على اسرائيل ليستجيب إلى المطالب المنطقية والصحيحة، وفي الوقت الذي يوافق فيه الاحتلال على مطالبنا بالتأكيد سنكون جاهزين للتوقيع على الاتفاق".

ما وراء التصريحات

تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تعكس حالة القلق من استمرار وتوسع العمليات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وتأتي في سياق تصاعد التوترات والتحذيرات من عمليات العسكرية على محاور جديدة وأهمها عملية برية في مدينة رفح، رغم حديث هنية عن ادراك حماس للموقف العسكري واستعدادها للمواجهة، من أجل تقوية موقف الحركة أمام أنصارها كقوة مقاومة جاهزة للدفاع عن القطاع.

أما عن دعوته للدول العربية والأوروبية للتحرك ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة فهي تعبر عن رغبة حماس في تعزيز الدعم الإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية في غزة. هذا التوجه يمكن أن يُفسر كمحاولة لكسب التأييد الدولي ومواصلة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. كما يمكن اعتباره طريقة للحصول على "دعم إقليمي" وتعزيز للسيادة الفلسطينية في مواجهة التحديات.

وبشأن موقف واشنطن من اجتياح رفح، أوضح هنية أن «الموقف الأميركي مخادع، وحديثهم عن أنهم بحاجة لرؤية خطط تجنب حدوث أذى للمدنيين. وأعتقد أن تعليق هنية على الموقف الأمريكي يعكس شكوك حماس في نوايا واشنطن، كما يشير إلى تحفظات الحركة تجاه الوساطة الأمريكية كونها منحازة وداعمة لإسرائيل، ويمكن أن يُنظر إلى هذا كجزء من استراتيجية أوسع للتأثير على الرأي العام وتعزيز موقف حماس في المفاوضات الدولية.

وتعد الإشارة إلى الخيارات والبدائل بوجود قوة عربية تعكس تحولًا محتملًا في استراتيجية حماس نحو البحث عن حلول إقليمية وتعزيز التعاون مع الدول العربية، وهو ما يمكن أن يُعد تطورًا مهمًا في السياسة الفلسطينية ويفتح الباب لإعادة تشكيل التحالفات الإقليمية.

AP Photo/Khalil Hamra

التخلي عن السلاح

وبعد أيام من الانكار الفلسطيني لمسألة التخلي عن السلاح صرح القيادي في حماس خليل الحية، لوكالة "أسوشيتد برس" يوم الاربعاء، أن الحركة مستعدة للموافقة على هدنة لمدة 5 سنوات أو أكثر مع إسرائيل، وأنها ستلقي أسلحتها وتتحول إلى العمل السياسي في حال تمت إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967.

وقال الحية إن "حماس تريد الانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، التي ترأسها حركة فتح، لتشكيل حكومة موحدة لغزة والضفة الغربية". وأضاف: "حماس ستقبل بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية على حدود 1967. إذا حدث ذلك فسيتم حل الجناح العسكري للحركة".

ويمكن تفسير تصريحات قادة حماس حول إمكانية تخلي الحركة عن السلاح والانخراط كحزب سياسي في عدة سياقات على النحو التالي:

1. البحث عن شرعية سياسية: حيث تسعى الحركة لتحسين صورتها على الساحة الدولية وكسب الشرعية كفاعل سياسي، خاصةً في ظل الجهود الرامية لإقامة دولة فلسطينية.

2. الضغوط الإقليمية والدولية: الوضع الجيوسياسي المتغير والضغوط الإقليمية تدفع حماس لإعادة النظر في استراتيجيتها والتحول نحو العمل السياسي.

3. التوافق مع متطلبات السلام: التصريحات تعكس استعداد حماس للتوافق مع متطلبات عملية السلام، بما في ذلك نزع السلاح كشرط لإقامة الدولة الفلسطينية.

4. التكتيكات الدبلوماسية: قد تكون هذه التصريحات جزءًا من تكتيكات دبلوماسية للضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي للتفاوض على حلول سياسية.

5. الاستجابة للواقع الجديد: قد تشير التصريحات إلى استجابة حماس للواقع الجديد والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، والبحث عن طرق جديدة لتحقيق أهدافها، على اعتبار السياق المعقد والمتغير، وقد تكون جزءًا من استراتيجية أوسع للحركة تجاه القضية الفلسطينية ومستقبل غزة.

AP Photo/Prime Minister Office, File

دلالات تاريخية

تشهد التطورات التاريخية لحركة حماس في قطاع غزة على استجابة الحركة ومرونتها مع المتغيرات استجابة للتحديات والضغوط الإقليمية والدولية. وهذا ملخص لثلاثة محطات رئيسية مرت بها الحركة:

1. السيطرة على غزة : في حزيران/يونيو 2007 وبعد فوزها في الانتخابات البرلمانية، سيطرت حركة على قطاع غزة ، مما أدى إلى انقسام سياسي وجغرافي مع الضفة الغربية.

2. تحدي الحصار والمواجهات : عقب سيطرة حماس على القطاع 2007 وانفرادها بالحكم فيه بمعزل عن السلطة الفلسطينية، فرضت إسرائيل حصارًا على غزة، وامتثلت مصر لمقتضيات الحصار، مما أثر بشكل كبير على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع.

3. مرحلة المواجهات العسكرية مع إسرائيل: حيث شهد القطاع منذ العام 2014 عدة جولات من الصراع العسكري العنيف بين إسرائيل وحركة حماس، انتهى بالعمليات العسكرية البرية والاجتياح الكامل المصحوب بالغارات الجوية في اعقاب هجوم فصائل المقاومة على مستوطنات الغلاف لقطاع غزة في 7 من أكتوبرمن العام 2023 .