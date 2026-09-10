مصادر في إسرائيل ومن محيط المسؤول الفلسطيني محمد دحلان تسلط الضوء على شبكة العلاقات ومحتوى الرسائل التي تم نقلها من حماس إلى دحلان - وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد تم نقلها منه لاحقًا إلى رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد وإلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لا يمكن التعليق على الجزء المتعلق بالرسائل التي نُقلت من دحلان إلى بن زايد، إذا وُجدت مثل هذه الرسائل، أو تحديد ما إذا كان قد "جرى حديث" بالفعل بين الطرفين. ومع ذلك، يتبين من المعطيات أنه في سبتمبر 2023 تم بالفعل نقل معلومات "استخباراتية" من يحيى السنوار إلى سفيان أبو زايدة – قيادي في فتح ومقرّب من دحلان (الذي يُشار إليه في تحقيق "هآرتس" باسم "عيني الفحم"). هذه المعلومات نُقلت إلى دحلان، وفي غضون فترة قصيرة وصلت أيضاً إلى الشاباك.

ماذا فعل دحلان بالمعلومات؟ من الصعب تحديد ذلك. ومع ذلك، تحدث مصدر رفيع جدًا في الاستخبارات الإسرائيلية عن نوعية المعلومات التي وصلت إلى الشاباك: "هذه المعلومات لم تكن تحذيرية، ولا ذات جودة، ولا عملياتية، وكانت مستواها أقل مقارنة بالاستخبارات التي تم جمعها في إسرائيل... لذلك لم تدفع هذه المعلومات الجهاز إلى اتخاذ إجراء."

محور حماس-دحلان-الشاباك، هو أيضاً ليس جديداً ولذلك لا يُعتبر هنا أمراً استثنائياً؛ يتبين أن سفيان أبو زايدة يقيم منذ فترة طويلة علاقات مع القيادي في حماس، غازي حمد، الذي وفقاً لتقارير في إسرائيل، نتنياهو هو من أمر بعد حرب الجرف الصامد بإنشاء قناة تواصل معه. من الجانب الآخر، يقيم سفيان أبو زايدة علاقة مع القيادي في الشاباك، عدي روتيم، الذي شغل حتى وقت قريب منصباً رفيعاً في مجال الأسرى والمفقودين. وبالتالي، عندما تصل هذه المعلومة إلى الشاباك من سفيان أبو زايدة، التي مصدرها من السنوار، لا يُعتبر الأمر حدثاً استثنائياً.

هذه العلاقات لا تزال قائمة حتى اليوم بين جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ومكتب دحلان – الذي اعتاد أيضًا أن يطلق على أحد كبار ضباط الاستخبارات لقبًا يشير إلى أصوله الطائفية.

هنا ببرز السؤال المركزي: لماذا السنوار ينقل معلومات استخباراتية وهو يعلم أنها في نهاية المطاف ستصل إلى إسرائيل؟ هذه نقطة قد تعزز في الظاهر الادعاء بأن الحديث قد حصل بالفعل.

الإجابة واضحة: السنوار بالفعل لم يسلّم أي معلومة عملياتية ذات قيمة، بل تصرف في إطار خداع واسع وطويل الأمد سبق السابع من أكتوبر، وكان هدفه خلق انطباع زائف بالاستعداد للحوار مع إسرائيل. قبل نحو شهرين فقط من نقل المعلومات إلى أبو زايدة، أرسل السنوار خليل الحية إلى بيروت للقاء مع جهات إيرانية تم خلاله الاتفاق على موعد الهجوم.

تحرك السنوار يندمج في سلسلة من عمليات الخداع التي تم اكتشافها في إسرائيل بأثر رجعي: على مدار حوالي عامين قبل الحرب، توجهت حماس إلى صحفيين ومسؤولين سابقين في محاولة "لتخذير" إسرائيل، مع محاولة تقديم السنوار كشخص يسعى لإقامة "جبهة إنقاذ مدنية" لقطاع غزة. في الوقت نفسه، تم التوجه إلى جهات مختلفة لفتح قنوات وساطة حول موضوع الأسرى والمفقودين - وكل ذلك كستار دخان يهدف إلى التغطية على الاستعدادات للهجوم. في هذا الجو تم استقبال أقوال السنوار أيضاً من الجانب الإسرائيلي.

"هذه المعلومات لم تكن 'المواد الكيميائية لأشرف مروان'"، لخص بسخرية أحد كبار ضباط الاستخبارات، "على أي حال، التصور الخاطئ ابتلع بداخله كل الإشارات - وهو الذي قتلنا جميعًا."