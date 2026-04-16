في ظل تحركات إقليمية متسارعة، استقبل محمد بن سلمان في جدة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في لقاء ركّز على تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات.

اللقاء لا يقتصر على البعد الاقتصادي، بل يعكس تنسيقًا سياسيًا أوسع في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

إيران في صلب النقاشات

تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تستضيفها باكستان.

ويرى محللون أن إدراج هذا الملف في صلب المباحثات يعكس الدور المتنامي لإسلام آباد كوسيط في الأزمة، إلى جانب حرص الرياض على التأثير في مسار التهدئة الإقليمية.

دعم اقتصادي يعزز التحالف

في موازاة التنسيق السياسي، أعلنت إسلام آباد أن السعودية ستقدم دعمًا ماليًا بقيمة 3 مليارات دولار لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. هذا الدعم يعكس متانة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، ويمنح باكستان هامشًا أوسع للتحرك دبلوماسيًا في ظل الضغوط الاقتصادية.

جولة دبلوماسية ورسائل متعددة

تأتي زيارة شهباز شريف ضمن جولة تشمل قطر وتركيا، بالتزامن مع تحركات ميدانية، أبرزها زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران.

هذه التحركات تعكس محاولة باكستان بناء شبكة توازنات إقليمية تدعم جهود الوساطة وتخفف من حدة التصعيد.

نحو جولة مفاوضات جديدة

تتزامن هذه اللقاءات مع ترقب جولة ثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران، بعد تعثر الجولة الأولى في إسلام آباد.

ويرى مراقبون أن التنسيق السعودي–الباكستاني قد يسهم في تهيئة المناخ السياسي لهذه الجولة، في محاولة لدفع الأطراف نحو تسوية تقلل من مخاطر التصعيد في المنطقة.