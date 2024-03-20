تحليل: ضغوطات أوروبية متزايدة على إسرائيل .. هل هي مجدية؟

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على حماس ردا على هجوم الحركة -التي تصنفها دول الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية – على بلدات غلاف عزة جنوب إسرائيل، سعى المسؤولون في الاتحاد الأوروبي جاهدا لتوحيد صفوف الدول الأعضاء حيال الحرب ضد حماس في قطاع غزة. وبينما يدعم بعض الأعضاء خطط إسرائيل ويتفهمون ردها، تتبع دول أخرى نهجا أكثر تأييدا للفلسطينيين ومنتقدا للإسرائيليين.

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ورغم تفهم دول الاتحاد لرغبة إسرائيل في القضاء على تهديدات حماس من خلال القضاء على الحركة، إلا أن غالبة دول التكتل الأوروبي تحاول ثني الحكومة الإسرائيلية عن القيام بعملية عسكرية في رفح. ولا تحظى تبريرات إسرائيل بأن عملية محتملة في رفح "ضرورية لإنهاء وجود حماس في القطاع، بتفهم كل الأوروبيين.

فشل المساعي لثني إسرائيل عن علمية في رفح

رغم تعدد الملفات التي تداولها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قمتهم الأخيرة التي عقدت الاثنين الماضي 18 آذار/مارس، كالحرب في أوكرانيا، والانتخابات الروسية، لم تغب الحرب في غزة على الأجندة الأوروبية. وخلال القمة جدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تحذير لهم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مغبة توجيه ضربة عسكرية إلى مدينة رفح في قطاع غزة. وفي هذا الصدد قال وزير خارجية لاتفيا كريشانيس كارينش: " إذا وقع هجوم على رفح فسيكون ذلك كارثة ". ووصف الهجوم على المدينة بأنه "محظور". أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك فقالت إنه "لا يمكن لأكثر من مليون شخص أن يختفوا في الهواء"، مضيفة أن "المعاناة في غزة يجب أن تنتهي أخيراً".

وفي الأسبوع الماضي كشفت مسودة لنتائج القمة التي سيعقدها قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع أن قادة التكتل سيطالبون "بهدنة فورية لأسباب إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار" في غزة، إضافة إلى حث إسرائيل على الإحجام عن شن عملية برية في رفح. ويتطلب النص موافقة جميع القادة السبعة والعشرين ليتم اعتماده في القمة المقررة يومي 21 و22 آب/مارس. ومن المرجح ألا يتم تحقيق الاجماع حول المقترح. وحتى في حال عدم معارضة أية دولة، فالأمر يتوقف في نهاية المطاف على الحكومة الإسرائيلية التي تتمسك بعملية عسكرية في رفح.

وبعد محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد (17 مارس / آذار 2024) إن العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين قد يسقطون في اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح بقطاع غزة سيجعل تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط "صعبا جدا". موقف يتقاسمه الكثير من القادة الأوروبيين لكنهم يعلمون أن هامش الضغط على الحكومة الإسرائيلية ضيق جدا.

عقوبات للمستوطنين بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين

وفي خطوة لا تخلو من رمزية، اتفق وزراء الخارجية الأوروبيين على فرض عقوبات على 12 مستوطنًا أو أكثر، بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين. وقد أصبح هذا القرار ممكنا بعد أن رفعت المجر حق النقض، بعد ضغوطات من ألمانيا وفرنسا. وتشمل العقوبات حظر الدخول إلى الدول الأوروبية بحرمان المستوطنين المعاقبين من التأشيرة، وتجميد أصولهم المالية في دول التكتل. وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة، التي فرضت مؤخرًا عقوبات على المستوطنين المتهمين بارتكاب أعمال عنف. ويعتبر الأوربيون المستوطنات "غير قانونية بموجب القانون الدولي"، ويرون أنها "تشكل عقبة أمام السلام وتهدد حل الدولتين". ولا يشدد الاتحاد على أن موقفه "لم يتغير" بخصوص "عدم اعترافه بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان" الفلسطيني والإسرائيلي".

خطاب شديد اللهجة من مسؤول الشؤون الخارجية

ووجه مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين 18 آذار/مارس، خطابا شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية حيث أعلن أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة حوّلت القطاع إلى "مقبرة مفتوحة". وأضاف بوريل خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن غزة "كانت قبل الحرب سجنا مفتوحا. باتت اليوم أكبر مقبرة مفتوحة". الرد الإسرائيلي لم يتأخر حيث دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوريل إلى "التوقف عن مهاجمة إسرائيل والاعتراف بحقّنا في الدفاع عن نفسنا في مواجهة جرائم حماس".

وضمن المساعي للممارسة الضغط على إسرائيل تقدمت كل من إيرلندا وإسبانيا بمقترح لتعليق اتفاقية للتعاون مع إسرائيل، لكن المقترح، وكما كان منتظرا، لم يحظ بتأييد جميع الدول الـ27.

مظاهرات أوربية متواصلة للتنديد بالحرب

تشهد كبريات المدن الأوربية باستمرار خصوصا في عطلة نهاية الأسبوع مظاهرات ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منددين بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في القطاع المحاصر. ويتهم البعض حكومات بلدانهم بعدم ممارسة الضغط الكافي على الحكومة الإسرائيلية للدخول في هدنة إنسانية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية. ومن اللافتات التي يرفعها المتظاهرون لافتات كتب عليها "عدم فعل شيء، وعدم قول شيء، يعني التواطؤ".

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تباين المواقف ضد نهج إسرائيل تجاه حماس

منذ السابع من أكتوبر أعلنت دول كألمانيا وهولندا والنمسا وإيطاليا والمجر وسلوفينيا وكرواتيا وبولندا تضامنها مع إسرائيل، وشددت على حقها في الدفاع عن نفسها. كما أنها لم تكن في البداية متحمسة للهدنة الإنسانية المؤقتة بمبرر أنها "ستخدم مصالح حماس أكثر من إسرائيل". في الجهة الأخرى نجد مواقف "متشددة" تجاه إسرائيل تمثلها إيرلندا واسبانيا وبلجيكا. ووصل توتر العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا على خلفية الحرب في غزة لدرجة استدعاء السفيرة الإسرائيلية في إسبانيا، احتجاجا على تصريحات سياسيين إسبان وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بيدرو سانشيز، حيث شكك في احترام إسرائيل القانون الدولي في حربها ضد حماس، وهو ما تنفيه إسرائيل.

ويستبعد الكثير من الخبراء الأوروبيين أن تأتي الضغوطات الأوروبية على الخطط العسكرية الإسرائيلية في رفح أكلها، اذا لم ينجح الضغط الأمريكي في ذلك. وأمام هذا الوضع ليس أمام الأوروبيين خيار آخر سوى مواصلة الدعوة إلى هدن انسانية، وإدخال المساعدات وحماية المدنيين. لكن النتائج لن تكون دائما مضمونة.